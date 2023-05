Forum Europeo Digitale Lucca Awards 2023, vota il tuo preferito!

Comunicare Digitale ha il privilegio di annunciare la cerimonia per il Forum Europeo Digitale Lucca Awards 2023. Aperti all'intera industria dei media, il riconoscimento è per quei soggetti che hanno saputo valorizzare l'innovazione tecnologica in ambito digitale (UHD/HD, Innovation/Technology, Hybrid TV/OTT, Best Platform, Sport&Program) con prodotti introdotti nel mercato tra il 15 Giugno 2022 e il 25 Aprile 2023.

Il voto è aperto dalle 12 del 3 Maggio 2023 alle 12 del 19 Maggio 2023 alle 12. I vincitori saranno annunciati durante la Gala Annual Night dell'8 Giugno 2023 nella prestigiosa sede di Real Collego a Lucca, Toscana - Italia, evento previsto all'interno della rassegna dedicata al 20° Forum Europeo Digitale, di cui DIGITAL-SAT NEWS è media partner ufficiale.

«E' stato battuto il record storico di candidature – dichiara Andrea Michelozzi - con 68 proposte ricevute e 39 società partecipanti, che hanno "obbligato" a presentare sette proposte per ognuna delle 5 categorie. La piattaforma di voto assicura un solo voto per ogni IP nelle varie categorie, quelli supplementari non saranno validi. Importante è completare il sondaggio rispondendo a tutte le domande affinchè tutti i voti siano considerati corretti dalla piattaforma».

CATEGORIA - ULTRA HIGH DEFINITION/HD

EUTELSAT (HD/UHD penetration on HotBird)

ATEME (The ultimate immersive live video)

SONY (Sony Full Frame sensor)

TIVU (Canali UHD + CAM tivùsat 4K Ultra HD)

AGILE CONTENT (New live graphic solution)

PANASONIC (4K UHD OLED Pro LZ2000)

RAI (Rai Play)

CATEGORIA - INNOVATION/TECHNOLOGY

RAI WAY (5G A/V Broadcast Broadband N.)

SMALL PIXELS (Small Pixels AI enhancer)

WINDTRE (Hyperconnected Viola Park)

EUTELSAT (KVHTs and OneWeb)

KINETON (KineCity)

LUTECH (Protected IP multimedia streams)

NAGRA (NAGRA Active Streaming Protection)

CATEGORIA - HYBRID TV/OTT

RAI (Rai 4K Lcn 101 + Hybrid TV)

NATLIVE (Natliver)

FINCONS/MEDIASET (HbbTV Targeted Adv)

DALET (Dalet Cut)

SIBBO (Sibbo CMP for HBBTV and CTV)

KINETON (Karp)

RTL 102.5 (Multi devices solutions)

CATEGORIA - BEST PLATFORM

TIVU (5 milioni Smart Card attive)

KINETON (Kineton MediaCert)

HIWAY MEDIA (Pivot/ S.S. Lazio Ecosystem)

HAIVISION (Haivision Streamhub)

SONY (CI Media Cloud)

FINCONS (DVB-I Pilot)

DIGITALIS (SYM9 Remote Post Production)

CATEGORIA - SPORT & PROGRAM

NAGRA (Nagra’s Live IP Blocking Solution)

SPORTITALIA (HbbTv & Hrybrid Application)

LONDON ONE RADIO – UK (AI & DAB radiofonici)

TV NOVA – CZ (Attract viewers to for upcoming sports matches)

WINDTRE (Spot TV WindTre “Wi-Fi Calling”)

NETINSIGHT (Nimbra Edge)

NVP (Full Remote Production Serie B)

Votare è molto semplice, basta selezionare "INIZIA SONDAGGIO"

scorrendo verso il basso il riquadro, scegliere il proprio preferito

nelle varie categorie ed infine premere il tasto "INVIA"



La partecipazione al sondaggio è ovviamente gratuita e in forma anonima



Il FED 2023 raggiunge le 20 edizioni e preannuncia molte novità in ordine alla modalità del programma 2023, sorprese nel corso della due giorni dedicata all’industria dei Media, del Digitale e delle Telecomunicazioni, sviluppando maggiormente il networking e creando un forte interesse per le aree espositive.

Le iscrizioni sono aperte sul sito www.fed2023.com e sono disponibili in modalità gratuita ed a pagamento, a seconda dei servizi prescelti. Fino al 14 Maggio 2023, si può partecipare liberamente a programma dei due giorni del FED 2023 (senza la partecipazione alla Serata di Gala), mentre il programma completo avrà una offerta “early bird” che ingloba tutte le attività.

Gli speakers di assoluto rilievo che hanno già confermato la loro partecipazione sono già presenti nella speciale sezione del FED 2023 e sono annunciati prossime grandi esperienze dai principali mercati europei.

«E’ una edizione molto speciale – dichiara Andrea Michelozzi - perché raggiungiamo un risultato che nel 2004 non avremmo mai immaginato di raggiungere. Il merito va tutto alle società, ai membri ed agli speakers che hanno fatto “brillare” l’evento nelle 19 ultime edizioni. Tutto il team è la lavoro per preparare una edizione che onori tale prestigioso traguardo».



Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)