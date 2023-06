Nasce Fast Channels Network, start up dedicata alle Free Ad-Supported Streaming Television

Nasce Fast Channels Network – FCN, il primo player italiano dedicato al mondo dei FAST, Free Ad-Supported Streaming Television, grazie all’incontro di professionisti dell’industria Media & Entertainment ed alcuni investitori, leader di mercato a livello globale. FCN è un editore di canali FAST con un innovativo progetto internazionale che ha raccolto l’interesse da parte di numerosi operatori ed un fondo Venture Capital italiano, che è in fase di definizione per l’investimento.

Fast Channels Network ha la volontà di essere un fornitore di servizi consulenziali per editori, detentori di diritti, aggregatori di canali ed aziende di comunicazione e si propone come facilitatore e partner per aziende che vogliono posizionarsi in un mercato in forte crescita, prima che raggiunga una futura maturazione. La nuova realtà imprenditoriale include un network di consulenti e investitori, aziende leader del mercato Media & Entertainment, della produzione, post-produzione, comunicazione, doppiaggio e tecnologia.

Grazie a questa rete, FCN è in grado di affiancare realtà pubbliche e private, dalla creazione e validazione del business model, individuazione dei partners e contenuti, definizione della strategia, distribuzione e selezione di tecnologia fino alla gestione dei servizi operativi. Con la sua rete di players internazionali, FCN è un business partner con un portfolio di oltre 100 canali italiani ed internazionali, disponibili con modelli tradizionali e revenue share sul mercato nazionale ed internazionale.

Il mercato dei FAST è la più promettente evoluzione dello streaming TV, con oltre 12Bn $ di revenues stimate nel 2027 a livello globale di cui 10Bn $ per US e 2Bn $ per il resto del mondo. Nei prossimi 5 anni, l’Italia raggiungerà il 5° posto a livello mondiale fra i paesi non di lingua inglese in termini di ricavi, confermando il crescente interesse di editori e piattaforme di distribuzione per questo modello di business, che ha coinvolto già primarie società in tutto il mondo.

Trattandosi di una offerta innovativa nel mercato dei media e dei contenuti, FCN è attenta alla sostenibilità e profittabilità di ogni progetto, legato ad alcuni fattori chiave, come per la proprietà del contenuto o comunque una catena di approvvigionamento privilegiata, una distribuzione ampia e capillare, l’attivazione di modelli di monetizzazione innovativi, non sempre esclusivamente legati all’advertising.

FONDATORI

LUISA BORTOLOTTI - Laureata in Economia e Commercio indirizzo Economico Aziendale è Titolare di uno Studio Commercialista a Roma e ricopre cariche sociali in diverse Società operanti nel settore immobiliare e cantieristico. E’ stata fra i fondatori di FIRST, rete nazionale di professionisti in campo tributario e legale. Dal 2023 è co-founder di FAST Channels Network - FCN la prima startup italiana dedicata ai FAST.





Tanta attesa per la ventesima edizione del FED 2023, che si svolgerà al Real Collegio di Lucca, i prossimi 8 e 9 Giugno 2023, con una molta attesa premiazione dei FED AWARDS 2023, durante la Serata di Gala.

Una edizione ricca con 55 speakers di assoluto rilievo, temi di grande attualità, interventi dedicati all’innovazione ed allo sviluppo della tecnologia, con una importante area espositiva e la presenza di importanti società dell’industria dei Media e della Tv.

In evidenza, le presenze di Jaime Ondarza (Fremantle), Antonella Dominici (Paramount) e Marcello Dolores (Warner Discovery) nella tavola rotonda dell’offerta multipiattaforma: dalla Tv allo streaming; gli interventi di Luisella Fusco e Lorenzo Dallari (Lega Serie A), che con Mario Mella (Dazn) e Alessandro Tucci (Eleven Sports) affronteranno il tema del “prodotto calcio”, mentre il Commissario Massimiliano Capitanio (Agcom) centrerà il suo intervento sulla lotta alla pirateria.

Sul tema della produzione, da evidenziare i contributi di Valerio Fiorespino (Lux Vide), Gaia Tridente (Mia), Francesco Gorgoni (Casta Diva) e Stefania Ippoliti (Toscana Film Commission), mentre ospiti speciali saranno Monica Giandotti (Agora Rai 3), Piero Marrazzo e la popolare conduttrice Rai, Francesca Fialdini, che sarà premiata per i suoi successi televisivi, con un percorso di crescita di valore.

Per gli aspetti dedicati all’innovazione e la tecnologia sono previsti interventi dedicati all’impatto dell’AI nei Media, il Dvb-I, il 5G Broadcast grazie al progetto Rai Way, Automotive e SmartCity, lo sviluppo del HDR, il Metaverso, il Cloud, il Satellite e le Piattaforme, con grande protagonista la crescita ed il successo dei Fast Channels, con iniziative globali sempre più importanti.

L’Agenda è consultabile on line e sono attese ulteriori importanti presenze in prossimità dell’evento. Le iscrizioni sono sempre aperte sul sito www.fed2023.com, per partecipare ad una edizione ricca di contenuti e di presenze di grande interesse.

Durante la Serata di Gala del 8 Giugno, nel chiostro del Real Collegio, si conosceranno anche i 5 vincitori del FED AWARDS 2023, nelle categorie 4K/UHD, Innovation/Technology, Hybrid Tv/OTT, Best Platform e Sport/Program. Con 6.126 voti (oltre il 50% in più rispetto all’edizione 2022), giusto riconoscimento alle proposte che trionferanno in una serata che si preannuncia indimenticabile!



(aggiornata al 6 Giugno 2023)