Liberty Media (F1) acquisisce Dorna Sports (MotoGP) - In Italia Esclusiva Sky Sport

Liberty Media Corporation ha annunciato oggi di aver concluso un accordo per l'acquisizione di Dorna Sports, S.L. ("Dorna"), il detentore esclusivo dei diritti commerciali del Campionato del Mondo MotoGP™, da Bridgepoint e Canada Pension Plan Investment Board ("CPP Investments"). La MotoGP sarà attribuita al tracking stock del Formula One Group di Liberty Media. In Italia sia il campionato Mondiale di Formula 1 che quello di MotoGP sono trasmessi in esclusiva da Sky.

Il MotoGP è l'apice delle competizioni motociclistiche ed è caratterizzato da gare mozzafiato con velocità massime superiori a 360 chilometri all'ora (223 miglia all'ora) e angoli di piega di oltre 60 gradi. Dalla prima stagione del 1949, in cui si disputarono sei gare in tutta Europa, la MotoGP è cresciuta in modo significativo e per la stagione 2024 ospiterà 21 gare in 17 Paesi. L'azienda beneficia di un profilo finanziario interessante, con flussi di ricavi diversificati e contrattualizzati, elevati margini EBITDA e bassa intensità di capitale, che si traducono in un significativo free cash flow. Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna dal 1994, continuerà a gestire l'azienda con sede a Madrid.

"Siamo entusiasti di ampliare il nostro portafoglio di attività di sport e intrattenimento dal vivo con l'acquisizione della MotoGP", ha dichiarato Greg Maffei, presidente e amministratore delegato di Liberty Media. "La MotoGP è un campionato globale con una base di fan fedeli ed entusiasti, gare avvincenti e un profilo finanziario altamente generativo di flussi di cassa. Carmelo e il suo team di gestione hanno costruito un grande spettacolo sportivo che possiamo espandere a un pubblico globale più ampio. L'attività ha un notevole potenziale e intendiamo far crescere questo sport per i fan della MotoGP, i team, i partner commerciali e i nostri azionisti".

"Questo è il passo successivo perfetto nell'evoluzione della MotoGP e siamo entusiasti di ciò che questa pietra miliare porterà a Dorna, al paddock della MotoGP e agli appassionati di corse", ha dichiarato Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna. "Siamo orgogliosi dello sport globale che abbiamo fatto crescere e questa transazione testimonia il valore di questo sport e il suo potenziale di crescita. Liberty ha un'incredibile esperienza nello sviluppo di asset sportivi e non potremmo desiderare un partner migliore per espandere la fanbase della MotoGP in tutto il mondo".

Liberty Media acquisirà l'86% di MotoGP, mentre il management di MotoGP manterrà circa il 14% del proprio capitale. La transazione riflette un valore d'impresa per MotoGP di 4,2 miliardi di euro e un valore azionario di 3,5 miliardi di euro, mentre il debito esistente di MotoGP dovrebbe rimanere in vigore dopo la chiusura. Il corrispettivo in azioni per i venditori dovrebbe essere composto per circa il 65% da contanti, per il 21% da azioni ordinarie di Serie C di Liberty Formula One (Nasdaq: FWONK) e per il 14% da azioni del management di MotoGP. Il corrispettivo in contanti sarà finanziato con un mix di contanti e debito, in base alle condizioni di mercato. Il corrispettivo in azioni di FWONK sarà valutato sulla base del prezzo medio ponderato per il volume a 20 giorni prima della chiusura della transazione. Liberty Media conserva l'opzione, a sua esclusiva discrezione, di consegnare ulteriori contanti al posto delle azioni ordinarie di FWONK.

L'acquisizione dovrebbe essere completata entro la fine dell'anno 2024 ed è soggetta al ricevimento di autorizzazioni e approvazioni da parte delle autorità competenti in materia di concorrenza e di investimenti esteri in varie giurisdizioni. Goldman Sachs & Co. LLC agisce come consulente finanziario di Liberty Media e fornisce il finanziamento del debito impegnato per la transazione, mentre O'Melveny & Myers LLP agisce come consulente legale. Moelis & Company LLC è il consulente finanziario di Dorna, mentre Latham & Watkins LLP è il consulente legale.