DAZN Broadcaster della Kings Cup Lottomatica.sport Italy: tutte le partite live gratis e on demand

In occasione del grande evento live di Unboxing della nuova stagione italiana di Kings League è stata annunciata la partnership con DAZN, che diventa Broadcaster Partner ufficiale della nuova Kings Cup Lottomatica.sport Italy. Dal 20 ottobre tutte le partite della competizione, oltre alla trasmissione sui canali di Kings League Lottomatica.sport Italy, saranno disponibili in Italia su DAZN, anche in modalità gratuita, sia live sia on demand, permettendo così a un pubblico sempre più vasto e diversificato di vivere l'esperienza in pieno stile Kings League.

Questa partnership unisce, da un lato, la competizione che ha rivoluzionato il calcio a sette trasformandolo in un fenomeno culturale, e, dall'altro, la piattaforma globale che guida la rivoluzione digitale dell'intrattenimento sportivo, con un obiettivo condiviso: ridefinire il modo in cui lo sport viene vissuto, raccontato e distribuito. Grazie a questa collaborazione,

il linguaggio innovativo della Kings League raggiungerà un'audience ancora più ampia su DAZN, rendendo i matchday accessibili a un numero sempre maggiore di appassionati e offrendo un nuovo modo di vivere il calcio, dove spettacolo, performance, tecnologia e interazione si sposano alla perfezione.

La nuova Kings Cup Lottomatica.sport Italy si aggiunge all'ampia offerta sportiva in live streaming di DAZN, che spazia dal grande calcio italiano e internazionale, alla ricca proposta multisport.