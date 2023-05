Tim e Walt Disney rinnovano accordo per la distribuzione di Disney+ con TimVision

TIM e Walt Disney Company Italia hanno rinnovato l’accordo per la distribuzione di Disney+ in abbinamento all’offerta TimVision e a quelle ultrabroadband di TIM.

Su TimVision i clienti potranno vedere, anche in mobilità, tutto l’intrattenimento offerto da Disney+, la casa dedicata allo streaming di film e serie degli iconici brand Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, oltre all’intrattenimento generale di Star. Un'ampia varietà di generi che abbracciano azione, avventura, fantascienza e documentari, fino ai titoli drama e comedy acclamati dalla critica. The Good Mothers, Peter Pan & Wendy, The Mandalorian, A Small Light e The Kardashians sono solo alcune delle uscite più recenti ora disponibili in esclusiva su Disney+.

Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium Market Officer, ha dichiarato:

«Il rinnovo di questo importante accordo si fonda sulla nostra consolidata relazione con Disney che già dal 2020 ha scelto TIM come partner strategico. Con TimVision mettiamo a disposizione di un pubblico sempre più ampio ed esigente la piattaforma streaming più completa del panorama televisivo italiano, un aggregatore di contenuti che offre il meglio dell’intrattenimento premium grazie a collaborazioni come questa».

Daniel Frigo, Country Manager The Walt Disney Company Italy, Turkey, Israel & Greece,ha aggiunto:

«Siamo felici di rinnovare la nostra collaborazione con TIM, continuando a offrire ai loro clienti il ricco catalogo Disney+. Un grande patrimonio di storytelling che da 100 anni contraddistingue la nostra Company e che, anche grazie all’offerta di general entertainment, è destinato a un pubblico sempre più ampio».