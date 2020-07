Decoder DVB-S/S2 HD Telesystem TS9018HEVC tivùsat classic 10 bit

TS9018HEVC tivùsat è il decoder di nuova generazione, certificato “tivùsat HD classic”, pensato per chi si avvicina per la prima volta al mondo dell’offerta televisiva satellitare o semplicemente per chi desidera passare all’alta definizione, grazie ad oltre 50 canali HD presenti sulla piattaforma tivùsat, la TV satellitare HD gratuita.

Veloce, performante, grazie alla smartcard tivùsat HD CLASSIC inclusa, potrai accedere gratuitamente a tutti i canali nazionali presenti sul digitale terrestre via satellite, oltre a centinaia di altri canali nazionali o internazionali, trasmessi anche in alta definizione.

L’ordinamento e l’aggiornamento dei canali avviene in modo automatico, il decoder si integra perfettamente con impianti multiutenza SCR e dCSS, inoltre le dimensioni contenute e l’alimentazione 12V lo rendono perfetto per soluzioni “travel” come camper, imbarcazioni.

Caratteristiche tecniche

Ricevitore satellitare DVB-S/S2 HD con smart card tivùsat HD classic

Video MPEG-2 / MPEG-4 / HEVC Main 10

Risoluzione HD fino a 1080p

Audio MPEG Layer I e II, HE-AAC, Dolby Audio (compatibile con Dolby Digital e Dolby Digital Plus), Down-mix Stereo

Uscita A/V Digitale HDMI v1.4a (protezione HDCP v1.2)

Uscita SCART TV (Video: CVBS, Audio: L+R)

Porta Ethernet 10/100

DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.2 e USALS, unicable SCR e dCSS

Lettore Smart Card (tivùsat / Nagra)

Smart card tivùsat HD inclusa

Guida Elettronica ai Programmi EPG tivùsat

Ordinamento canali automatico EASY HD tivùsat

Aggiornamento automatico dei canali tivùsat

Aggiornamento Software via OTA / USB

Funzione media player via USB

Funzione Web Radio interattiva

Televideo e Sottotitoli

Liste Canali Favoriti

Timer di accensione e spegnimento

Telecomando incluso

Alimentazione 12V DC, 1.5A

Dimensioni: 145x32x109 mm

MATERIALE UTILE:

