Sky annuncia ampliamento partnership con Warner Bros. Discovery nel Regno Unito e in Irlanda

L'accordo esistente è stato esteso fino all'inizio del 2026 , fino al lancio di Max , il servizio di streaming premium di Warner Bros. Discovery , nel Regno Unito e in Irlanda.





, fino al lancio di , il servizio di streaming premium di , nel Regno Unito e in Irlanda. Dopo il lancio di Max , il nuovo accordo consentirà ai clienti di Sky e NOW di usufruire di più contenuti senza costi aggiuntivi grazie all'accesso in bundle al servizio di streaming che offrirà esclusivamente nuovi show originali HBO e Max e molto altro ancora.





, il nuovo accordo consentirà ai clienti di di usufruire di più contenuti senza costi aggiuntivi grazie all'accesso in bundle al servizio di streaming che offrirà esclusivamente nuovi show originali e molto altro ancora. Le serie esistenti e quelle future continueranno a essere trasmesse su Sky Atlantic per i clienti Sky, mentre i film pay saranno proiettati su Sky Cinema.

Sky e Warner Bros. Discovery (WBD) hanno annunciato oggi una partnership a lungo termine nel Regno Unito e in Irlanda, ampliando la loro collaborazione per portare il meglio della televisione e dei film di Warner Bros. Discovery ai clienti Sky e NOW nel Regno Unito e in Irlanda.

Oltre ai pluripremiati contenuti WBD disponibili oggi su Sky Cinema e alle serie esistenti su Sky Atlantic, il nuovo accordo includerà la versione ad-supported di Max, il servizio di streaming premium di WBD in bundle per i clienti Sky senza costi aggiuntivi, quando sarà lanciato nel Regno Unito e in Irlanda all'inizio del 2026. I clienti Sky potranno continuare a trovare serie come House of the Dragon, The White Lotus e The Last of Us, e tutte le nuove serie in onda prima della fine del 2025, su Sky Atlantic e attraverso il servizio On Demand di Sky.

Insieme a Max, questo accordo garantisce ai clienti Sky una gamma ancora più ampia di contenuti WBD, tra cui HBO e Max Originals, e altre serie che saranno esclusive di Max, tra cui le prossime serie di Harry Potter. Questi contenuti saranno disponibili insieme all'impareggiabile offerta di Sky: Sky Originals, Sky Sports, Sky Cinema, Netflix, Universal, Sony, Paramount e molto altro.

Inoltre, gli iscritti a NOW UK e Ireland Entertainment riceveranno anche l'accesso in bundle alla versione ad-supported di Max, perfettamente integrata nell'esperienza NOW insieme ad altri contenuti premium.

Sky si è recentemente assicurata il rinnovo a lungo termine della maggior parte dei diritti dei principali sport fino alla fine del decennio, e i clienti Sky possono ora godere di una gamma e di un volume di sport senza pari, grazie ai recenti rinnovi dei diritti. Questo offre ai clienti di Sky Sport un'ampia gamma di sport, tra cui la Premier League, l'EFL, il calcio femminile, la Formula 1, il cricket, il golf, il rugby league, il tennis e molto altro. Con Sky Sports+, introdotto all'inizio di quest'anno, i clienti ricevono il 50% di sport in più senza costi aggiuntivi.

Dana Strong, CEO del Gruppo Sky, ha commentato:

“Questo accordo si aggiunge ai notevoli risultati ottenuti quest'anno. Ci siamo assicurati la maggior parte dei principali diritti sportivi fino alla fine del decennio, abbiamo esteso le nostre partnership sui contenuti e abbiamo portato avanti la nostra transizione dal satellite all'IP, con 9 nuovi clienti su 10 che hanno scelto Sky Glass o Sky Stream. Questa partnership consolida Sky come destinazione televisiva definitiva e come partner preferito da streamer, detentori di diritti e creatori di contenuti”.

Strong ha aggiunto:

“Questa nuova partnership offre ai nostri clienti una gamma più ampia di contenuti per godere della famosa narrazione di Warner Bros. Discovery attraverso Max. La combinazione dei contenuti dei nostri partner, insieme alla nostra serie di Sky Originals e all'aggregazione leader di Sky delle migliori app di contenuti del Regno Unito e dell'Irlanda, ci offre una proposta di intrattenimento senza pari e un'eccezionale line-up dei migliori show del mondo”.

Andrew Georgiou, presidente e amministratore delegato di WBD UK & Ireland e WBD Sports Europe, ha dichiarato:

“L'annuncio di oggi è estremamente emozionante per tutti coloro che amano l'intrattenimento e i film con sceneggiature pluripremiate. Il lancio di Max nel Regno Unito e in Irlanda, che avverrà all'inizio del 2026, è un passo importante nella sua diffusione globale e sarà il luogo in cui il pubblico troverà nuovi incredibili spettacoli, tra cui la futura serie di Harry Potter della HBO. Il nostro nuovo accordo continuerà la collaborazione di lunga data tra Warner Bros. Discovery e Sky e approfondirà il nostro rapporto attraverso la distribuzione e ora il bundling di Max. Ciò consentirà a Max di essere disponibile immediatamente al lancio per milioni di abbonati video appassionati, e separatamente sarà disponibile per gli oltre 20 milioni di altre famiglie a banda larga nei territori attraverso Max direct to consumer e altre partnership”.

L'accordo prevede anche che i contenuti di Turner Kids su canali come Cartoon Network, Cartoonito e Boomerang rimangano parte dell'offerta completa di Sky e NOW per gli anni a venire. Sky e Warner Bros. Discovery hanno già un accordo a lungo termine per il trasporto di un'ampia gamma di altri canali televisivi di WBD.