3,6 milioni di famiglie guardano la tv con la piattaforma satellitare Tivùsat

In Italia sono 3.630.125 le famiglie (il 14,8% del totale) che guardano la televisione tramite un decoder satellitare gratuito. Una platea di 8.880.347 persone. A scattare questa "foto" relativa ai primi tre mesi del 2024, basandosi su elaborazioni dei dati Auditel, è lo Studio Frasi.

Un'istantanea che ci racconta come il satellite free in Italia goda davvero di ottima salute. Gli utenti, infatti, hanno imparato in questi anni a familiarizzare con le parabole: ricevitori economici e standard che garantiscono una copertura universale del segnale anche in mobilità (eventi in diretta compresi). E poi c'è la qualità del servizio televisivo. La tv satellitare free, infatti, grazie alla piattaforma tivùsat, è in grado di garantire agli spettatori una definizione che arriva fino al 4K, l'altissima definizione. Tivùsat ha un bouquet che ha superato 130 canali, di cui più di 70 in Hd e 4K. Un menù in cui trovano spazio intrattenimento, news (da quelle locali a quelle internazionali), sport, film, serie tv e programmi per bimbi e ragazzi.

Basti pensare ai prossimi campionati Europei di calcio in Germania. Stiamo parlando di 31 partite in diretta dal 14 giugno al 14 luglio in cui la squadra di Luciano Spalletti, campione in carica, se la vedrà con Spagna, Croazia e Albania. Evento visibile in altissima definizione su Rai4K ospitato al canale 210 di tivùsat.

Tanta qualità video e audio, anche nel rispetto dell'ambiente. Il satellite, infatti, è una tecnologia green. Un'ora di trasmissione televisiva satellitare corrisponde all'emissione di 0,11 grammi di CO2. In pratica l'equivalente di percorrere mezzo metro in auto. Una tecnologia pulita e guardando all'energia elettrica impiegata parecchio sostenibile.