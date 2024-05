Forum Europeo Digitale Lucca Awards 2024, vota il tuo preferito!

Comunicare Digitale è lieta di annunciare l'attesa cerimonia per il prestigioso Forum Europeo Digitale Lucca Awards 2024. Questo evento, aperto a tutta l'industria dei media, si propone di celebrare coloro che hanno saputo valorizzare l'innovazione tecnologica nel contesto digitale, spaziando dalle categorie UHD/HD, Innovation/Technology, Hybrid TV/OTT, Best Platform fino a Sport&Program, con prodotti introdotti sul mercato nel periodo compreso tra il 15 Giugno 2023 e il 25 Aprile 2024.

Il processo di votazione sarà aperto dalle 12 del 2 Maggio 2024 alle 12 del 19 Maggio 2024, dando a tutti coloro che partecipano all'industria dei media la possibilità di far sentire la propria voce e riconoscere l'eccellenza nel settore. I vincitori di queste prestigiose categorie saranno annunciati durante la spettacolare Gala Annual Night che si terrà il 6 Giugno 2024 presso la prestigiosa sede di Real Collego a Lucca, in Toscana, Italia. Questo evento sarà uno dei momenti culminanti della rassegna dedicata al 21° Forum Europeo Digitale, di cui DIGITAL-SAT NEWS ha il privilegio di essere il media partner ufficiale.

Nella categoria Ultra High Definition/HD, siamo di fronte a una competizione accesa tra i principali attori del settore, ognuno con proposte innovative che promettono di ridefinire l'esperienza visiva dei consumatori. Eutelsat emerge con la sua penetrazione in HD/UHD su HotBird, offrendo una vasta gamma di contenuti ad alta definizione e ultra alta definizione che elevano la qualità della fruizione televisiva. TIVU si distingue per la sua offerta di canali UHD e 4K Ultra HD, garantendo una gamma eccezionale di contenuti ad alta risoluzione per soddisfare anche i gusti più esigenti dei consumatori. Small Pixels attira l'attenzione con il suo stream SPAIQ, che promette un'esperienza visiva di altissima qualità grazie alla sua tecnologia innovativa. Rai Play si pone all'avanguardia portando i contenuti della RAI a un livello superiore di definizione, offrendo una selezione di programmi in alta definizione accessibili in qualsiasi momento e ovunque. Tag Video Systems si distingue per la trasmissione live di notizie e sport con una qualità impeccabile, fornendo agli spettatori un'esperienza coinvolgente e senza compromessi. Haivision si fa notare con il suo Makito X4 Video Encoder, offrendo una soluzione avanzata per la trasmissione di video ad alta definizione che garantisce una qualità di immagine superiore e una trasmissione fluida e affidabile.

Nella categoria Innovation/Technology, abbiamo una serie di partecipanti che stanno rivoluzionando l'industria dei media attraverso l'innovazione e la tecnologia avanzata. Sony spicca con la sua Virtual Production, che apre nuovi orizzonti nell'ambito della produzione audiovisiva, consentendo agli studios di creare ambientazioni virtuali e effetti speciali in modo più efficiente ed economico. Eutelsat presenta DVB-SIS, un'innovazione nel campo della trasmissione satellitare che promette di migliorare l'efficienza e la qualità della trasmissione dei contenuti attraverso la piattaforma satellitare. Mangomolo sta rivoluzionando il settore dell'OTT con la sua soluzione per la rivoluzione dei ricavi, offrendo agli operatori nuovi modelli di business e opportunità di monetizzazione dei contenuti. Agile Content si fa notare con CDN Director, una soluzione avanzata per la gestione e la distribuzione dei contenuti digitali su vasta scala, garantendo una consegna affidabile e di alta qualità agli utenti finali. Fincons/Mediaset presentano ADVIsor, un innovativo strumento per la gestione e l'ottimizzazione della pubblicità digitale, consentendo agli inserzionisti di raggiungere il proprio pubblico target in modo più efficace ed efficiente. Infine, Moments Lab porta avanti l'innovazione con il suo Multimodal AI Indexing, una tecnologia avanzata che utilizza l'intelligenza artificiale per indicizzare e organizzare i contenuti digitali in modo intelligente e intuitivo, migliorando l'esperienza degli utenti nella ricerca e nella scoperta di nuovi contenuti.

Nella categoria Hybrid TV/OTT Best Platform, abbiamo una serie di partecipanti che stanno ridefinendo il modo in cui interagiamo con i contenuti televisivi e digitali. Persidera offre una solida offerta con Classica TV OTT, portando una vasta gamma di contenuti televisivi classici direttamente nelle case degli spettatori attraverso le piattaforme digitali. Mangomolo si distingue con il suo innovativo playout cloud, offrendo agli operatori la flessibilità e l'affidabilità necessarie per gestire e distribuire contenuti su vasta scala. TvEKSTRA offre un'esperienza televisiva personalizzata con Addressable TV for BMW, consentendo agli spettatori di accedere a contenuti mirati e rilevanti mentre sono in viaggio. Globecast si fa notare per la sua copertura completa degli eventi sportivi e ott, offrendo agli appassionati di sport un accesso senza soluzione di continuità ai loro eventi preferiti attraverso le piattaforme digitali. Infront porta avanti l'innovazione con Engines 365, offrendo agli operatori una soluzione completa per la gestione e la distribuzione di contenuti sportivi su vasta scala. Infine, Kineton offre una soluzione innovativa con il suo streaming radio su Android Automotive OS, portando la radio direttamente nelle auto degli ascoltatori attraverso un'esperienza senza soluzione di continuità.

Nella categoria Best Platform, abbiamo una serie di partecipanti che si distinguono per le loro soluzioni innovative e all'avanguardia. TIVU spicca con le sue 5 milioni di smart card attive, dimostrando la sua presenza solida e il suo ampio raggio d'azione nel mercato dei media. Kineton presenta la sua applicazione CTV Template, offrendo agli utenti un modo semplice e efficace per creare e distribuire contenuti televisivi su diverse piattaforme. Eutelsat si distingue con eCLUTCH for eSports, fornendo agli appassionati di videogiochi un'esperienza di visione senza precedenti nel mondo degli eSports. Alpha Networks si fa notare con Gecko, una piattaforma versatile che offre una vasta gamma di servizi e funzionalità per la distribuzione di contenuti digitali. Sony entra in lizza con Sony Nevion VideoIPath, una soluzione avanzata per la gestione e la distribuzione di contenuti video su vasta scala, garantendo una qualità e una affidabilità senza compromessi. Infine, Digitalis completa la categoria con Sym9 Remote Post Production, offrendo agli utenti uno strumento potente e flessibile per la produzione post-remota di alta qualità.

Nella categoria Sport, Series & Program, abbiamo un'incredibile varietà di contenuti che catturano l'attenzione del pubblico. LuxVide ci trasporta in un mondo di emozioni con "Viola come il Mare", una serie con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman che incanta gli spettatori con la sua narrazione avvincente e le sue performance straordinarie. Sportitalia si distingue per l'innovazione con HbbTv & Hybrid Application, offrendo una nuova dimensione all'esperienza televisiva sportiva, mentre Sky Italia continua a tenere alto il livello con "Sky Calcio Club", fornendo con Fabio Caressa ai tifosi di calcio un accesso esclusivo e approfondito al mondo del calcio ogni domenica sera dopo il posticipo di Serie A. Warner Discovery ci regala "Che tempo che fa", un programma iconico con Fabio Fazio che continua a intrattenere e informare il pubblico con le sue interviste interessanti e le sue discussioni coinvolgenti. Mediaset con il suo TG5 offre un'approfondita copertura delle notizie, mantenendo il pubblico informato su ciò che accade nel mondo in modo rapido e accurato. Infine, Paramount+ ci offre "Vita da Carlo", una serie con Carlo Verdone che affronta temi universali con un tocco di umorismo e dramma, catturando l'essenza della vita moderna con una prospettiva fresca e avvincente.

Nella categoria Radio Award, sono presenti alcuni dei principali innovatori nel campo della radio. Kineton si distingue con la sua app cross-platform Radioplayer, che offre agli ascoltatori un accesso senza soluzione di continuità ai loro programmi radio preferiti su diverse piattaforme. London One Radio – UK si fa notare per l'utilizzo dell'IA e della radio DAB, portando avanti l'innovazione nel modo in cui consumiamo la radio. RDS/Lega Calcio offre una copertura completa della Serie A attraverso la radio in modalità DAB, fornendo ai tifosi un accesso diretto alle ultime notizie e agli aggiornamenti sul mondo del calcio. RTL 102.5 si distingue per la sua Radiovisione & Eventi, che offre un mix coinvolgente di musica, intrattenimento e eventi dal vivo per il suo pubblico. Radio 24 continua a guidare il dibattito pubblico con la sua offerta di radio e podcast, offrendo contenuti informativi e stimolanti per gli ascoltatori. Infine, 22HBG si fa notare con FM World, portando il mondo della musica e dell'intrattenimento direttamente nelle case degli ascoltatori in modalità streaming.

CATEGORIA - ULTRA HIGH DEFINITION/HD

EUTELSAT (HD/UHD penetration on HotBird)

TIVU (Canali UHD + 4K Ultra HD)

SMALL PIXELS (SPAIQ Stream)

RAI (Rai Play)

TAG VIDEO SYSTEMS (Live Video News & Sport)

HAIVISION (Makito X4 Video Encoder)

CATEGORIA - INNOVATION / TECHNOLOGY

SONY (Virtual Production)

EUTELSAT (DVB-SIS)

MANGOMOLO (Revolutionising OTT Revenue)

AGILE CONTENT (CDN Director)

FINCONS/MEDIASET (ADVisor)

MOMENTS LAB (Multimodal AI Indexing)

CATEGORIA - HYBRID TV/OTT BEST PLATFORM

PERSIDERA (Classica Tv Ott)

MANGOMOLO ( Innovative Cloud Playout)

TvEKSTRA (Addressable Tv for BMW)

GLOBECAST (Sport Events & Ott)

INFRONT (Engines 365)

KINETON (Radio Streaming on Android Automotive OS)

CATEGORIA - BEST PLATFORM

TIVU (5 milioni Smart Card attive)

KINETON (CTV Template application)

EUTELSAT (eCLUTCH for eSports)

ALPHA NETWORKS (Gecko)

SONY (Sony Nevion VideoIPath)

DIGITALIS (Sym9 Remote Post Production)

CATEGORIA - SPORT, SERIES & PROGRAM

LUXVIDE (Viola come il Mare)

SPORTITALIA (HbbTv & Hybrid Application)

SKY ITALIA (Calcio Club)

WARNER DISCOVERY (Che tempo che fa)

MEDIASET (TG5)

PARAMOUNT+ (Vita da Carlo)

CATEGORIA - RADIO AWARD

KINETON (Radioplayer cross-platform app)

LONDON ONE RADIO – UK (AI & DAB radio)

RDS/LEGA CALCIO (Radio Serie A)

RTL 102.5 (Radiovisione & Eventi)

RADIO 24 (Radio & Podcast)

22HBG (FM World)

