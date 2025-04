Serie A 2024/25 - Diretta DAZN 31a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Al via un aprile di fuoco per la Serie A Enilive ementre si entra sempre di più nel vivo del campionato, DAZN annuncia il nuovo match di Serie A che trasmetterà gratuitamente: sarà il big match Roma-Juventus, in programma domenica 6 aprile alle 20:45, la quinta e ultima partita della stagione 2024/25 di Serie A trasmessa in chiaro dalla piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo.

Una sfida decisiva per scalare posizioni in classifica e continuare la rincorsa verso le competizioni europee: mentre la Roma di Ranieri arriva da uno slancio di ben sette vittorie consecutive in campionato, ultima delle quali l’1-0 con il Lecce, i Bianconeri stanno invece affrontando una fase di transizione. Dopo la vittoria con il Genoa, sono ancora più grandi le aspettative per Igor Tudor, ex difensore croato che ha indossato anche la maglia bianconera, chiamato a rivitalizzare la Juventus per portarla almeno al quarto posto della classifica in campionato. Ora si gioca il tutto per tutto. Con la Juventus in quinta posizione e la Roma in sesta, le due sono distanti appena 3 punti, pronte a darsi battaglia in un posticipo domenicale che promette grandi emozioni e spettacolo in campo.

A raccontare ogni momento di questa attesissima sfida sarà Pierluigi Pardo, affiancato dal commento tecnico di Dario Marcolin. Dal campo, collegamento alle 19:45 con Diletta Leotta cheaccompagnerà i tifosi nell’atmosfera pre-match e si alternerà nel post partita con Giorgia Rossi in collegamento dallo studio del DAZN Serie A Show, che ospiterà lo special guest Gigi Buffon, ex portiere della Juventus e attuale capo delegazione della Nazionale Italiana, che con la sua esperienza sul campo potrà analizzare, insieme ai talent di DAZN Andrea Stramaccioni e Ciro Ferrara, il big match e la 31 esima giornata di Serie A, offrendo il suo punto di vista su questocampionato davvero avvincente.

Roma-Juventus, quinta e ultima partita della stagione 2024/25 trasmessa in chiaro su DAZN, si inserisce nel pacchetto dei diritti TV acquisito da DAZN che permette di trasmettere in modalità gratuita fino a 5 partite di Serie A su un totale di 380 per ogni stagione, con l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre più ampio di appassionati del grande calcio italiano.

COME REGISTRARSI GRATUITAMENTE SU DAZN

Dopo aver semplicemente inserito il proprio indirizzo e-mail, i tifosi potranno dunque sintonizzarsi su DAZN per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio telefonino.

Come registrarsi da desktop/mobile

Vai su Dazn.com/welcome, seleziona Roma-Juventus in home page e inserisci la tua e-mail per vedere la partita, incluso tutto l'intrattenimento pre e postpartita.

Come registrarsi da Smart TV

Apri l’app DAZN dalla tua tv, clicca su ‘Guarda Gratis’, inquadra il QR Code con lo smartphone e inserisci la tua e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita.

Qualora la propria televisione non supportasse la registrazione tramite QR Code basterà registrarsi da desktop/mobile

Per fruire della miglior esperienza, si consiglia di registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app DAZN e di sintonizzarsi alla partita il prima possibile. Per chi è già abbonato a DAZN non cambierà nulla e potrà accedere in qualsiasi momento, mentre la visione in free in diretta delle partite di Serie A Enilive (che rientrano nel pacchetto Try & Buy) da parte di account gratuiti senza abbonamento DAZN, invece, sarà possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti.

DAZN SERIE A DIRETTA - 31a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

VENERDI 4 APRILE 2025

ore 20:45 Serie A 31a Giornata: Genoa vs Udinese (diretta)

[disponibile anche su DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Alessandro Iori - Commento: Alessandro Budel

Punti salvezza ormai praticamente conquistati per entrambe, manca solo la certezza aritmetica. Come finirà la sfida del venerdì sera tra Genoa e Udinese?

Collegamento con lo stadio alle ore 20:15

SABATO 5 APRILE 2025

ore 15:00 Serie A 31a Giornata: Monza vs Como (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Emanuele Giaccherini

Il sabato di campionato si apre all’U-Power Stadium con il derby tra Monza e Como che intreccia una lunga rivalità e l’obiettivo della salvezza. A novembre il primo derby della storia tra le squadre in Serie A è finito 1-1 con tanti brividi fino al triplice fischio: come andrà il ritorno?

Collegamento con lo stadio alle ore 14:30



[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Andrea Stramaccioni

Trasferta al Tardini per l'Inter che ritrova un grande ex del Triplete: Cristian Chivu. Riuscirà la squadra di Simone Inzaghi a superare questo ostacolo per lo Scudetto in un periodo con diversi impegni tra Champions e Coppa Italia?

Collegamento con lo stadio alle ore 17:15



[disponibile anche su DAZN 2 - Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Marco Parolo

Weekend ricco di scontri diretti nelle zone alte della classifica. A San Siro il Milan attende la Fiorentina di Palladino per una sfida che potrebbe essere decisiva in zona europea. All'andata i viola riuscirono a spuntarla 2-1: come andrà questa volta?

Collegamento con lo stadio alle ore 20:00

DOMENICA 6 APRILE 2025

ore 12:30 Serie A 31a Giornata: Lecce vs Venezia (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Fabio Bazzani

Il lunch match al Via del Mare propone lo scontro salvezza tra il Lecce di Giampaolo e il Venezia. 4 sconfitte consecutive per i padroni di casa contro i 4 pareggi di fila della squadra di Di Francesco in campionato: come finirà?

Collegamento con lo stadio alle ore 12:00



Con Zona Serie A segui tutte le migliori azioni di Empoli-Cagliari e Torino-Verona. Segui la Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Lorenzo Marrucci e Luca Farina.



[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Vanoli e il suo Torino ospitano in questo turno un Hellas che con la vittoria prima della sosta è riuscito ad allontanarsi dalla zona retrocessione. I padroni di casa vivono però uno dei migliori momenti della loro stagione, con 3 successi nelle ultime 4: chi avrà la meglio?

[disponibile anche su DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Dario Mastroianni

Empoli e Cagliari si giocano tanto in questo scontro salvezza. All'andata la squadra di D'Aversa riuscì a vincere in Sardegna per 0-2: come finirà questa volta?

[disponibile anche su DAZN 2 - Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Valon Behrami

Nonostante il ko con l’Inter Gian Piero Gasperini vuole chiudere al meglio quelli che potrebbero essere i suoi ultimi mesi con l’Atalanta. A Bergamo, in un altro scontro diretto, arriva la Lazio, pronta a vivere dieci giorni di fuoco tra quarti di finale di Europa League e derby: come andrà al “Gewiss Stadium”?

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Dario Marcolin

La corsa per il quarto posto quest'anno non è mai stata così aperta, con diverse squadre a contendersi l'ultimo accesso alla prossima Champions League. All'Olimpico la Roma ospita la Juventus che ha recentemente cambiato guida tecnica con Tudor. Come finirà?

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Conduce: Giorgia Rossi - In studio: Gigi Buffon, Andrea Stramaccioni e Ciro Ferrara

Tutte le domeniche dopo il sunday night di #SerieAEnilive arriva il talk show presentato da Giorgia Rossi con i super talent della squadra #DAZN nel nuovissimo studio virtuale!

LUNEDI 7 APRILE 2025

ore 20:45 Serie A 31a Giornata: Bologna vs Napoli (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Dario Marcolin

Il Bologna al Dall'Ara è l'ultimo grande ostacolo del Napoli prima di un calendario che offre 7 partite più abbordabili. C'è però da superare la squadra di Vincenzo Italiano, che sta addirittura migliorando la fantastica passata stagione dei rossoblù. Chi avrà la meglio?

Collegamento con lo stadio alle ore 20:00

