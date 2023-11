Paramount+ su Xbox, una montagna di intrattenimento anche sulla console

Paramount+ ha annunciato oggi una nuova partnership con Microsoft per rendere la piattaforma streaming disponibile su Xbox One e Xbox Series X/S in Italia oltre che in Francia, Germania, Regno Unito, Irlanda, Svizzera, Australia, Austria, Brasile, Canada e America Latina. I fan italiani, attraverso le loro console Xbox, avranno così la possibilità di godere della Montagna di intrattenimento offerta da Paramount+, compresi blockbuster, nuove serie originali ed esclusive, show di successo e i programmi preferiti dai bambini.

Angela Heckman, Senior Vice President of International Streaming Distribution e Business Development di Paramount, ha commentato:

"Il nostro obiettivo è quello di rendere disponibili i contenuti, i personaggi e i franchise più popolari di Paramount+ a un pubblico più vasto possibile. L’accordo con Microsoft è un'altra prova del nostro impegno a stringere partnership globali innovative per allargare il perimetro della piattaforma".

L’offerta originale di Paramount+ include FELLOW TRAVELLERS, THE CURSE, HALO e STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS; contenuti provenienti dalla vasta libreria di Paramount, come i popolari show televisivi della CBS come CSI: Crime Scene Investigation e NCIS; i cartoni animati preferiti dai bambini come SpongeBob SquarePants di Nickelodeon e South Park di Comedy Central; gli show per ragazzi come MTV e gli iconici show musicali, e molto altro ancora.