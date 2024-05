DAZN espande la sua strategia globale con 10 Nuovi Canali FAST

DAZN amplia la sua strategia a livello globale con il lancio di dieci nuovi Free Ad-Supported Television (FAST) Channel in collaborazione con il leader del settore Amagi, andando a rafforzare così il proprio impegno nel fornire ai fan di tutto il mondo un intrattenimento sportivo senza pari.

Grazie alla partnership siglata con Amagi nel 2023, i canali FAST offriranno una serie di contenuti ed eventi sportivi accattivanti, che spazieranno dal tennis al padel, al fighting con la boxe fino ai motori e le freccette, sport sempre più seguito e amato, e molto altro ancora. Nella line-up dei canali sono inclusi PDC Darts, Matchroom Boxing, Padel Time TV, Motorvision TV, Lacrosse TV, Sports Tak, Boxing TV, Moto America, Billiard TV e ACL Cornhole TV. I canali, oltre che in Italia, saranno distribuiti in mercati chiave come Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Austria, Svizzera, Paesi nordici, Portogallo e Belgio.

Shay Segev, CEO di DAZN Group, dichiara

“Attraverso l’offerta free di DAZN, i fan avranno accesso a un’ampia varietà di sport fruibili gratuitamente. Sfruttando la portata mondiale di DAZN e la sua tecnologia leader di mercato, i canali FAST sbloccheranno il meglio delle azioni sportive, in nuovi modi. Siamo orgogliosi del fatto che sempre più organizzazioni sportive riconoscano in DAZN il partner d’eccellenza per coinvolgere un pubblico sempre più ampio. Il nostro obiettivo è quello di diventare la destinazione sportiva di riferimento per tutti i fan in tutto il mondo, offrendo la migliore offerta agli utenti".

L'estensione della partnership con Amagi amplia la portata globale di DAZN e sottolinea l'impegno a fornire contenuti sportivi di alto livello a un pubblico di appassionati di tutto il mondo. DAZN sta cambiando il settore offrendo questi canali al pubblico senza costi aggiuntivi, garantendo un'esperienza di streaming coinvolgente e continuativa.

“Questa ampia partnership con DAZN sottolinea una volta di più la capacità della tecnologia di Amagi di garantire un'esperienza fluida dei canali FAST," dichiara Baskar Subramanian, Co-fondatore e CEO di Amagi. "Grazie alla nostra competenza e leadership nei settori dei contenuti, della tecnologia e della pubblicità nel contesto dei canali FAST, stiamo consentendo a DAZN di estendere ulteriormente l'accessibilità ai contenuti sportivi per un pubblico globale, promuovendo la crescita degli utenti e l'interazione con la piattaforma”.

DAZN ha inoltre recentemente nominato Elena Novokreshchenova come Global Ceo of Freemium per esplorare opportunità che consentano di aggiungere nuovi contenuti sportivi alla proposta free, sottolineando l’impegno di DAZN per offrire un’offerta sempre più varia e avvincente ai fan di tutto il mondo.Novokreshchenova supervisionerà questa espansione e commenta così l’accordo:

"Grazie a questa partnership con Amagi, DAZN offrirà un accesso più ampio ai contenuti sportivi a un pubblico sempre più vasto, il che è fondamentale per il continuo successo della piattaforma. DAZN è determinata nel creare un nuovo modo di trasmettere lo sport in streaming".