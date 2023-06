Smart TV TELE System SMV13 by Vidaa certificati tivùsat, con le app e HbbTV

Lo Smart TV perfetto per i canali digitali con una qualità video senza precedenti. Scopri la vera nitidezza delle immagini e l’ampia gamma colori grazie al nuovo LED display 4K Ultra HD dei modelli 43” e 50” con tecnologia HDR10 HLG.

Tutti i TV della gamma sono certificati tivùsat: ti basta connettere la CAM tivùsat per accedere a tutti i canali della piattaforma satellitare.

E poi, con il sistema operativo Powered by Vidaa, vedi tutto il meglio di Netflix, DAZN, Prime Video, Disney+, TIMVISION e delle altre piattaforme di streaming. Scegli i tuoi contenuti preferiti anche dallo smartphone, con l’app gratuita ufficiale Vidaa.

Inoltre, la magia della TV connessa è a portata di telecomando con RaiTV+, Mediaset Infinity e le altre applicazioni HbbTV: accedi ai contenuti aggiuntivi, rivedi i programmi già andati in onda quando vuoi o riproduci dall’inizio una trasmissione già iniziata con la funzione “Restart”

Oppure, metti in pausa la diretta e riprendi la visione quando vuoi: per attivare la comodissima funzione “TV Pause” via USB basta premere l’apposito tasto su uno dei due telecomandi.

Oltre al telecomando standard, infatti, la confezione include il nuovo telecomando “Easy” con tasti funzione essenziali, più grandi, pensato appositamente per le persone anziane

La cornice di soli 2 mm rende i TV frameless perfetti per qualunque ambiente della casa, ma tutti i modelli della linea SMV13 sono ideali anche per le camere d’albergo: la nuova funzione Hotel Mode*, infatti, inibisce l’accesso al menu di configurazione ai clienti della struttura ricettiva.

L'Hotel Mode consente anche diverse personalizzazioni: l’impostazione di un’immagine o di una pagina web come messaggio di benvenuto, il settaggio di una lingua predefinita all’accensione, la definizione dei valori di volume massimo/minimo, il segnale sorgente predefinito e il canale televisivo sintonizzato al momento dell’accensione.

Grazie alla funzione Web Privacy, attiva con Hotel Mode, l’ospite avrà inoltre la garanzia che i propri dati d’accesso alle app utilizzate non saranno fruibili da altri perché vengono cancellati ad ogni spegnimento del TV.

Puoi trovare i TV TELE System nei migliori negozi di elettronica.

Tutte le informazioni relative al prodotto sono disponibili sul sito www.telesystem-world.com