Speciale Tech Talk | David Sassoli: Coraggio e Passione in Europa. Diretta streaming Digital-News.it

"Speciale Tech Talk | David Sassoli: Coraggio e Passione in Europa"



Comunicare Digitale - Piattaforma CONNECT | #FED2023

Media Partner: Digital-News.it



Appuntamento il 12 Gennaio dalle 12.00 alle 12.30 con il nuovo TECH TALK, organizzato da Comunicare Digitale in collaborazione con Digital-News.it. Un percorso di informazione con edizioni anche in lingua inglese e spagnola, sui temi dei Media, Digitale, Telco, Tecnologia, Industria ed Innovazione. con due grandi novità nell'industria dei Media, Contenuti e Tv.

Ad un anno dalla prematura scomparsa di David Sassoli, nelle sue funzioni di Presidente del Parlamento Europeo, il primo Tech Talk del 2023 vuole comprendere il significato di un lavoro importante e determinante nei quasi 1.000 giorni alla guida dell'assise maggiormente rappresentiva a Bruxelles.

Approfittando dell'uscita del libro "La Saggezza e l'Audacia" edito da Feltrinelli, avremo ospiti il curatore Claudio Sardo, Paolo De Castro, membro del Parlamento europeo e collega di Sassoli nel gruppo S&D, Roberto Cuillo, per lunghi anni fedele ed attento portavoce di David Sassoli.

Inizio alle ore 12.00, per un dibattito della durata di oltre trenta minuti, con video, domande e contributi sui temi caldi dell’attualità.

Modera: Andrea MICHELOZZI (Comunicare Digitale)

Gli eventi sono disponibili live su www.forumeuropeo.tv, con collegamenti sui profili social di Comunicare Digitale e Digital-News.it (www.digital-news.it)

Diretta live su Twitter @comunicaredigit, @forumlucca, @digitalsat_it

Rimane attiva la piattaforma CONNECT -> (connect.forumeuropeo.tv) uno spazio che intende creare e stimolare attività di connessione, supporto, stimolo, comunicazione, formazione e “visione”, che vedranno nel networking e la business area, le “corsie” principali per generare opportunità, nuovi progetti e risultati. La decisione di creare CONNECT deriva dalla volontà di generare iniziative, attività, incontri, dibattiti ed eventi per tutto il corso dell'anno, per contrastare con forza ed energia le difficoltà derivanti dal momento particolare.

