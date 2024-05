Europa e Conference League 2023/24 - Diretta DAZN Semifinali Ritorno: Palinsesto e Telecronisti

Le notti europee, le città più incredibili, il fascino e la tradizione dei grandi club esteri. Le squadre italiane sono pronte a dare battaglia nelle coppe europee disputando da protagoniste l'Europa League e la Conference League.

Tutte le partite di Europa League e il meglio della Conference League saranno trasmesse in diretta e on demand su DAZN: scopri come guardarle comodamente in streaming e non solo. Le notti europee, le città più incredibili, il fascino e la tradizione dei grandi club esteri. Su DAZN ci saranno tutte le partite di Europa League e il meglio della Conference League, con studi e approfondimenti dedicati dalla nostra piattaforma. Dunque, tutte le partite di Europa League saranno su DAZN. E per ogni gara ci sarà commento in italiano e uno studio pre e post partita per approfondire qualsiasi match delle squadre italiane in campo.

Alle 21 di giovedì live su DAZN Zona Gol, il programma che racconta in diretta i risultati dei match che si giocano in contemporanea. Oltre alle gare live, dalla DAZN Square, saranno seguiti e commentati i momenti clou di ogni match con approfondimenti dedicati nel pre e post partita con analisi e interviste.

DAZN EUROPA E CONFERENCE LEAGUE DIRETTA - SEMIFINALE Ritorno - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Mercoledì 8 Maggio 2024 ci attende una serata carica di adrenalina calcistica con la semifinale di ritorno della UEFA Europa Conference League tra il Club Brugge e l'ACF Fiorentina. L'incontro, anticipato a causa della festa della Processione del Santo Sangue a Bruges, determinerà chi guadagnerà l'accesso alla tanto agognata finale di Atene. La partita sarà commentata da Dario Mastroianni, e l'attenzione dei tifosi sarà al massimo per scoprire il vincitore di questa cruciale sfida.

Il giorno successivo, Giovedì 9 Maggio 2024, ci aspettano altri entusiasmanti match europei. Alle 21:00, si svolgeranno le semifinali di ritorno della UEFA Europa League. La Roma di De Rossi affronterà il Bayer 04 Leverkusen, mentre l'Atalanta BC sarà opposta all'Olympique de Marseille. Entrambe le promettono una serata piena di suspense e azione. Pierluigi Pardo sarà alla telecronaca per la partita tra Leverkusen e Roma, mentre Stefano Borghi seguirà da vicino il match tra Atalanta e Marsiglia.

Nello stesso momento, si terrà anche la semifinale di ritorno della UEFA Europa Conference League tra l'Olympiacos FC e l'Aston Villa FC. Dopo il risultato dell'andata, l'Olympiacos cerca di sfruttare il fattore campo per garantirsi un posto nella finale che si terrà all'Agia Sophia, casa dell'AEK. La telecronaca sarà curata da Riccardo Mancini, mentre i tifosi delle due squadre saranno ansiosi di vedere chi avrà la meglio in questa importante sfida.

Con Alessandro Iori alla guida della Zona Europa, gli appassionati di calcio potranno seguire tutti gli aggiornamenti e le emozioni di queste entusiasmanti partite.

MERCOLEDI 8 MAGGIO 2024

ore 18:45 Uefa Europa Conference League Semifinale Ritorno: Club Brugge vs ACF Fiorentina (and. 2-3)

Telecronaca: Dario Mastroianni

Anticipata al mercoledì per via della festa della Processione del Santo Sangue a Bruges, la partita tra Club Brugge e Fiorentina vale il pass per la finale di Atene. Chi lo otterrà?

GIOVEDI 9 MAGGIO 2024

ore 20:53 Zona Europa | Gare delle 21

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Europa non perdi nulla dei match di UEFA Europa League e dei migliori match della giornata di UEFA Conference League.



Moderatore: Alessandro Iori Con Zona Europa non perdi nulla dei match di UEFA Europa League e dei migliori match della giornata di UEFA Conference League. ore 21:00 Uefa Europa League Semifinale Ritorno : Bayer 04 Leverkusen vs AS Roma (and. 0-2)

Telecronaca: Pierluigi Pardo

È la notte che decide il destino della Roma di De Rossi, obbligata a resistere alla Bay Arena di Leverkusen dopo l'andata all'Olimpico per regalare ai tifosi giallorossi il sogno Dublino. Come finirà?



ore 21:00 Uefa Europa League Semifinale Ritorno : Atalanta BC vs Olympique de Marseille (and. 1-1)

Telecronaca: Stefano Borghi

?Notte storica a Bergamo, dove arriva l'Olympique Marsiglia di Jean-Louis Gasset. Dopo la partita dell'andata al Vélodrome, i ragazzi di Gian Piero Gasperini vogliono fare risultato con l'obiettivo della finale di Dublino. Come finirà?





ore 21:00 Uefa Europa Conference League Semifinale Ritorno: Olympiacos FC vs Aston Villa FC (and. 4-2)

Telecronaca: Riccardo Mancini

?Dopo l'andata in Inghilterra, l'Olympiacos vuole sfruttare il catino del Karaiskakis per potersi permettere un'altra partita ad Atene, la finale che si giocherà all'Agia Sophia, casa dell'AEK. Ci riuscirà la squadra di Mendilibar?

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog