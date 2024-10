Serie A 2024/25 - Diretta DAZN 8a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Gli appassionati del tennis non possono perdere l'appuntamento con il prestigioso Six Kings Slam, in diretta dall'Arabia Saudita. Un evento memorabile, disponibile anche in modalità gratuita su DAZN. Il 19 ottobre si giocheranno le finali: alle 18:30 il match per il terzo posto, mentre alle 20:00 il grande confronto per il titolo, dove i migliori si contenderanno il trono del Six Kings Slam in una sfida che si preannuncia epica. Questa stagione è ricca di appuntamenti imperdibili anche per i fan del basket, con tutta la Serie A, l’Eurolega, l’Eurocup e le competizioni più prestigiose come la Champions League, il FIBA Eurobasket 2025 e il FIBA Women’s Eurocup 2025.

DAZN SERIE A DIRETTA - 8a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



SABATO 19 OTTOBRE 2024

ore 14:45 Serie A 8a Giornata: Zona Serie A Enilive (diretta esclusiva)

Con Zona Serie A non ti perdi neanche un'azione delle partite del pomeriggio: Como-Parma e Genoa-Bologna. Segui la Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Andrea Calogero e Alberto Santi.



Con Zona Serie A non ti perdi neanche un'azione delle partite del pomeriggio: Como-Parma e Genoa-Bologna. Segui la Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Andrea Calogero e Alberto Santi. ore 15:00 Serie A 8a Giornata: Genoa vs Bologna (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Fabio Bazzani

L’inizio di stagione e la sconfitta nel derby in Coppa Italia hanno provocato malumore in casa del Genoa, che cerca una vittoria cruciale contro il Bologna. La squadra di Vincenzo Italiano, per la prima volta, è alle prese con il doppio impegno campionato-Champions: come se la caverà a Marassi?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 14:25



ore 15:00 Serie A 8a Giornata: Como vs Parma (diretta esclusiva)
[disponibile anche su DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215]
Telecronaca: Orazio Accomando
La Serie A torna di scena al "Sinigaglia" nel primo match dopo la sosta per le nazionali. Nelle prime giornate la filosofia di gioco di Como e Parma, avversarie in A per la prima volta dal 2003, ha dato vita a match aperti e ricchi di gol: sarà così anche oggi?
Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 14:40

[disponibile anche su DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Orazio Accomando

La Serie A torna di scena al “Sinigaglia” nel primo match dopo la sosta per le nazionali. Nelle prime giornate la filosofia di gioco di Como e Parma, avversarie in A per la prima volta dal 2003, ha dato vita a match aperti e ricchi di gol: sarà così anche oggi?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 14:40



ore 18:00 Serie A 8a Giornata: Milan vs Udinese (diretta esclusiva)
[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]
Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Andrea Stramaccioni
A tre giorni da un match da non sbagliare in Champions League contro il Brugge, il Milan cerca una vittoria a San Siro, dove sono arrivate fin qui le migliori prestazioni stagionali dei rossoneri. Riuscirà l'Udinese di Runjaic a impensierire la squadra di Fonseca?
Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 17:15

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Andrea Stramaccioni

A tre giorni da un match da non sbagliare in Champions League contro il Brugge, il Milan cerca una vittoria a San Siro, dove sono arrivate fin qui le migliori prestazioni stagionali dei rossoneri. Riuscirà l’Udinese di Runjaic a impensierire la squadra di Fonseca?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 17:15



Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Andrea Stramaccioni A tre giorni da un match da non sbagliare in Champions League contro il Brugge, il Milan cerca una vittoria a San Siro, dove sono arrivate fin qui le migliori prestazioni stagionali dei rossoneri. Riuscirà l’Udinese di Runjaic a impensierire la squadra di Fonseca? Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 17:15 ore 20:45 Serie A 8a Giornata: Juventus vs Lazio (diretta)

[disponibile anche su DAZN 2 - Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Dario Marcolin

Dopo la sosta la Juventus torna all’Allianz Stadium per sfidare la Lazio di Marco Baroni, al primo big match fuori casa della sua gestione. Un esame importante anche per i bianconeri di Thiago Motta in vista della super sfida all’Inter del prossimo week-end: come finirà?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 19:45: Diletta Leotta

DOMENICA 20 OTTOBRE 2024

ore 12:30 Serie A 8a Giornata: Empoli vs Napoli (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Marco Parolo

Trasferta a Empoli per il Napoli di Antonio Conte, pronto ad affrontare la vera rivelazione di questo inizio campionato. Nel bilancio degli ultimi 6 incroci l'Empoli domina a sorpresa con 4 vittorie a 2. Come finirà questa volta?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 11:45



ore 14:45 Serie A 8a Giornata: Zona Serie A Enilive (diretta esclusiva)
Con Zona Serie A non ti perdi neanche un'azione delle partite della domenica pomeriggio: Venezia-Atalanta e Lecce-Fiorentina. Segui la Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Lorenzo Del Papa e Orazio Accomando.

Con Zona Serie A non ti perdi neanche un'azione delle partite della domenica pomeriggio: Venezia-Atalanta e Lecce-Fiorentina. Segui la Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Lorenzo Del Papa e Orazio Accomando.



Con Zona Serie A non ti perdi neanche un'azione delle partite della domenica pomeriggio: Venezia-Atalanta e Lecce-Fiorentina. Segui la Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Lorenzo Del Papa e Orazio Accomando. ore 15:00 Serie A 8a Giornata: Venezia vs Atalanta (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Emanuele Giaccherini

Nonostante la partenza altalenante, l'Atalanta rimane a pochi punti dalle prime posizioni in classifica. Per rimanere in scia, la squadra di Gasperini deve superare l'ostacolo Venezia, che coi gol di Pohjanpalo e l'atmosfera del Penzo, è pronto a dare battaglia per i 3 punti. Chi vincerà?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 14:30



ore 15:00 Serie A 8a Giornata: Lecce vs Fiorentina (diretta esclusiva)
[disponibile anche su DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215]
Telecronaca: Dario Mastroianni
Nella passata stagione i due incroci tra Lecce e Fiorentina hanno regalato emozioni, rimonte e spettacolo con 9 reti complessive siglate. In questo turno le due squadre arrivano con la pressione di dover conquistare 3 punti importanti per la classifica: chi avrà la meglio al Via del Mare?
Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 14:40

[disponibile anche su DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Dario Mastroianni

Nella passata stagione i due incroci tra Lecce e Fiorentina hanno regalato emozioni, rimonte e spettacolo con 9 reti complessive siglate. In questo turno le due squadre arrivano con la pressione di dover conquistare 3 punti importanti per la classifica: chi avrà la meglio al Via del Mare?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 14:40



ore 18:00 Serie A 8a Giornata: Cagliari vs Torino (diretta)
[disponibile anche su DAZN 2 - Tivùsat can. 215]
Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Alessandro Budel
Dopo la sosta il Cagliari riparte dall'Unipol Domus, dove è atteso il Torino di Paolo Vanoli. L'ultima vittoria dei sardi in casa contro i granata risale alla stagione 2019/2020: riusciranno ad interrompere la striscia negativa?
Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 17:30

[disponibile anche su DAZN 2 - Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Alessandro Budel

Dopo la sosta il Cagliari riparte dall'Unipol Domus, dove è atteso il Torino di Paolo Vanoli. L'ultima vittoria dei sardi in casa contro i granata risale alla stagione 2019/2020: riusciranno ad interrompere la striscia negativa?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 17:30



ore 20:45 Serie A 8a Giornata: Roma vs Inter (diretta esclusiva)
[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]
Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Massimo Ambrosini
Inzaghi torna all'Olimpico per sfidare la Roma, avversaria di tanti derby ai tempi della Lazio. L'allenatore nerazzurro è stato protagonista di un'incredibile rimonta qui da 2-1 a 4-2 lo scorso febbraio e ha perso una sola volta in 14 partite contro Juric: riuscirà il croato a vendicarsi?
Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 19:45: Diletta Leotta, Ciro Ferrara, Andrea Stramaccioni

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Massimo Ambrosini

Inzaghi torna all’Olimpico per sfidare la Roma, avversaria di tanti derby ai tempi della Lazio. L’allenatore nerazzurro è stato protagonista di un’incredibile rimonta qui da 2-1 a 4-2 lo scorso febbraio e ha perso una sola volta in 14 partite contro Juric: riuscirà il croato a vendicarsi?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 19:45: Diletta Leotta, Ciro Ferrara, Andrea Stramaccioni





Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Massimo Ambrosini Inzaghi torna all’Olimpico per sfidare la Roma, avversaria di tanti derby ai tempi della Lazio. L’allenatore nerazzurro è stato protagonista di un’incredibile rimonta qui da 2-1 a 4-2 lo scorso febbraio e ha perso una sola volta in 14 partite contro Juric: riuscirà il croato a vendicarsi? Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 19:45: Diletta Leotta, Ciro Ferrara, Andrea Stramaccioni ore 22:45 Studio - DAZN Serie A Show (diretta)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Sébastien Frey, quarto tra i giocatori stranieri più presenti in Serie A, alle spalle di Javier Zanetti, Samir Handanovi? e Goran Pandev, domenica 20 ottobre sarà ospite di DAZN Serie A Show, il programma condotto da Giorgia Rossi all’interno del nuovo e innovativo studio virtuale. Appuntamento nel post-partita del big match dell’ottava giornata di campionato tra Roma-Inter quando, nel “centrocampo” dello stadio virtuale di DAZN, Giorgia Rossi analizzerà insieme a Sébastien Frey, Ciro Ferrara, Andrea Stramaccioni il big match appena concluso e le sfide che l’hanno preceduto. L’ex portiere francese, che nel nostro campionato vanta 446 presenze, analizzerà le azioni più importanti della giornata, con un occhio attento sul big match in scena all’Olimpico, ma anche sulle squadre per le quali ha vestito la maglia. Inviata speciale di Roma – Inter, direttamente dal campo, Diletta Leotta, che racconterà live dall’Olimpico l’atmosfera di una partita che promette di regalare grandi emozioni. Durante la puntata di DAZN Serie A Show, spazio anche a un approfondimento dedicato ai portieri più forti della Serie A, in cui Frey dará il suo contributo con analisi e commenti. Durante la stagione, “DAZN Serie A Show” porterà gli appassionati di calcio nel cuore dell’azione. Con una veste grafica completamente rinnovata e grazie all’uso di tecnologie avanzate, scenari immersivi e realtà aumentata, il nuovo studio virtuale di DAZN consentirà un’analisi coinvolgente dei momenti cruciali giocati in campo. Inoltre, l’immersività e l’interattività del format permetteranno agli spettatori di partecipare attivamente al racconto del match grazie a FanZone.

LUNEDI 22 OTTOBRE 2024

ore 20:45 Serie A 8a Giornata: Hellas Verona vs Monza (diretta)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Alessandro Iori - Commento: Valon Behrami

La sfida al Bentegodi tra Hellas Verona e Monza chiude l'ottavo turno di campionato. La classifica di entrambe rende questo incontro particolarmente interessante in ottica salvezza: chi otterrà i 3 punti?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 20:15

