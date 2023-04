Nuova versione della Test Suite HbbTV e della DASH DRM Reference Application

L’Associazione HbbTV, una iniziativa globale dedicata alla definizione di standard aperti per la distribuzione di servizi interattivi, sia via broadcast che via broadband, attraverso televisori e set-top box connessi alla rete, ha il piacere di annunciare la pubblicazione della nuova versione della sua Test Suite e della DASH DRM Reference Application.

La nuova versione 2023-1 della Test Suite, sviluppata dall'HbbTV Testing Group, è il primo e più importante rilascio di quest'anno e include 61 nuovi test così come correzioni di errori e miglioramenti di 113 casi di test precedentemente approvati. La Test Suite HbbTV è ad ora composta da un totale di 2.987 test di cui 2.385 approvati. Il nostro lavoro mira a migliorare continuamente la qualità e la copertura della Test Suite grazie anche allo sviluppo di casi di test per le nuove funzionalità da includere nelle versioni future della Test Suite.

In un altro ambito dell’area testing - quello delle Reference Application - è stata rilasciata la nuova versione di produzione della DASH-DRM Reference Application che è stata aggiornata con nuovi test. Gli aggiornamenti sul DRM includono stream di test che utilizzano “PlayReady Security Level 3000” e che utilizzano lo schema di crittografia AES-CBCS. Gli aggiornamenti DASH includono invece una selezione di test per il “multi-period DASH” che offrono stream di contenuti dopo che è avvenuto l'inserimento di annunci pubblicitari lato server.

La versione di sviluppo (staging) ora include flussi di test per le “Persistent DRM Licence” che possono essere decriptati utilizzando vari sistemi DRM.

«Questo nuovo aggiornamento riflette il continuo lavoro dell'Associazione HbbTV e dei suoi partner per facilitare la verifica della conformità dei dispositivi e delle applicazioni alle specifiche HbbTV. Ciò consente un'esperienza avvincente per gli spettatori mentre i broadcaster e gli operatori beneficiano di nuove funzionalità e di migliori opportunità di monetizzazione come, per esempio, nella pubblicità personalizzata» ha affermato Vincent Grivet, presidente dell'Associazione HbbTV.

La Test Suite HbbTV è uno strumento importante, utilizzato dai produttori di dispositivi TV, per verificare la conformità dei loro prodotti alle specifiche HbbTV e alle più recenti funzionalità. La Test Suite è disponibile tramite uno dei “test center HbbTV” registrati e, per loro comodità, i membri dell’associazione HbbTV la possono utilizzare nelle proprie strutture.

La “HbbTV Reference Application DASH DRM” è un prezioso strumento di interoperabilità per produttori di televisori, per i broadcaster e per le organizzazioni (regimi nazionali) per la conformità HbbTV per testare i televisori e i contenuti in merito alla corretta integrazione dei vari flussi video DASH e della decodifica della crittografia DRM. Le linee guida di sviluppo dell'applicazione permettono il pieno e facile riutilizzo del codice dell’applicazione per consentire a chiunque di integrare la propria applicazione di streaming video DASH; il codice è disponibile con la licenza MIT, non ci sono quindi limiti ed ostacoli al riutilizzo del codice.