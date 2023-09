wedotv espande copertura in Italia con Nuova Piattaforma FAST tramite HOTBIRD

Il distributore globale di canali AVOD e FAST, wedotv, sta espandendo la sua strategia di distribuzione per includere le piattaforme satellitari, con il lancio di una nuova piattaforma wedotv FAST per il pubblico in Italia tramite i satelliti HOTBIRD di Eutelsat, a 13° Est. Attraverso questo lancio, wedotv sarà in grado di potenziare ed estendere la sua attuale copertura in Italia a un pubblico più ampio di televisori connessi, nonché a un nuovo pubblico di spettatori non connessi.

A partire da questo mese, wedotv aggiungerà una lineup di 30 canali FAST, tra cui i propri canali FAST proprietari, wedo movies, wedo big stories e wedo sports. Gli spettatori con un televisore connesso saranno in grado di guardare anche i contenuti AVOD tramite wedotv attraverso un'app HbbTV, accessibile tramite un link incorporato. Questo consentirà agli spettatori di passare tra il canale lineare e i contenuti in streaming.

Questo approccio centrato sul cliente e tecnologicamente agnostico, che utilizza la distribuzione satellitare per fornire contenuti Internet, consente a wedotv di estendere la portata dei loro contenuti nativi FAST a pubblici in aree difficili da raggiungere al di là delle reti terrestri. I satelliti HOTBIRD sono il punto di riferimento per il pubblico in Italia.

"Attraverso la nostra partnership con Eutelsat, stiamo aprendo nuovi orizzonti nella distribuzione dei canali FAST; espandendo la portata dei servizi consegnati via OTT alle piattaforme di distribuzione tradizionali tramite la tecnologia HbbTV e sfumando ulteriormente le linee della nozione di TV lineare", ha dichiarato Philipp Rotermund, CEO di wedotv. "In definitiva, l'obiettivo di wedotv è offrire un'esperienza di visione senza soluzione di continuità e conveniente per i suoi consumatori, ovunque si trovino, e questo è solo un altro passo verso la realizzazione di questo obiettivo."

Laurence Delpy, General Manager dell'Unità Video di Eutelsat, ha aggiunto:

"Siamo lieti di dare il benvenuto a wedotv, la nostra prima piattaforma di canali FAST, nel nostro quartiere video HOTBIRD di punta. Il lancio di wedotv su HOTBIRD sottolinea l'importanza del satellite nel portare nuovi tipi di contenuti al pubblico ovunque si trovino. Espandendo la loro strategia e includendo la distribuzione satellitare nel loro modello di business, wedotv può ora raggiungere il pubblico nelle case al di là delle reti terrestri, con una soluzione di distribuzione video economica, sostenibile e di alta qualità."