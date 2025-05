Dall'Intelligenza Artificiale allo Sport, in attesa del 22° Forum Europeo Digitale Lucca 2025

Tech Talk FED 2025 Premiere: Dall'AI, allo Sport, dalla Produzione ai FAST

La città storica di Lucca si prepara ad ospitare uno degli appuntamenti più significativi e longevi nel panorama europeo per i settori dei media, della televisione e del digitale: il 22° Forum Europeo Digitale (FED). L'evento si terrà il 5 e 6 giugno 2025 presso il suggestivo Real Collegio, location che ospita il Forum dal 2018 e offre un ambiente elegante e affrescato, con uno splendido chiostro utilizzato per la Serata di Gala.

A soli 7 giorni dal taglio del nastro si è svolto questa mattina un tech talk configurato come una vera e propria "premiere" in vista di un evento molto atteso L'evento lucchese promette di essere ricco di novità, partecipazioni di spicco, anteprime e annunci cruciali per il futuro del broadcasting. L’evento di Lucca si preannuncia come un’occasione imperdibile per approfondire tutti questi temi. Tra le presenze già confermate, oltre agli ospiti del talk, figurano figure di spicco come Elena Capparelli, direttore di Raiplay, Marcello Dolores di Warner Bros. Discovery, Carla Redondo del Governo di Spagna (che parlerà di fondi e fatturato), Padre Giulio Cesareo del Sacro Convento di Assisi (sulla comunicazione), Francesco di Bari di BIP e Vincenzo Roggio, CTO di DAZN Italia. È stato ricordato che oggi (29 Maggio 2025) è l’ultimo giorno utile per iscriversi gratuitamente all’evento e che i premi FED AWARDS, a differenza degli anni passati, saranno consegnati alla conclusione della seconda giornata di lavori.

Il talk odierno "Dall'AI allo Sport: Evoluzione del Broadcasting" ha messo sul tavolo i temi centrali dell’evento: dall’Intelligenza Artificiale (AI) allo Sport, passando per la Produzione e il fenomeno dei canali FAST (Free Ad-Supported Streaming TV). Ospiti esperti del settore hanno offerto spunti di riflessione e approfondimenti, anticipando il dibattito che animerà le giornate a Lucca.

AI: Tra Maturità, Evoluzione e Sfide Legali – L'Intelligenza Artificiale è stata subito identificata come un "hot topic". Alessandro Capitani di Video Progetti ha evidenziato come alcuni aspetti legati all'AI siano già in una fase matura, in particolare per quanto riguarda la gestione dei metadati, il tagging e il riconoscimento di testi e dati. Tuttavia, la parte più legata alla generazione creativa è ancora in fase evolutiva e presenta importanti problemi di copyright. Su questo fronte legale è intervenuta Chiara Bocchi di Dentons, spiegando che la normativa italiana, recependo una direttiva europea, riconosce ai produttori di contenuti la facoltà di escludere l'utilizzabilità dei propri contenuti proprietari ai fini del training dei sistemi di intelligenza artificiale, anche tramite tecniche come lo scraping. Le sfide legali più accese si concentrano sul rapporto tra AI e dati, e tra AI e copyright. È attesa a breve una pronuncia della Corte di Giustizia Europea proprio su AI e copyright. Bocchi ha descritto il diritto in relazione all'innovazione tecnologica come "sempre di corsa" nel tentativo di gestire e comprendere l’evoluzione rapida.

L’Europa sta spingendo per favorire la competitività nel mercato dell’AI attraverso iniziative come l’AI Continent Action Plan, con diverse consultazioni pubbliche in corso, inclusa una sulla raccolta e l’utilizzo dei dati per il training. Nonostante le preoccupazioni, l’AI presenta anche applicazioni positive. Francesco Denti di Fast4AU e Okast ha descritto come l’AI sia un aiuto fondamentale per la localizzazione dei contenuti (doppiaggio e sottotitoli), consentendo di raggiungere mercati internazionali a costi molto bassi e aumentando così i potenziali ricavi. L’AI è anche cruciale per l’arricchimento dei metadati, migliorando la "discoverability" dei contenuti e facilitando la monetizzazione tramite soluzioni pubblicitarie interattive. Maria Vittoria Garavaglia di BIP Group ha definito l’AI una "buzzword", spesso oggetto di discussione ma con poca implementazione reale. Molte aziende stanno sperimentando con Proof of Concept (POC), ma l’usabilità completa è ancora limitata. L’AI trova impiego anche nel backbone tecnologico di marketing, ad esempio per l’ascolto dell’audience. Un freno importante all’adozione piena dell’AI è la necessità di competenze verticali e specifiche che vanno costruite. Questo è un fattore cruciale, soprattutto in un momento di transizione generazionale nel broadcast. Guardando al futuro, Alessandro Capitani ha accennato al quantum computing, una tecnologia con capacità di calcolo "esplosiva" che è già presente e darà un impulso significativo all’AI.

Lo Sport: Dalla Passione all'Industria, Mantenendo l'Autenticità – Lo Sport è un altro pilastro del dibattito. Livio D'Alessandro di Super Tennis TV ha raccontato la strategia vincente del canale: puntare sul tennis in chiaro per riportare lo sport nelle case degli italiani gratuitamente. Questa intuizione del Presidente Angelo Binaghi ha rivalorizzato il tennis e creato un circolo virtuoso nel movimento federale. Il successo di atleti come Jasmine Paolini, partita da una piccola realtà come Bagni di Lucca, dimostra l’impatto di questa strategia. Il suo modo di giocare con "passione, divertimento, gioia" arriva dritto al cuore del pubblico, come testimoniano i dati di ascolto record per i suoi match, in particolare nel doppio con Sara Errani. Tuttavia, lo sport sta vivendo una trasformazione epocale, passando da un’attività basata prevalentemente sulla passione a un vero e proprio business.

Squadre e leghe si stanno trasformando in "vere e proprie aziende", con necessità differenti. La sfida cruciale è riuscire a evolvere mantenendo lo spirito di passione e l’autenticità per continuare a connettersi con le persone. Si osserva un crescente successo per lo sport femminile, ma c’è ancora un divario nella rappresentanza femminile all’interno dello staffing delle federazioni e delle squadre, che rimane prevalentemente maschile. Un dato concreto citato è che solo il 12% delle federazioni a livello europeo è guidato da una figura femminile. Numerose presenze legate al mondo dello sport sono attese a Lucca, tra cui il responsabile digital del Bologna Football Club, rappresentanti di società come il Como e Roberto Troisi di The Walt Disney Italia, che parlerà dei diritti UEFA acquisiti.

FAST Channel e Virtual Production: Nuove Vie per la Distribuzione e la Produzione – Il mondo dei canali FAST (Free Ad-Supported Streaming TV) sta crescendo esponenzialmente, sebbene lo sport non sia stato il primo genere ad affacciarsi su questa frontiera. Inizialmente dominati da sport di nicchia o contenuti d’archivio, i canali FAST sportivi sono ora numerosissimi, coprendo una vasta gamma di discipline, dal biliardo ai combat sports. Sebbene la monetizzazione per i grandi eventi live come calcio e automobilismo rimanga una sfida rispetto ai diritti tradizionali, l’interesse è altissimo. Livio D’Alessandro ha confermato che anche Super Tennis sta lavorando a un canale FAST. È stata lanciata la proposta di creare un’associazione europea del settore, sulla scia di iniziative come Fast4EU e ASAP4EU, vista la crescita e l’importanza del mercato. Sul fronte della produzione, la virtual production è stata presentata come la naturale evoluzione delle tecniche precedenti come il green screen, abilitando la realizzazione di effetti speciali in tempo reale. Anche in questo caso, l’importanza delle competenze specifiche è stata sottolineata. Un esempio concreto della sua applicazione nel settore sportivo è lo studio XR (Extended Reality) presso NVP a Milano, utilizzato per la live production dei dopo partita di DAZN.

