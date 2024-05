Sky in UK da fine agosto lancia Sky Sports+ con fino a 100 eventi in contemporanea

Con il lancio nel mercato UK di Sky Sports+ questo agosto, gli appassionati di sport nel territorio inglese avranno accesso a una quantità senza precedenti di scelte attraverso i live stream, l'app mobile e un nuovo canale dedicato, il tutto senza costi aggiuntivi. Con una copertura senza precedenti dell'EFL, dei tornei di tennis e della Super League maschile, quest'anno i clienti di Sky Sports UK potranno godere di oltre il 50% in più di sport in diretta.

Sky Sports+, integrato in Sky TV, nel servizio di streaming NOW e in una rinnovata app mobile di Sky Sports, renderà più facile per gli appassionati navigare, scoprire e guardare lo sport che amano. Con la possibilità di mostrare fino a 100 eventi in diretta attraverso flussi simultanei, gli appassionati avranno più scelta che mai su cosa guardare, mentre il canale lineare dedicato presenterà una selezione del miglior sport in diretta.

Questa nuova iniziativa arriva all'inizio di una nuova partnership a lungo termine con la EFL, con oltre 1.000 partite della EFL a stagione trasmesse in diretta streaming, inclusi tutti i club della Championship in almeno 24 occasioni. La portata di Sky Sports+ sarà evidente fin dal weekend di apertura della stagione 2024/25, con tutte le partite delle tre divisioni della EFL trasmesse in diretta streaming, una novità assoluta nella storia.

Jonathan Licht, direttore generale di Sky Sports, ha dichiarato:

“Lo sport eccezionale, coperto in modo innovativo e avvincente, è stato una parte importante della nostra storia. Con l'introduzione di Sky Sports+, siamo ora in grado di offrire agli appassionati di sport una scelta più ampia e un'esperienza ancora migliore quando guardano l'azione dal vivo, senza costi aggiuntivi. Sarà un grande momento per gli appassionati di calcio di tutto il Paese ed è un modo appropriato per dare il via alla nostra nuova e rivoluzionaria partnership con la EFL."

Sky Sports+ non offre solo una maggiore scelta; darà accesso esclusivo ai grandi documentari sportivi di Sky, come l'attesissimo documentario sulle freccette, due settimane prima di chiunque altro. Grazie a funzioni nuove e migliorate, l'esperienza di visione sarà più coinvolgente per gli appassionati, offrendo una maggiore possibilità di scelta su come guardare il proprio sport preferito. Una volta attivo, i clienti con un abbonamento completo a Sky Sports non dovranno fare nulla; Sky Sports+ si inserirà semplicemente nell'esperienza Sky esistente, attraverso Sky Glass, Sky Stream, Sky Q e NOW.

L'app rinnovata di Sky Sports diventerà anche la casa definitiva dello streaming sportivo sui dispositivi mobili, con gli streaming di Sky Sports+ accessibili attraverso i centri eventi dell'app. Nuove funzioni di personalizzazione aiuteranno i fan a seguire più facilmente le loro squadre e competizioni preferite. Una sezione di punteggi multisport migliorata offrirà risultati, punteggi in diretta e una visione più ampia rispetto al consueto calendario calcistico di sette giorni. Il design e la navigazione rinnovati, compresa la tanto richiesta modalità scura, miglioreranno l'usabilità.

Per un accesso immediato e senza contratto a tutti i canali di Sky Sports, i non abbonati a Sky possono acquistare un abbonamento giornaliero o mensile a NOW Sports. A partire da agosto, questo abbonamento includerà anche ogni singolo streaming di Sky Sports+ in diretta e i contenuti catch-up on demand. Nell'ambito del lancio di Sky Sports+, i membri di NOW potranno anche mettere in pausa e riavvolgere i contenuti sportivi in diretta per la prima volta.

Il pacchetto completo di Sky Sports comprende una serie di sport senza eguali e un pubblico record sintonizzato nel 2023. Gli appassionati di calcio possono seguire con Sky Sports più campionati nazionali di qualsiasi altra emittente, tra cui Premier League, EFL, SPFL e WSL. Grazie ad accordi a lungo termine, gli appassionati di sport potranno continuare a godere della pluripremiata copertura della Formula 1 e del cricket nazionale inglese. Il 2024 ha visto anche il ritorno del tennis e un accordo innovativo per la Super League, dove ogni partita sarà trasmessa in diretta. Tutto questo, oltre a tutte le Major di golf, la NFL, il netball, le freccette, la boxe e gli internazionali estivi di rugby, significa che Sky Sports ha qualcosa per tutti gli appassionati di sport.