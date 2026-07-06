Digital-News: Guida ai Palinsesti TV, Sport e Streaming Digital-News: Notizie e Palinsesti TV, Sport e Streaming
DAZN DAZN SERIE A INTER

DAZN trasmette le amichevoli estive di Serie A: in campo Juve, Inter, Milan, Lazio e Roma

• 4 min lettura
Fonte: Digital-News (com.stampa) | Condividi 📲

Su DAZN arrivano le amichevoli precampionato delle big di Serie A:
Juventus, Inter, Milan, Lazio e Roma protagoniste dell'estate verso la stagione 2026/27.

Mondiali 2026 su DAZN: tutti gli abbonamenti e le offerte per vedere le partite

Segui tutte le partite dei Mondiali 2026 su DAZN.  
Clicca qui per scoprire tutte le offerte

Mentre la Coppa del Mondo FIFA 2026™ è entrata nel vivo con gli scontri a eliminazione diretta, su DAZN il grande calcio raddoppia il ritmo con le amichevoli precampionato dei club di Serie A Enilive che iniziano a preparare la nuova stagione con i primi test estivi.

Nel mese di luglio e agosto, tutti gli abbonati ai piani DAZN Family e Full potranno seguire, incluso nel proprio abbonamento, il meglio delle amichevoli estive, tra cui tutte le partite delle big di Serie A: Inter, Juventus, Milan, Lazio e Roma.

Un calendario fitto di appuntamenti che, nel corso dell'estate, si arricchirà con ulteriori incontri e altri club protagonisti, accompagnando i tifosi fino al calcio d'inizio della stagione 2026/27, al via su DAZN nel weekend del 22-23 agosto.

A inaugurare la stagione delle amichevoli su DAZN,dando così il via a un'estate ricca di sfide di preparazione, sarà la Juventus di Spalletti con un primo appuntamento internazionale: il 18 luglio alle 15:30 il gruppo bianconero farà tappa in Svizzera per il test amichevole contro il Basilea. A 23 anni dall'ultimo confronto ufficiale in Champions League, disputato nel marzo 2003, le due squadre tornano ad affrontarsi al St. Jakob-Park.

L’esordio del Milan è in programma il 25 luglio (orario da definire) al Celtic Park di Glasgow contro il Celtic: per il club sarà il primo appuntamento dell’estate rossonera e il debutto della squadra di Rúben Amorim in un calendario di amichevoli che la accompagnerà verso l’inizio della stagione ufficiale.

L’Inter, invece, esordirà il 26 luglio al BBBank Wildpark di Karlsruhe contro il Karlsruher SC con il calcio d'inizio in programma alle ore 16:30. Quella tra Inter e Karlsruher SC sarà una partita inedita: le due squadre, infatti, non si sono mai affrontate né in gare ufficiali né in amichevole. 

Ad arricchire il calendario estivo ci saranno due delle sfide più attese della preseason, entrambe in programma alle ore 13. In Australia, il 5 agosto Milan e Inter porteranno all’estero il fascino del Derby di Milano, mentre l’8 agosto sarà la volta di Juventus e Inter, che rinnoveranno una sfida storica capace di conservare intatto il proprio prestigio anche nel contesto della preparazione estiva.

Le amichevoli offriranno ai tifosi un susseguirsi di appuntamenti che permetteranno di seguire da vicino la preparazione delle squadre e di assaporare, con diverse settimane di anticipo, l'atmosfera che accompagnerà i tifosi verso la nuova stagione di grande calcio italiano. Un'occasione per scoprire in anteprima i nuovi allenatori e acquisti del calciomercato, i volti più attesi, le nuove maglie e le squadre che si contenderanno il titolo di Campione d'Italia.

Gli appuntamenti delle squadre di Serie A Enilive si inseriscono nella ricca offerta estiva di DAZN, che porta in app il meglio dello sport internazionale. Accanto alla Coppa del Mondo FIFA 2026™ - disponibile integralmente su DAZN -ormai entrata negli ottavi di finale e che accompagnerà gli appassionati fino alla finalissima del 19 luglio al MetLife Stadium di New York, si è accesa anche una delle più grandi competizioni ciclistiche del mondo il Tour de France 2026 arrivata alla sua 113ª edizione. La Grande Boucle, partita da Barcellona il 4 luglio, condurrà gli appassionati fino al traguardo finale sugli Champs-Élysées di Parigi il 26 luglio, con tutte le tappe disponibili in diretta tramite i canali Eurosport. Nei palazzetti, la pallavolo internazionale infiamma l’estate dei tifosi, con le nazionali azzurre di pallavolo femminile e maschile che si stanno preparando per affrontare la terza e ultima settimana di Volleyball Nations League, in programma dall'8 al 20 luglio, per poi entrare nei quarti di finale dal 22 luglio. Un appuntamento, quello con il volley azzurro, che vedrà le nazionali impegnate per tutta l’estate e che culminerà con gli Europei: il 21 agosto, la Nazionale femminile guidata dal CT Julio Velasco e capitanata da Anna Danesi affronterà la Croazia a Göteborg, in Svezia, mentre per i ragazzi di Fefè De Giorgi e del capitano Simone Giannelli, la gara d’esordio sarà contro la Svezia, il 10 settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli. 

Mondiali 2026 su DAZN: tutti gli abbonamenti e le offerte per vedere le partite

Segui tutte le partite dei Mondiali 2026 su DAZN.  
Clicca qui per scoprire tutte le offerte

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Su DAZN arrivano le amichevoli precampionato delle big di Serie A: Juventus, Inter, Milan, Lazio e Roma protagoniste dell'estate verso la stagione 2026/27. Segui tutte le partite dei Mondiali 2026 su DAZN.  Clicca qui per scoprire tutte le offerte Mentre la Coppa del Mondo FIFA 2026™ è entrata nel vivo con gli scontri a eliminazione diretta, su DAZN il grande calcio raddoppia il ritmo con le amichevoli precampionato dei club di Serie A Enilive che...

    DAZN

  • Grande domenica per Sky Sport: il GP di Gran Bretagna supera 1,5 milioni di spettatori, Wimbledon vola con Sinner risultati record anche sul digitale. Domenica di grandi ascolti per i motori e il tennis nella Casa dello Sport di Sky. Il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 – in diretta dalle 16 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K con la telecronaca di Carlo Vanzini, Marc Gene, Roberto Chinchero – ha registrato 1 milione 570 mila spettatori medi complessivi in...

    Sky Italia

  • Sky e ITV uniscono le forze in un’operazione da 1,6 miliardi di sterline per creare un colosso dello streaming e della TV britannica. Il mercato televisivo del Regno Unito vive oggi una trasformazione storica. Sky, colosso europeo dell’intrattenimento e parte integrante del gruppo Comcast, ha annunciato ufficialmente il raggiungimento di un accordo per l’acquisizione di ITV Media & Entertainment. L’operazione, dal valore complessivo stimato fino a...

    Satellite / Estero

  • Memorandum tra FiberCop e Nokia per sviluppare una rete in fibra capace di rilevare guasti, vibrazioni, attività sismica e rischi ambientali. FiberCop e Nokia hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per collaborare alla sperimentazione di tecnologie innovative in grado di trasformare la rete di accesso in fibra ottica in una piattaforma di monitoraggio avanzata. Il fiber sensing può supportare due principali ambiti di applicazione: la protezione della rete e il...

    HiTech

  • Sky TG24 Live In fa tappa a Milano con ministri, leader politici, economisti e protagonisti della cultura. Dal Teatro Lirico Giorgio Gaber in diretta tvGuido Crosetto, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Matteo Renzi e numerosi ospiti per una giornata di dibattiti in diretta. Sky TG24 Live In torna a Milano per una nuova tappa del suo percorso itinerante tra le principali città italiane. Da anni, il format del canale all news diretto da Fabio Vitale, porta l’informazione...

    Sky Italia

  •  La Commissione Europea studia nuove misure contro la pirateria digitale: hosting provider, ASN, blacklist e rimozione rapida dei contenuti sul modello Piracy Shield. La lotta alla pirateria digitale sta attraversando una fase di trasformazione radicale, evolvendo da un inseguimento affannoso di singoli portali illeciti a una strategia di accerchiamento sistemico che punta a colpire il cuore pulsante dell'infrastruttura web. L’esperienza italiana con Piracy Shield ha...

    Economia

  • L’Aquila conquista il Palio di Siena dopo 34 anni. La7 racconta la Carriera in diretta con Pierluigi Pardo tra tradizione, storia e la vittoria di Tittia su Diodoro. Il racconto televisivo del Palio di Provenzano 2026, trasmesso da La7, si è configurato come un esercizio di narrazione popolare, capace di trasformare un evento secolare in un prodotto mediatico di rara intensità. Pierluigi Pardo, volto di punta di DAZN e attualmente impegnato nel racconto dei...

    Televisione

  • Il Palio di Siena torna oggi dopo il rinvio. La7 segue in esclusiva la Carriera con Pierluigi Pardo, il Corteo Storico e il racconto dell'evento simbolo della tradizione senese.  LA CRONACA DELLA VITTORIA(Aggiornato alle ore 20:00 da Simone Rossi) Trentaquattro anni di attesa si sono sciolti nel tufo di Piazza del Campo, trasformando un torrido pomeriggio di luglio nell’epilogo di un lungo digiuno storico. Giovanni Atzeni, per tutti ormai il sovrano indiscusso della...

    Televisione

  • Rai Kids presenta V/BE, il nuovo brand digital-first dedicato ai ragazzi  dai 10 ai 14 anni con contenuti originali, social e YouTube. Rai Kids lancia V/BE, il brand multipiattaforma Rai pensato per i ragazzi dai 10 ai 14 anni, a trazione digitale e con contenuti originali. Una vera e propria svolta generazionale: V/BE è un progetto editoriale radicalmente nuovo, pensato in ottica digital-first, che riposiziona su nuove logiche e piattaforme l’offerta editoriale...

    Internet e Tv

  • Dal 1° ottobre 2026 debutta Canale Territorio: il nuovo canale Rai dedicato a borghi, cultura, Made in Italy, tradizioni e racconti dal territorio. Una nuova pagina dell'offerta televisiva Rai prende forma con Canale Territorio, il progetto dedicato al racconto dell’Italia che debutterà il 1° ottobre 2026 sul canale 57 del Digitale terrestre. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento per la valorizzazione del...

    Televisione