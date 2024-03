Netflix e Satispay, nuova soluzione di pagamento per gli abbonati in Italia

Satispay, il circuito italiano leader di mobile payment indipendente dai circuiti tradizionali delle carte di credito e debito, entra a far parte dei metodi di pagamento disponibili per gli abbonati di Netflix in Italia.

Con l’integrazione di Satispay nei sistemi di pagamento di Netflix, gli abbonati del grande servizio d’intrattenimento in streaming in Italia possono addebitare il costo della sottoscrizione direttamente sul proprio account Satispay. Oltre a migliorare ulteriormente l'esperienza di pagamento, rendendola più veloce e sicura, la collaborazione consente a Netflix di proporre una nuova soluzione in linea con le aspettative dei suoi abbonati, attenti alla facilità di poter gestire tutti i tipi di pagamenti tramite una sola app.

Utilizzare Satispay per sottoscrivere il servizio Netflix è molto semplice, che sia fatto su mobile o desktop. Dopo aver selezionato il piano di abbonamento adatto, basterà scegliere Satispay come metodo di pagamento e autorizzarlo in modo pratico, sicuro e veloce nell’app Satispay.

Mauro Fiorentino, Director of Payments Southern Europe, Netflix commenta:

“Siamo felici di offrire Satispay come alternativa di pagamento per abbonarsi a Netflix in Italia. Ci impegniamo costantemente per migliorare la nostra offerta, attraverso una grande varietà e qualità di contenuti e offrendo non solo il controllo completo su cosa guardare, scegliendo come e quando farlo, ma anche metodi di pagamento facili e sicuri. Satispayoffre tutte queste caratteristiche e rendela sottoscrizione a Netflix più veloce che mai”.

Stefano De Lollis, Online Business Development Director, Satispay commenta:

“Siamo lieti di collaborare con Netflix fornendo un nuovo metodo di pagamento sicuro e veloce per accedere al servizio. Nel costruire Satispay ci siamo posti l‘obiettivo di migliorare la vita delle persone e delle comunità locali semplificando le loro abitudini di pagamento, e grazie a questa partnership possiamo portare la nostra soluzione a tutti gli abbonati di Netflix. È un passo importante avere leader globali come Netflix che dimostrano di essere vicini alla comunità locale attivando Satispay, il circuito leader di mobile payment sull’Italia.”

