Citadel, la rivoluzionaria serie di spionaggio arriva su Amazon Prime Video

Prime Video ha presentato la nuova serie Original Citadel. Il nuovo, adrenalinico show è una serie di spionaggio ad alta tensione e l’inizio di un nuovo tipo di franchise con storie interconnesse che attraversano il globo. La nuova, rivoluzionaria serie internazionale debutterà su Prime Video venerdì 28 aprile in oltre 240 Paesi e territori nel mondo, con un nuovo episodio ogni venerdì fino al 26 maggio.

Citadel - Otto anni fa, Citadel è caduta. L'agenzia indipendente di spionaggio internazionale - nata con lo scopo di difendere la sicurezza di tutte le persone - è stata distrutta dagli agenti di Manticore, una potente associazione che nell’ombra manipola il mondo. Con la caduta di Citadel, tutti i ricordi degli agenti scelti Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) sono stati cancellati, ma loro sono riusciti miracolosamente a salvarsi. Da allora sono rimasti nascosti, costruendosi una nuova vita con nuove identità, entrambi ignari del proprio passato. Fino alla notte in cui Mason viene rintracciato dal suo ex collega di Citadel, Bernard Orlick (Stanley Tucci), che ha disperatamente bisogno del suo aiuto per impedire a Manticore di stabilire un nuovo ordine mondiale. Mason si mette alla ricerca della sua ex collega Nadia, e le due spie intraprendono una missione che li porta in giro per il mondo nel tentativo di fermare Manticore, questo mentre devono fare i conti con una relazione costruita su segreti, bugie e un amore pericoloso ma senza tempo.

Richard Madden interpreta Mason Kane, al suo fianco Priyanka Chopra Jonas veste i panni di Nadia Sinh, Stanley Tucci quelli di Bernard Orlick, Lesley Manville è Dahlia Archer, mentre Osy Ikhile è Carter Spence, Ashleigh Cummings è Abby Conroy, Roland Møller impersona Anders Silje e Davik Silje, Caoilinn Springall interpreta Hendrix Conroy, e ancora tanti altri. Da Amazon Studios e AGBO dei Fratelli Russo, Citadel ha come executive producer Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Otstot e Scott Nemes per AGBO, con lo showrunner e executive producer David Weil. Josh Appelbaum, André Nemec, Jeff Pinkner e Scott Rosenberg sono executive producer per Midnight Radio. Nel ruolo di executive producer ci sono anche Newton Thomas Sigel e Patrick Moran.



Citadel continua - Citadel, interpretato da Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas e con Stanley Tucci e Lesley Manville, è il debutto di un franchise globale epocale. Con la produzione esecutiva di AGBO dei Fratelli Russo, Citadel e le serie seguenti attraversano il globo con storie interconnesse. Ogni serie dell’universo Citadel è creata, prodotta e girata localmente sul territorio, e ha per protagonisti i migliori talenti, andando a formare un franchise globale peculiare. Altre serie sono già in produzione in Italia e in India, interpretate rispettivamente da Matilda De Angelis, Varun Dhawan e Samantha Ruth Prabhu.

Prime Video - Prime Video offre ai clienti un’ampia selezione di film, serie e contenuti sportivi, disponibili in streaming su centinaia di dispositivi compatibili.

Incluso con Prime Video: film, serie, show e contenuti sportivi come le serie All or Nothing e le dirette in esclusiva delle 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League, oltre che della Supercoppa UEFA, fino alla stagione 2026/27, le premiate produzioni Original e molti altri contenuti esclusivi. Disponibili serie e film tra cui le produzioni premiate agli Emmy The Marvelous Mrs. Maisel e Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls, la serie satirica sui supereroi The Boys e grandi successi come Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Jack Ryan di Tom Clancy, Samaritan, Tredici Vite, The Tender Bar, A proposito dei Ricardo, La guerra di domani, Reacher e Il principe cerca figlio, ma anche le produzioni italiane Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo S1, S2 e S3, LOL: Chi ride è fuori S1, S2 e S3, Bang Bang Baby, Laura Pausini – Piacere di conoscerti, Dinner Club S1 e S2, The Ferragnez – La serie, Prisma e The Bad Guy. I clienti Prime hanno anche accesso a contenuti in licenza.





film, serie, show e contenuti sportivi come le serie All or Nothing e le dirette in esclusiva delle 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League, oltre che della Supercoppa UEFA, fino alla stagione 2026/27, le premiate produzioni Original e molti altri contenuti esclusivi. Disponibili serie e film tra cui le produzioni premiate agli Emmy The Marvelous Mrs. Maisel e Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls, la serie satirica sui supereroi The Boys e grandi successi come Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Jack Ryan di Tom Clancy, Samaritan, Tredici Vite, The Tender Bar, A proposito dei Ricardo, La guerra di domani, Reacher e Il principe cerca figlio, ma anche le produzioni italiane Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo S1, S2 e S3, LOL: Chi ride è fuori S1, S2 e S3, Bang Bang Baby, Laura Pausini – Piacere di conoscerti, Dinner Club S1 e S2, The Ferragnez – La serie, Prisma e The Bad Guy. I clienti Prime hanno anche accesso a contenuti in licenza. Prime Video Channels : i clienti Prime possono aggiungere al loro abbonamento canali come Paramount +, Infinity Selection, LIONSGATE+, Zecchino d’Oro Channel, Noggin, Juventus TV, Milan TV, Raro Video e molti altri - senza app aggiuntive da scaricare. Si paga solo per i canali desiderati ed è possibile disdire in qualsiasi momento. La lista completa dei canali è consultabile su primevideo.com





: i clienti Prime possono aggiungere al loro abbonamento canali come Paramount +, Infinity Selection, LIONSGATE+, Zecchino d’Oro Channel, Noggin, Juventus TV, Milan TV, Raro Video e molti altri - senza app aggiuntive da scaricare. Si paga solo per i canali desiderati ed è possibile disdire in qualsiasi momento. La lista completa dei canali è consultabile su primevideo.com Noleggio o Acquisto : film appena usciti disponibili per il noleggio o l’acquisto e sconti speciali solo per i clienti Prime.





: film appena usciti disponibili per il noleggio o l’acquisto e sconti speciali solo per i clienti Prime. Accesso immediato : i contenuti a casa o fuori su centinaia di dispositivi compatibili. Lo streaming è disponibile sul web o tramite l’app di Prime Video su smartphone, tablet, set-top box, console di gioco e Smart TV selezionate. La lista di tutti i dispositivi compatibili è disponibile a questo link: primevideo.com





: i contenuti a casa o fuori su centinaia di dispositivi compatibili. Lo streaming è disponibile sul web o tramite l’app di Prime Video su smartphone, tablet, set-top box, console di gioco e Smart TV selezionate. La lista di tutti i dispositivi compatibili è disponibile a questo link: primevideo.com Un’esperienza aumentata: alcuni contenuti sono disponibili in 4K Ultra HD e High Dynamic Range (HDR). Scopri tutte le curiosità e i dietro le quinte dei tuoi film e serie preferiti grazie alla funzione X-Ray supportata da IMDb. I contenuti sono disponibili per il download e la visione offline.

Prime Video è solo uno dei numerosi vantaggi inclusi nell’abbonamento Prime, insieme alle spedizioni veloci e gratuite su milioni di prodotti di Amazon.it, spazio di archiviazione illimitato per le foto, offerte e sconti esclusivi e accesso a musica senza pubblicità ed ebook Kindle. Per registrarsi ad Amazon Prime o ottenere un periodo di prova gratuito visita: amazon.it/prime



Amazon - Amazon è guidata da quattro principi: ossessione per il cliente piuttosto che attenzione verso la concorrenza, passione per l’innovazione, impegno per l’eccellenza operativa e visione a lungo termine. Amazon punta ad essere l’azienda più attenta al cliente al mondo, il miglior datore di lavoro al mondo e il luogo di lavoro più sicuro al mondo. Le recensioni dei clienti, lo shopping 1-Click, le raccomandazioni personalizzate, Prime, Logistica di Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, i tablet Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e il Climate Pledge sono alcune delle innovazioni introdotte da Amazon. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.aboutamazon.it e seguite Amazon.it su Instagram, Facebook e Twitter.