Agcom e cybersicurezza, tavolo tecnico anti-pirateria

Si è tenuta oggi, presso la sede di Roma dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la riunione di insediamento del Tavolo tecnico convocato da Agcom, in collaborazione con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nei termini previsti dalla legge 14 luglio 2023, n. 93, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica”.

Presenti all’incontro, oltre all’Autorità e all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche il Nucleo Speciale della Guardia di Finanza e quello della Polizia postale presso Agcom, i rappresentanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in qualità di osservatori, e i rappresentanti dei titolari dei diritti e i prestatori di servizi.

Nel corso dell’incontro è stato anche discusso il calendario delle attività finalizzate alla conclusiva messa in opera, con la massima celerità, della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato, attraverso la definizione dei requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari per l’attuazione del blocco nel termine di 30 minuti dalla segnalazione del titolare.

In tale contesto, la collaborazione con ACN si incentra sugli aspetti afferenti alla cybersicurezza, allo scopo di garantire il massimo grado di sicurezza ed efficacia nell’implementazione delle misure.

Le attività si svolgeranno nell’ambito di sottogruppi dedicati alla concreta definizione di tutti gli aspetti tecnici necessari, anche attraverso delle successive fasi di test, che vedranno coinvolti gli ISP, il cui apporto è determinante per l’effettiva attuazione della legge, e i titolari dei diritti.

Il Tavolo, in forma plenaria, si riunirà a scadenze definite per discutere gli esiti dei lavori dei sottogruppi