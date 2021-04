Buona Pasqua 2021 dalla Redazione Digital-News.it e Digital-Forum.it

Eccoci nuovamente a festeggiare la Santa Pasqua insieme a voi lettori di Digital-News.it. Negli ultimi 12 mesi è innegabile ammettere che il mondo sia cambiato e sia pieno di incertezze, ma penso che il ritrovarsi seppur "virtualmente" ancora una volta insieme a farci gli auguri rimanga importante.

Una novità "social" che ci riguarda da qualche giorno è stata la creazione del nostro canale ufficiale su Telegram. Vi suggeriamo cliccare qui -> t.me/digitalnewsit e attivare subito l'iscrizione (ovviamente come sempre in forma assolutamente gratuitta). La sottoscrizione permette di ricevere in tempo reale tutte le notificihe delle singole notizie e palinsesti presenti su questo sito con l'aggiunta di alcuni interessanti contenuti aggiuntivi disponibili solo sui social.

Rimane sempre attiva (e vi incoraggiamo sempre a farlo sempre più) la possibiltià di commentare, fare domande, porre spunti di riflessioni, fare segnalazioni su Digital-News.it tutte le notizie a margine delle varie pagine usando il servizio Disqus (anche questo gratuito).

---- BUONA PASQUA A TUTTI ----