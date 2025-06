Antipirateria con Google: 55.504 Blocchi DNS per Contrastare Pirateria Digitale durante Serie A

Warner Bros. Discovery estende il suo accordo con la Fédération Française de Tennis (FFT) per trasmettere il Roland-Garros sui suoi canali e piattaforme almeno fino al 2030: un rinnovo che sigilla la partnership del gruppo con la FFT per lo Slam parigino, in onda dal 1989 su Eurosport e oggi in diretta su Eurosport, TNT Sports (in Uk e Irlanda) e in versione integrale su discovery+ e Max (dal 2026 HBO Max). L’accordo è stato sigliato oggi,...