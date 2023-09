Novità per i Clienti WINDTRE: Wi-Fi Calling disponibile su reti Wi-Fi di altri operatori

WINDTRE sta introducendo una nuova funzionalità per i suoi clienti, chiamata Wi-Fi Calling. Questa funzione permette ai clienti di utilizzare le chiamate vocali su reti Wi-Fi, anche su reti Wi-Fi di altri operatori. In pratica, consente di effettuare e ricevere chiamate quando non c'è copertura di segnale mobile, collegandosi invece a una rete Wi-Fi disponibile. L'esperienza dovrebbe essere stabile e senza interruzioni di chiamata.

Questo servizio è disponibile per tutti i clienti consumer, professionisti e aziende che utilizzano le offerte mobili di WINDTRE e che dispongono di uno smartphone compatibile. È incluso gratuitamente nelle offerte Super Fibra, Super Fibra Professional e nei piani WINDTRE Business. Inoltre, le soluzioni WINDTRE offrono connessioni in fibra ottica fino a 2,5 Gigabit, modem Wi-Fi 6 e piani con dati mobili illimitati per un massimo di 3 SIM.

Per utilizzare il Wi-Fi Calling, non sono necessarie configurazioni manuali sui dispositivi certificati da WINDTRE, né è richiesta l'installazione di applicazioni aggiuntive. È importante notare che la lista degli smartphone compatibili con questa funzionalità è in continuo aggiornamento e può essere consultata sul sito web dedicato di WINDTRE.

Inoltre, per i professionisti e le aziende, è ancora disponibile il Voucher connettività, che offre ulteriori vantaggi. Per maggiori dettagli, è possibile visitare i siti web dedicati per Professionisti e Aziende di WINDTRE.