Nuova tv digitale, le ultime novità che completano la transizione del digitale terrestre

A quasi tre mesi dalla dismissione della vecchia codifica MPEG-2 per la trasmissione dei programmi televisivi, il passaggio del digitale terrestre al più evoluto sistema di codifica MPEG-4 si è ultimato con le ultime novità legate ai canali RAI.

Iniziata a novembre 2021 con il processo di Refarming, che ha coinvolto progressivamente tutte le regioni italiane e che si è concluso a giugno 2022, la transizione del digitale terrestre ha avuto il suo maggiore impatto alla fine di dicembre 2022, quando le emittenti televisive nazionali e locali hanno definitivamente introdotto il Codec MPEG-4 per la ricezione dei principali canali TV in alta qualità. Questo percorso verso uno standard più efficiente si è ultimato recentemente grazie a una migliore ottimizzazione della capacità trasmissiva che ha consentito alla RAI di adeguare alcuni canali di punta rimasti in bassa risoluzione con la codifica MPEG-2.

Da fine gennaio, infatti, è iniziata l’attivazione di Rai 3 in formato HD sul canale 3 del telecomando. La trasmissione di RAI 3 in HD è avvenuta progressivamente secondo date distinte per regione o gruppi di regioni e si concluderà il prossimo 3 maggio. Sono invece del 16 marzo u.s. le ultime novità: a partire da questa data anche Rai News 24 è trasmesso in HD, mentre i canali RAI 1, RAI 2 e RAI 3 che erano ancora disponibili in formato SD alle posizioni 500-503, sono stati definitivamente spenti.

Tuttavia, alle numerazioni post 500, sempre dal 16 marzo, quasi tutti i canali RAI sono disponibili in HD tramite la funzionalità HbbTV, ovvero la TV “ibrida” che si appoggia alla connessione Internet. Questo servizio rappresenta quindi un’alternativa per coloro che non sono in possesso di TV o decoder in grado di supportare la ricezione in HD.

A tal proposito, si ricorda che, tra i Bonus precedentemente erogati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per sostenere i cittadini nell’acquisto di apparati televisivi di nuova generazione, l’agevolazione decoder a casa è ancora attiva e sarà disponibile fino al 31 dicembre 2023.

Per maggiori informazioni circa la programmazione RAI, è possibile consultare questa pagina del sito RAI.