HbbTV Symposium and Awards 2024 - 14 e il 15 Novembre a Londra, Regno Unito

Il dodicesimo HbbTV Symposium and Awards si terrà il 14 e 15 novembre 2024 a Londra, nel Regno Unito. Lo ha annunciato oggi l’Associazione HbbTV, una iniziativa globale dedicata alla definizione di standard aperti per la distribuzione di servizi interattivi, sia via broadcast che via broadband, attraverso televisori e set-top box connessi alla rete.

Il vertice annuale più importante dell’industria della TV connessa, rivolto a operatori di piattaforma, emittenti, inserzionisti e società adtech, organizzazioni di standardizzazione e società tecnologiche, sarà ospitato in collaborazione con Everyone TV. La joint venture posseduta e supportata dalle principali emittenti del servizio pubblico del Regno Unito BBC, ITV, Channel 4 e Channel 5 gestisce le piattaforme di televisione gratuita Freeview e Freesat.

“Avere di nuovo il nostro simposio a Londra dopo nove anni è del tutto naturale poiché il Regno Unito è stato, per molti aspetti, il paese leader con servizi e innovazioni HbbTV per molti anni. Siamo lieti di collaborare con Everyone TV a questo entusiasmante evento”, ha affermato Vincent Grivet, presidente dell’associazione HbbTV.

“HbbTV è stata fondamentale per il successo di Freeview Play con oltre 23 milioni di ricevitori compatibili venduti. Il summit di novembre offre l’occasione perfetta per presentare il nuovo servizio di streaming del Regno Unito, Freely, che costituisce il passo successivo nell’evoluzione della TV gratuita. In arrivo nel secondo trimestre del 2024, Freely offre un'esperienza utente IP e DTT completamente integrata utilizzando la più recente tecnologia Operator Application v1.2.1 sviluppata da HbbTV", ha affermato Jonathan Thompson, CEO di Everyone TV.

Il simposio si svolgerà presso la prestigiosa Church House, sede per eventi e conferenze nel cuore di Westminster, nel centro di Londra. L'edificio storico, risalente al 1887, offrirà un luogo eccellente e stimolante per delegati, sponsor, espositori e per sviluppare la propria rete di conoscenze.

Dirigenti di alto livello dell’industria forniranno approfondimenti e aggiornamenti esclusivi sugli ultimi sviluppi nel settore della TV connessa, discutendo nuovi servizi, esperienze e nuove sfide con particolare attenzione alle specifiche, all'interoperabilità, alla standardizzazione e alla regolamentazione. Tra gli argomenti che verranno trattati figurano i nuovi sviluppi nella Targeted Advertising, nel DVB-I, nella HbbTV Operator Application e nell’Application Discovery over Broadband Phase 2 (ADB2).

Dopo il successo dell’introduzione del nuovo concetto dello scorso anno, il simposio HbbTV offrirà nuovamente, il primo giorno, una tradizionale conferenza con keynote, panel e tavole rotonde, a cui seguirà la prestigiosa cerimonia degli HbbTV Awards in serata. Il secondo giorno sarà caratterizzato da una “unconference” in cui i partecipanti decideranno l'ordine del giorno, gli argomenti e le discussioni, dando forma e guidando attivamente le sessioni e le relative conclusioni.