I David di Donatello 2024 su Rai 4k con il massimo della qualità disponibile

Centosettantuno film italiani, 61 opere prime, 138 documentari e 495 cortometraggi: sono i numeri che raccontano l'importanza del concorso dei Premi David di Donatello assegnati ai film usciti nelle sale cinematografiche italiane nel corso del 2023. A raccontare la 69a edizione della cerimonia dagli studi di Cinecittà saranno Carlo Conti e Alessia Marcuzzi, in diretta il 3 maggio alle 20.40 su Rai1 e in esclusiva in 4K al canale 210 della piattaforma gratuita satellitare tivùsat.

L'elemento innovativo della tecnologia quest'anno aggiungerà valore alla manifestazione e all'attesa di conoscere i nomi dei vincitori: la trasmissione è in altissima definizione su Rai4K, ormai il canale di punta di tivùsat dopo i successi della prima della Scala e del Festival di San Remo e in attesa degli Europei di calcio il prossimo mese di giugno. Nata nel 2009, l'offerta satellitare gratuita ha nella proposta di contenuti, con un bouquet di 130 canali televisivi (di cui oltre 70 in HD e sette in 4K), il suo punto di forza, scelto e apprezzato da oltre quattro milioni di italiani. Accedere alla piattaforma è semplice: una parabola e un dispositivo certificato tivùsat, decoder o cam.