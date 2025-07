Warner Bros. Discovery - Alessandro Volpato nominato Director Acquisition per HBO Max Italia

Warner Bros. Discovery annuncia la nomina di Alessandro Volpato nel ruolo di Director Acquisition per HBO Max Italia. Nel suo ruolo, Volpato, che risponde a Joana Silva, VP Programming&Acquisitions, avrà la responsabilità di acquisire i contenuti per HBO Max Italia, la piattaforma streaming di WBD che debutterà ad inizio 2026, conducendo le trattative con studi, distributori e produttori indipendenti italiani ed europei.

Il ruolo prevede inoltre una collaborazione trasversale con il team Acquisizioni Streaming EMEA per la valutazione di progetti paneuropei.

Alessandro Volpato, nato a Torino, proviene da Prime Video & Amazon Studios, dove ha ricoperto il ruolo di Senior Manager Content Acquisition, lavorando al lancio di produzioni originali italiane come Pesci Piccoli, Sconfort Zone, Sono Lillo e titoli internazionali come Those About to Die. In precedenza, ha lavorato per Warner Bros. International come Manager International TV Distribution a Londra e prima ancora nel team di Strategy tra la capitale inglese e Los Angeles.

Dopo aver conseguito la laurea in Economia Aziendale e Management all’Università Bocconi di Milano ha conseguito due Master of Science in International Management, sempre in Bocconi e alla Fudan University in Cina. Ha iniziato il suo percorso professionale in Discovery Italia, lavorando nei team di Research e successivamente nel dipartimento Strategy e Business Development.

A Londra ha supportato lo sviluppo del progetto CinemaItaliaUK, organizzazione no-profit con sede a Londra che promuove la cultura italiana attraverso la diffusione del cinema italiano e l’integrazione culturale.

Il 17 giugno 1983 Enzo Tortora veniva arrestato. Nel giorno della ricorrenza, ecco le prime immagini di PORTOBELLO, la nuova serie di Marco Bellocchio, dedicata alla drammatica vicenda del conduttore televisivo, in arrivo nel 2026 su HBO Max. L’estratto racconta il momento in cui Enzo Tortora, interpretato da Fabrizio Gifuni, appare in manette davanti a una caserma dei carabinieri romana.

Enzo Tortora fu accusato ingiustamente da alcuni detenuti di essere al centro di un traffico di droga gestito dalla camorra napoletana: arrestato, incarcerato e trascinato in un lungo processo, fu completamente assolto solo dopo anni di calvario giudiziario.

L’attesa serie è la prima produzione originale italiana annunciata da Warner Bros. Discovery per la nuova piattaforma streaming HBO Max è una produzione OUR FILMS, società del gruppo Mediawan, e KAVAC FILM, in coproduzione con ARTE France ed in collaborazione con The Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle. È prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Our Films e da Simone Gattoni per Kavac Film.

Nel cast della serie Fabrizio Gifuni, nel ruolo di Enzo Tortora, Lino Musella, Romana Maggiora Vergano, Barbora Bobulova, Carlotta Gamba, Alessandro Preziosi, Fausto Russo Alesi e Salvatore D’Onofrio. La serie è stata scritta da Marco Bellocchio, Stefano Bises, Giordana Mari e Peppe Fiore.

La fotografia è di Francesco Di Giacomo, la scenografia di Andrea Castorina, i costumi di Daria Calvelli, il montaggio di Francesca Calvelli, le musiche di Teho Teardo.