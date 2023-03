Ribadito impegno del Governo contro la pirateria per contrastare economia criminale

Fare sistema per contrastare la pirateria. Il Governo c’è! Questo è il messaggio che il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha trasmesso questa mattina al Presidente della FAPAV – Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali – Federico Bagnoli Rossi, in occasione di un incontro centrato su come contrastare il fenomeno dell’illecita visione di contenuti audiovisivi ed eventi online, tra cui quelli sportivi, che colpisce diversi comparti industriali del Paese.

Durante l’incontro il Presidente Bagnoli Rossi ha illustrato l’ultimo Rapporto FAPAV/Ipsos sul fenomeno della pirateria, sottolineando che:

«Il contrasto alla pirateria audiovisiva passa obbligatoriamente da una unicità di intenti e un’azione sinergica e totalmente collaborativa tra le Industrie, le Istituzioni e gli Internet Service Provider. L’Italia può fare da apripista e diventare un modello europeo. Al ruolo essenziale di AGCOM si deve affiancare al più presto una nuova legge antipirateria già in discussione in Parlamento in queste settimane. Occorre che l’iter sia veloce e che si riesca a lavorare in modo sistemico per arginare un fenomeno che oggi è promosso da mentalità criminali che hanno un solo obiettivo: fare business in modo illegale. E a farne le spese è l’intero Paese, con ripercussioni gravi sulle imprese e sui posti di lavoro. La crescita del mercato dei contenuti audiovisivi negli ultimi anni, con il contestuale sviluppo di nuovi modelli di business, ha acceso il dibattito sulla tutela del Diritto d’Autore portandolo nuovamente al centro dell’agenda politica. L’offerta legale attraverso la distribuzione digitale è un’opportunità per tutti, sia per i titolari dei diritti sia per chi questi contenuti li veicola tramite le proprie infrastrutture. Il contrasto alla pirateria audiovisiva passa dunque obbligatoriamente da una unicità di intenti e da un’azione sinergica e totalmente collaborativa tra le industrie, le Istituzioni e gli Internet Service Provider. In questi anni le nuove tecnologie hanno cambiato l’offerta e il consumo dei contenuti culturali e di intrattenimento ma in parallelo si sono evoluti anche nuovi sistemi di pirateria. Pensiamo alle IPTV illegali, oggi sempre più trainate da mentalità criminali che hanno un unico obiettivo: fare business in modo illecito. Diventa pertanto prioritario, e non più rinviabile, che il nostro Paese metta in campo azioni capaci di contrastare il fenomeno in modo efficace e tempestivo. In particolare, mi riferisco alle varie iniziative istituzionali in corso, di cui siamo grati, dalle proposte di legge in discussione alla Camera dei deputati, e speriamo in tempestiva approvazione, al ruolo centrale di AGCOM e ad una collaborazione sempre più stretta con le Telco e gli ISP, oggi sempre più decisiva per un’opportuna azione di contrasto alle illegalità sul web. Serve infatti fare squadra per arginare in modo fattivo la pirateria che colpisce in modo netto diverse industrie del nostro settore. Parliamo di una perdita diretta di fatturato intorno a 1 miliardo di euro l’anno che, sommata alla perdita indiretta, raggiunge oltre 1,7 miliardi di euro, con oltre 10 mila posti di lavoro a rischio. Dunque, siamo lieti della apertura da parte del mondo delle Telco, rappresentata recentemente anche in sede di audizione parlamentare. Ci sono quindi tutte le condizioni, politiche e di mercato, per consentire al nostro Paese un ulteriore salto di qualità negli strumenti di tutela di tutti i comparti industriali del cinema, della televisione e dello sport».

Il Ministro Abodi e il Presidente di FAPAV hanno quindi identificato come priorità non più procrastinabile quella di mettere in campo azioni concrete ed efficaci capaci di contrastare il fenomeno mettendo all’angolo chi lucra con la pirateria. In particolare, le proposte di legge in discussione alla Camera dei deputati rappresentano uno strumento fondamentale e l’auspicio è che si possa seguire il calendario previsto e che tutte le forze politiche – di maggioranza e opposizione – possano favorire questo percorso rapido.

In questo contesto, il Ministro Abodi ha tenuto a precisare che il Governo farà quanto possibile, collaborando con i Parlamentari, a partire dai primi firmatari Federico Mollicone (Fratelli d’Italia) e Maccanti (Lega), che hanno sottoscritto un qualificato disegno di legge che sta trovando ampio consenso.

“Vogliamo partecipare come Governo a questo impegno di sistema – dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi – e sarà mia responsabilità interagire, di concerto con altri Colleghi Ministri, anche con il Parlamento, per raggiungere tempestivamente l’obiettivo di contrastare un fenomeno criminale che fa leva sulla passione popolare nei confronti del calcio, ma in modalità illegali sia per chi lo offre, che per chi lo utilizza. Avvertiamo l’esigenza di facilitare l’approvazione di un testo che entri in vigore prima dell’estate e, comunque, in tempo utile per l’implementazione di nuovi, tempestivi ed efficaci strumenti d’intervento, prima dell’inizio del nuovo Campionato. Sarà fondamentale usare tecnologia avanzata affidata a istituzioni qualificate, nell’ambito di procedure inequivocabili».

«La sensibilità che tutte le Amministrazioni e i Dicasteri coinvolti stanno dimostrando in questi mesi è un segnale davvero incoraggiante per chi come la FAPAV da anni si batte per garantire la tutela dei titolari dei diritti. Con orgoglio posso affermare che ormai le scelte dell’Italia in questo settore rappresentano un metro di riferimento a livello internazionale» ha dichiarato Federico Bagnoli Rossi, Presidente della Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali (FAPAV).