Formula 1® lancia canale gratuito negli Stati Uniti con Replay, Highlights e Documentari

La Formula 1® ha annunciato oggi il “Formula 1 Channel”, un canale streaming gratuito, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che consentirà ai fan degli Stati Uniti di guardare i replay e gli highlights delle gare di F1, F2, F3 e F1 Academy, le repliche integrali dei Gran Premi classici e i famosi documentari sulle corse.

Il nuovo canale, che verrà lanciato negli Stati Uniti in vista del FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2024, sarà gestito dal partner C15 Studio e distribuito ai fan tramite i principali servizi, tra cui Samsung TV Plus, Amazon Freevee e Pluto TV.

Gli spettatori potranno sintonizzarsi sulla programmazione programmata di Gran Premi classici e documentari popolari e rivivere i drammi e le emozioni dei precedenti weekend di gara, con repliche, highlights dettagliati e analisi di esperti delle attuali stagioni di F1, F2, F3 e F1 ACADEMY (disponibili per la visione cinque giorni dopo i Gran Premi).

La domanda di Formula 1 negli Stati Uniti è ai massimi storici, con una fanbase di oltre 42 milioni di persone e un'audience televisiva da record. Dopo la recente crescita dei canali FAST negli USA, il lancio del Formula 1 Channel riflette le ultime tendenze televisive dei fan statunitensi.

Il Formula 1 Channel è l'ultima aggiunta all'ampio portafoglio di programmazione della F1 attualmente disponibile per i fan negli Stati Uniti, a sostegno dell'offerta live di ESPN e del servizio di streaming diretto ai consumatori della F1, F1 TV.

Ian Holmes, Direttore dei Diritti Media e della Creazione di Contenuti della Formula 1, ha dichiarato:

“Il Formula 1 Channel è l'ultimo sviluppo della F1 progettato per evolvere ulteriormente ed elevare la nostra esperienza di contenuti per i fan. Questo servizio si rivolge alle diverse abitudini di visione dei nostri fan statunitensi e rappresenta un ottimo punto di ingresso per i nuovi fan in questo sport, grazie a una programmazione curata e forte, che mira a mostrare il dramma della F1. Insieme a C15 Studio, speriamo di sviluppare il Formula 1 Channel in un prodotto leader del settore, che si affianchi alla nostra attuale offerta di trasmissioni in diretta con ESPN e F1 TV, per offrire ai fan un'esperienza di F1 davvero completa 24 ore su 24, sette giorni su sette”.