Eutelsat HOTBIRD 13F e 13G in servizio a 13° Est, copertura satellitare ad alta potenza

Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL) annuncia l'entrata in servizio commerciale completo dei suoi due satelliti ad alta potenza HOTBIRD 13F e HOTBIRD 13G. Posizionati nella sede principale di Eutelsat a 13° Est, questi satelliti rafforzano e migliorano la qualità delle trasmissioni di circa novecento canali televisivi, raggiungendo oltre 160 milioni di famiglie in Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Questi nuovi satelliti all'avanguardia introducono anche avanzate funzionalità a 13° Est, inclusa la capacità di ridondanza in orbita e la protezione e resilienza del segnale in uplink.

HOTBIRD ospita 7 piattaforme televisive premium, oltre 600 canali a pagamento, 300 canali in chiaro e 500 canali HDTV e UHD. Grazie alla sua copertura paneuropea unica, HOTBIRD raggiunge 130 milioni di famiglie solo in Europa. I satelliti distribuiscono anche canali televisivi al 90% degli operatori di TV via cavo e IPTV in Europa e nella regione MENA, confermando così la loro posizione di leader nella fornitura di servizi di trasmissione via satellite (DTH), cavo, IP e DTT in tutta la regione. Con l'entrata in servizio dei satelliti HOTBIRD 13F e HOTBIRD 13G, i tre satelliti precedentemente posizionati a 13° Est verranno destinati a nuove missioni.

Questi satelliti sono stati costruiti da Airbus Defence and Space e si basano sulla piattaforma satellitare per le telecomunicazioni di nuova generazione Eurostar Neo, sviluppata nell'ambito di un progetto di partenariato con l'ESA finalizzato a promuovere l'innovazione e la competitività nell'industria spaziale europea.

In particolare, il satellite HOTBIRD 13G ospita il carico utile EGNOS GEO-4, di competenza dell'Agenzia dell'Unione Europea per il Programma Spaziale (EUSPA). Questo carico utile è pienamente operativo da giugno e consente all'EUSPA di fornire servizi spaziali affidabili e sicuri, inclusi servizi basati su satellite (SBAS) sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea, supportando un crescente numero di utenti.

Laurence Delpy, Direttore Generale dell'Unità Business Video, ha dichiarato:

"Siamo lieti che EUTELSAT HOTBIRD 13F e HOTBIRD 13G siano ora in servizio. 13° Est è una delle posizioni orbitali di punta di Eutelsat, che ha contribuito alla crescita dell'audience dei nostri broadcaster sin dal 1983. Il satellite svolge un ruolo fondamentale nella catena di fornitura dei media, specialmente per supportare la trasmissione in diretta dei principali eventi sportivi e notiziari. I nostri clienti in Europa e nella regione MENA possono ora godere di un servizio sempre migliore grazie a questi potenti nuovi satelliti."

Eva Berneke, Amministratore Delegato di Eutelsat, ha aggiunto:

"Gestire risorse orbitali ad alta potenza per portare servizi video al più ampio pubblico possibile è uno dei pilastri della nostra attività. Con l'entrata in servizio di questi due nuovi satelliti in una posizione storica per Eutelsat e di rilievo per Europa, Nord Africa e regione MENA, garantiamo una continua eccellenza operativa per i nostri clienti. Con due carichi utili EGNOS ora ospitati sulle nostre risorse in orbita, Eutelsat è anche orgogliosa di completare la rete GNSS per il nostro cliente e partner a lungo termine dell'Unione Europea, l'EUSPA, contribuendo così alla fornitura di servizi spaziali affidabili e sicuri dell'UE".