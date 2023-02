Frequenze, Agcom pubblica nuova procedura per assegnazione rete nazionale N. 12

Con delibera n. 25/23/CONS , pubblicata sul sito Agcom il 14 febbraio, ad esito della consultazione pubblica indetta con delibera n. 366/22/CONS, è definita la nuova procedura per l’assegnazione del diritto d’uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12 del servizio di radiodiffusione digitale terrestre, secondo quanto previsto all’art. 10, comma 4, della delibera n. 65/22/CONS.

Si ricorda che la precedente procedura non onerosa riservata agli operatori di rete nazionali Europa Way e Premiata Ditta Borghini e Stocchetti di Torino non era andata a buon fine e la rete nazionale n. 12 non era stata aggiudicata. Il MISE/MIMIT ha chiesto all’Autorità di procedere a definirne questa nuova procedura (ai sensi dell’art. 10, comma 4, della delibera 65/22/CONS).

Come rappresentato in sede di consultazione, CRTV teme che anche questa procedura non vada a buon fine e si venga a determinare una modalità non efficiente né efficace di utilizzo di questa preziosa risorsa, rimasta inutilizzata dal 30 giugno 2022, in danno a tutte le imprese attive nel settore.