Tivùsat rinnova l’area clienti: gestione smartcard più semplice, sicura e autonoma

Dal 14 aprile 2025 l’area clienti di tivùsat si rinnova con l’obiettivo di semplificare l’esperienza d’uso e offrire maggiore autonomia agli utenti. Per accedere ai nuovi servizi sarà necessario aggiornare la password o crearne una ex novo se non si dispone ancora delle credenziali. Questa modifica punta a rendere l’intero processo di gestione della smartcard, dalla registrazione all’attivazione, più veloce, sicuro e intuitivo.

Elemento centrale del sistema, la smartcard tivùsat può essere attivata direttamente online inserendo Codice Fiscale o Partita IVA all’interno dell’area clienti, senza bisogno di passaggi intermedi. L’utente può contare su un sistema potenziato con funzionalità self-service, come la sezione “Fai da te” e le FAQ, pensate per fornire supporto immediato in caso di problemi. In alternativa, sono attivi gli assistenti virtuali come BibAI oppure l’assistenza via email all’indirizzo assistentetivusat@tivu.tv.

L’aggiornamento dell’area clienti rientra in un piano di sviluppo più ampio della piattaforma tivùsat, che oggi mette a disposizione gratuitamente oltre 180 canali tra TV e radio, di cui 70 in HD e 5 in 4K, con una qualità d’immagine impeccabile e trasmissione stabile. In parallelo, prosegue il graduale spegnimento delle vecchie smartcard azzurre, ormai non più compatibili con i nuovi standard del segnale televisivo.

Chi è in possesso di una smartcard obsoleta dovrà sostituirla con un nuovo dispositivo certificato tivùsat, come decoder o CAM 4K, che includono una smartcard aggiornata da attivare. Anche in questo caso, la procedura può essere eseguita online o tramite call center, con tempi rapidi e istruzioni chiare passo dopo passo, confermando l’impegno della piattaforma verso un servizio sempre più efficiente, accessibile e al passo con l’evoluzione tecnologica.