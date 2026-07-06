DAZN trasmette le amichevoli estive di Serie A: in campo Juve, Inter, Milan, Lazio e Roma

Su DAZN arrivano le amichevoli precampionato delle big di Serie A:

Juventus, Inter, Milan, Lazio e Roma protagoniste dell'estate verso la stagione 2026/27.

Mentre la Coppa del Mondo FIFA 2026™ è entrata nel vivo con gli scontri a eliminazione diretta, su DAZN il grande calcio raddoppia il ritmo con le amichevoli precampionato dei club di Serie A Enilive che iniziano a preparare la nuova stagione con i primi test estivi.

Nel mese di luglio e agosto, tutti gli abbonati ai piani DAZN Family e Full potranno seguire, incluso nel proprio abbonamento, il meglio delle amichevoli estive, tra cui tutte le partite delle big di Serie A: Inter, Juventus, Milan, Lazio e Roma.

Un calendario fitto di appuntamenti che, nel corso dell'estate, si arricchirà con ulteriori incontri e altri club protagonisti, accompagnando i tifosi fino al calcio d'inizio della stagione 2026/27, al via su DAZN nel weekend del 22-23 agosto.

A inaugurare la stagione delle amichevoli su DAZN,dando così il via a un'estate ricca di sfide di preparazione, sarà la Juventus di Spalletti con un primo appuntamento internazionale: il 18 luglio alle 15:30 il gruppo bianconero farà tappa in Svizzera per il test amichevole contro il Basilea. A 23 anni dall'ultimo confronto ufficiale in Champions League, disputato nel marzo 2003, le due squadre tornano ad affrontarsi al St. Jakob-Park.

L’esordio del Milan è in programma il 25 luglio (orario da definire) al Celtic Park di Glasgow contro il Celtic: per il club sarà il primo appuntamento dell’estate rossonera e il debutto della squadra di Rúben Amorim in un calendario di amichevoli che la accompagnerà verso l’inizio della stagione ufficiale.

L’Inter, invece, esordirà il 26 luglio al BBBank Wildpark di Karlsruhe contro il Karlsruher SC con il calcio d'inizio in programma alle ore 16:30. Quella tra Inter e Karlsruher SC sarà una partita inedita: le due squadre, infatti, non si sono mai affrontate né in gare ufficiali né in amichevole.

Ad arricchire il calendario estivo ci saranno due delle sfide più attese della preseason, entrambe in programma alle ore 13. In Australia, il 5 agosto Milan e Inter porteranno all’estero il fascino del Derby di Milano, mentre l’8 agosto sarà la volta di Juventus e Inter, che rinnoveranno una sfida storica capace di conservare intatto il proprio prestigio anche nel contesto della preparazione estiva.

Le amichevoli offriranno ai tifosi un susseguirsi di appuntamenti che permetteranno di seguire da vicino la preparazione delle squadre e di assaporare, con diverse settimane di anticipo, l'atmosfera che accompagnerà i tifosi verso la nuova stagione di grande calcio italiano. Un'occasione per scoprire in anteprima i nuovi allenatori e acquisti del calciomercato, i volti più attesi, le nuove maglie e le squadre che si contenderanno il titolo di Campione d'Italia.

Gli appuntamenti delle squadre di Serie A Enilive si inseriscono nella ricca offerta estiva di DAZN, che porta in app il meglio dello sport internazionale. Accanto alla Coppa del Mondo FIFA 2026™ - disponibile integralmente su DAZN -ormai entrata negli ottavi di finale e che accompagnerà gli appassionati fino alla finalissima del 19 luglio al MetLife Stadium di New York, si è accesa anche una delle più grandi competizioni ciclistiche del mondo il Tour de France 2026 arrivata alla sua 113ª edizione. La Grande Boucle, partita da Barcellona il 4 luglio, condurrà gli appassionati fino al traguardo finale sugli Champs-Élysées di Parigi il 26 luglio, con tutte le tappe disponibili in diretta tramite i canali Eurosport. Nei palazzetti, la pallavolo internazionale infiamma l’estate dei tifosi, con le nazionali azzurre di pallavolo femminile e maschile che si stanno preparando per affrontare la terza e ultima settimana di Volleyball Nations League, in programma dall'8 al 20 luglio, per poi entrare nei quarti di finale dal 22 luglio. Un appuntamento, quello con il volley azzurro, che vedrà le nazionali impegnate per tutta l’estate e che culminerà con gli Europei: il 21 agosto, la Nazionale femminile guidata dal CT Julio Velasco e capitanata da Anna Danesi affronterà la Croazia a Göteborg, in Svezia, mentre per i ragazzi di Fefè De Giorgi e del capitano Simone Giannelli, la gara d’esordio sarà contro la Svezia, il 10 settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli.