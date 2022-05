Forum Europeo Digitale Lucca Awards 2022, vota il tuo preferito!

Comunicare Digitale ha il privilegio di annunciare la cerimonia per il Forum Europeo Digitale Lucca Awards 2022. Aperti all'intera industria dei media, il riconoscimento è per quei soggetti che hanno saputo valorizzare l'innovazione tecnologica in ambito digitale (UHD/HD, Hybrid Tv/OTT, Platform, Technology and Innovation) con prodotti introdotti nel mercato tra il 15 Settembre 2021 e il 15 Luglio 2022.

Il voto sarà aperto dalle 12 del 27 Maggio 2022 alle 12 del 2 Giugno 2022 alle 12. I vincitori saranno annunciati durante la Gala Annual Night del 16 Giugno 2022 nella prestigiosa sede di Real Collego a Lucca, Toscana - Italia, evento previsto all'interno della rassegna dedicata al 19° Forum Europeo Digitale, di cui DIGITAL-SAT NEWS è media partner ufficiale.

CATEGORIA ULTRA HIGH DEFINITION/HD

TIVU (Canali 4K + Cam 4K)

EUTELSAT (UHD Channels)

MAINSTREAMING (Cloud Video Platform)

SKY ITALIA (Sky 4K)

CATEGORIA INNOVATION/TECHNOLOGY

KINETON (Kinecar)

LUTECH (Media Cloud Transformation)

NAGRA (Active Streaming Protection)

ENGINEERING (Fast/Personalized Channels)

CATEGORIA HYBRID TV/OTT BEST PLATFORM

C.V.E. (Streaming Live Sports TIM)

BRIGHTCOVE (Audience Insights)

RTL 102.5 (RTL Android App)

CONVIVA (Audience Acquisition)

CATEGORIA BEST PLATFORM

KINETON (Kamp 2.0)

M-THREE SAT (M3Play)

TIVU (Tivusat)

PARAMOUNT GLOBAL (Pluto Tv)

Votare è molto semplice, basta selezionare "INIZIA" e poi nel riquadro qui sotto il proprio preferito

nelle varie categorie ed infine premere il tasto "INVIA SONDAGGIO"



La partecipazione al sondaggio è ovviamente gratuita e in forma anonima



