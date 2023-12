Oltre 600 imprese del settore audiovisivo si oppongono all'abolizione del geoblocking

Il settore del cinema, dei film e dell'audiovisivo in Europa esorta congiuntamente il Parlamento europeo a votare a favore della cultura il 13 dicembre 2023 opponendosi alla richiesta di includere in futuro i servizi audiovisivi nel campo di applicazione della Regolamentazione del Geo-blocking dell'UE.

Respingere la richiesta di includere in futuro i servizi audiovisivi è un voto a favore della preservazione della diversità culturale e linguistica dell'Europa.

Un divieto sull'uso della tecnologia di geo-blocking per sostenere l'esclusività territoriale per i contenuti e i servizi cinematografici e audiovisivi metterebbe gravemente a rischio la sostenibilità creativa ed economica del settore del cinema e dell'audiovisivo in Europa. Ciò comporterebbe una diminuzione del numero e della gamma di film e contenuti audiovisivi prodotti, con una minore varietà di lingue. La distribuzione e la circolazione sarebbero drasticamente ridotte in tutta l'UE. Ciò avrebbe un impatto diretto e negativo sul benessere dei consumatori: una significativa riduzione della scelta in termini di contenuti, distribuzione e opzioni di accesso, nonché un aumento dei prezzi.

Certamente questo non può essere l'esito desiderato. Vi esortiamo quindi a votare per gli emendamenti in plenaria che garantiscono l'esclusione continua dei servizi audiovisivi dalla Regolamentazione del Geo-blocking.

L'intero settore del cinema, dei film e dell'audiovisivo in Europa conta su di voi per assicurare che il Parlamento europeo non metta a repentaglio un settore da 47 miliardi di euro composto in gran parte da PMI e creatori individuali, per un totale di oltre 2 milioni di posti di lavoro nell'UE. Ciò comporterebbe anche una riduzione dell'accesso ai contenuti per i cittadini europei.

L'importanza dell'esclusività territoriale per il settore europeo del cinema e dell'audiovisivo è ampiamente documentata, ad esempio dall'Osservatorio europeo dell'audiovisivo e recentemente anche dal Servizio di ricerca del Parlamento europeo. L'Osservatorio europeo dell'audiovisivo pubblica ricerche in corso che documentano lo sviluppo delle offerte di film e contenuti televisivi ai consumatori europei. Secondo l'OEA, in media i consumatori europei hanno accesso a oltre 8.500 film europei online, di cui l'82% (~7000) sono prodotti in altri paesi europei: una crescita esponenziale di contenuti e servizi offerti ai consumatori e uno sviluppo di mercato accolto positivamente dal settore cinematografico e audiovisivo in Europa.

I consumatori europei beneficiano anche di un maggiore accesso e disponibilità di contenuti audiovisivi e servizi attraverso il Regolamento sulla portabilità dell'UE e la Direttiva dell'UE sui programmi TV e radio. Valutazioni di impatto consecutive e analisi economica indipendente hanno costantemente concluso che l'erosione dell'esclusività territoriale attraverso un divieto dell'uso di geo-blocking nel contesto del finanziamento e della distribuzione di film e contenuti audiovisivi erode anche il valore economico dei diritti correlati con un impatto diretto e negativo sul finanziamento e sulle opportunità di distribuzione nonché sul recupero degli investimenti di futuri film e contenuti audiovisivi in Europa. L'erosione dell'esclusività territoriale avrebbe anche un impatto diretto e negativo sul benessere dei consumatori, comportando una minore scelta in termini di contenuti, distribuzione e opzioni di accesso, nonché prezzi più alti.

L'impatto dell'inclusione dei servizi audiovisivi nella Regolamentazione del Geo-blocking dell'UE, secondo Oxera, indica che l'erosione dell'esclusività territoriale avrebbe un "significativo impatto a breve termine su industria e consumatori, con una perdita di benessere fino a 9,3 miliardi di euro all'anno, oltre a esiti a medio e lungo termine peggiori di quanto siano oggi (una perdita di benessere fino a 4,5 miliardi di euro all'anno)". Allo stesso modo, per quanto riguarda i contenuti sportivi, l'impatto dei potenziali cambiamenti alla regolamentazione del geo-blocking sullo sport, secondo Oliver & Ohlbaum, mostra che 103 milioni di persone nell'UE potrebbero essere esposte a prezzi più alti quando accedono alla copertura di molte competizioni sportive.

