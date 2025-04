Tech Talk, Special NAB Show 2025 - Diretta streaming Youtube LIVE @ Digital-News.it

IN DIRETTA STREAMING DALLE 12

Partecipa al nuovo TECH TALK, organizzato da Comunicare Digitale in collaborazione con Digital-News.it. Un'occasione informativa disponibile anche in inglese e spagnolo, dedicata ai temi dei Media, del Digitale, delle Telecomunicazioni, della Tecnologia, dell'Industria e dell'Innovazione. Durante il 22º Forum Europeo Digitale (FED) 2025, che si terrà il 5-6 Giugno 2025 a Lucca, saranno esplorate le più recenti tendenze del settore, le innovazioni tecnologiche e le sfide emergenti.

Il NAB Show, uno degli eventi più importanti dell'anno per l'industria dei media, è tornato a Las Vegas dal 5 al 9 aprile 2025. Questa edizione si presenta come una vetrina fondamentale per comprendere le tendenze attuali e future del settore, offrendo un'anticipazione dei temi che caratterizzeranno la nuova stagione.

Il NAB Show 2025 è un palcoscenico ideale per presentare le ultime tecnologie e innovazioni che stanno plasmando il futuro dei contenuti e dello spettacolo. Tra le novità più interessanti, spiccano le soluzioni avanzate basate sull'intelligenza artificiale, la creator economy, lo sport, la virtualizzazione cloud e lo streaming OTT. Sony, ad esempio, ha presentato nuove tecnologie per la produzione live, le news e l'imaging, con un focus particolare sulla produzione virtuale e sull'acquisizione di contenuti spaziali.

Giorgia Dolfini di Alpha Networks, Ennio Vernengo di Ei Towers, Francesca Bianco di ProAudio, Diana Arsene di Chyron e Benito Manlio Mari di Sony Professional Europe saranno tra i protagonisti di un racconto esclusivo diffuso su www.fed2025.com e sul media partner Digital Sat News. Questi esperti condivideranno le loro prospettive sulle novità del NAB 2025 e sui fenomeni più interessanti del momento, offrendo anche un'analisi del mercato americano in un periodo economicamente delicato.

Il NAB Show 2025 si svolge in un contesto economico complesso, ma l'industria dei media continua a mostrare segni di vitalità e innovazione. La presenza di oltre 60.000 partecipanti registrati sottolinea l'importanza di questo evento come punto di riferimento per i professionisti del settore. Le tecnologie emergenti, come la realtà virtuale e l'intelligenza artificiale, stanno cambiando radicalmente il modo in cui vengono prodotti e fruiti i contenuti.

Gli eventi saranno trasmessi in diretta su www.forumeuropeo.tv e saranno disponibili on-demand sui profili social di Comunicare Digitale e su YouTube Digital-News.it.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)