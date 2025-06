22° Forum Europeo Digitale 5-6 Giugno 2025 a Lucca: Innovazione e Tecnologie Emergenti #FED2025

La città storica di Lucca si prepara ad ospitare uno degli appuntamenti più significativi e longevi nel panorama europeo per i settori dei media, della televisione e del digitale: il 22° Forum Europeo Digitale (FED). L'evento si terrà il 5 e 6 giugno 2025 presso il suggestivo Real Collegio, location che ospita il Forum dal 2018 e offre un ambiente elegante e affrescato, con uno splendido chiostro utilizzato per la Serata di Gala.

Il FED è riconosciuto come un punto chiave per il networking, lo sviluppo del business e l'aggiornamento sulle nuove tecnologie, le tendenze e i processi industriali. Con 22 anni di storia, si posiziona come il principale appuntamento in Italia con gli sviluppi tecnologici e l'analisi dei processi industriali. Il Forum Europeo Digitale è un evento boutique per l'industria dei Media e Digitale B2B che attira un pubblico di altissimo livello, con circa 350-400 esperti e professionisti da molti paesi europei. L'analisi dei partecipanti evidenzia una notevole presenza di decision maker, tra cui il 37% di CEO, il 25% di COO, il 17% di Sales e l'11% di Marketing.

I FED Awards e i Tech Talks - Parte integrante del Forum sono i FED Awards, premi dedicati all'innovazione digitale in sei categorie. Un format distintivo del FED sono i "Tech Talks", discussioni tecniche e innovative che approfondiscono soluzioni e strategie emergenti. Questi eventi proprietari sono seguiti da un vasto pubblico, anche in streaming (con punte complessive di +16.000 presenze), contribuendo al networking di altissimo livello.

Organizzazione e Partecipazione - Il Forum è co-organizzato con il supporto di diverse realtà del settore, tra cui spicca DIME Comunicaciones, un'azienda con consolidata esperienza nel networking, nella produzione televisiva (dal 1989) e nell'organizzazione di eventi. DIME Comunicaciones gestisce un vasto network di professionisti e aziende, facilitando connessioni per nuovi progetti, anche su scala internazionale. La società ha organizzato oltre 50 eventi e ha collaborato con il Parlamento Europeo Italia. La registrazione per partecipare al 22° FED è aperta tramite il sito ufficiale www.fed2025.com. Oltre alla partecipazione in presenza, le edizioni precedenti hanno registrato un'importante partecipazione virtuale, con oltre 8.000 persone connesse in streaming. L'evento gode anche del supporto di numerosi sponsor e media partner, con un incremento del +65% di società sponsor negli ultimi 5 anni.

L'edizione 2025 porrà una forte enfasi su temi cruciali che stanno ridefinendo l'industria:

Trasformazione dell'Industria dei Media : Si analizzerà l'evoluzione in corso del settore , con focus sugli sviluppi digitali e le nuove strategie.





: Si analizzerà , con focus sugli sviluppi digitali e le nuove strategie. Tecnologia e Innovazione : Il Forum è una vetrina per le ultime novità che rivoluzionano i media , incluse intelligenza artificiale, produzione virtuale e remota, e soluzioni di distribuzione . L'innovazione nel settore media è per definizione continua .





: Il Forum è , incluse . . Networking e Connessioni : L'evento è specificamente progettato per facilitare il networking di alto livello e la creazione di relazioni B2B, B2C, C2C, C2B per promuovere nuovi affari e progetti. Il FED è un'occasione unica per ampliare le relazioni professionali .





: L'evento è e per promuovere nuovi affari e progetti. Il FED è . Pubblicità Digitale : Definita " il motore dell'industria ", la pubblicità sarà un pilastro, esplorando l'uso di dati e tecnologie avanzate nelle campagne digitali .





: Definita " ", la pubblicità sarà un pilastro, . Sport e Media : Verrà analizzato il ruolo dello sport come volano per eventi, iniziative, merchandising e promozione nel contesto digitale , inclusa la risposta alle nuove sfide .





: Verrà analizzato , inclusa . CDN/Streaming : Approfondimenti su soluzioni e strategie emergenti , inclusa monetizzazione e protezione della rete .





: Approfondimenti su , inclusa . Pirateria : Sarà affrontato il danno economico e la mancanza di piena consapevolezza del pubblico .





: Sarà affrontato . Intelligenza Artificiale (AI) : Dimostrazioni pratiche dell'impatto trasformativo dell'AI nei media e nella tecnologia .





: . Total Video: La sfida di aggregare e distribuire contenuti su tutte le piattaforme, device e social network per raggiungere la "Total Audience".

Il parterre dei roi degli ospiti è di primissimo piano, a cominciare da Fausto AMORESE (Radio 24), Sergio AMATI (Iab Italia), Alessandro ALQUATI (Globecast Italy), Diana ARSENE (Chyron), Francesco BARBARANI (Rai Pubblicità), Thomas BEHN (Meinberg), Laurent BULDRINI (Alpha Networks), Fabrizio ANGELINI (Sensemakers), Elena CAPPELLETTI (Love Tv Channels), Alessandro CAPITANI (Video Progetti), Elena CAPPARELLI (RaiPlay), Fra Giulio CESAREO (Sacro Convento Assisi), Luca DE BARTOLO (Tivu), Francesco DI BARI (BIP Group), Marcello DOLORES (Warner Bros. Discovery), Graziano FERRARI (Sofidel Media), Guido FERMETTI (Persidera), Luisella FUSCO (Lega Serie A), Nir GILAD (Immergo), Elena GIOVANETTI (RTL AdAlliance), Marina GUIDA (Amazon Ads), Olivier KARRA (Broadpeak), Morgana LALLI (Deltatre), Marco LANZARONE (Radio Rai), Alessandro LONATI (Infront Italy), Andrea LUGOBONI (Harmonic), Luca MASSA (Fastweb), Pierluigi MAGLIANO (Sky Italia), Piero MARANGHI (+Classica), Lorena MEOLA (YouTube), Adam NILSSON (Net Insight), Mario PARDINI (Sindaco Lucca), Tiziana PANELLA (Tagadà La7), Alessandro PIROVANO (Lutech), Annamaria RECCHIA (Eutelsat Group), Sahil RIKHYE (Bologna FC), Vincenzo ROGGIO (Dazn), Sandro SABATINI (Giornalista Mediaset), Luca SABIO (Sony Europe), Giuseppe SALSANO (FCN), Wissam SABBAGH (Mangomolo), Samuele SERCI (Microsoft Adv), Lorenzo SEIDENARI (Small Pixels), Carla REDONDO (OSDCA España), Cédric TROUILHET (Synamedia), Roberto TROJSI (The Walt Disney Italia), Thierry TURCO (DailymotionPro Italy), Philippe TRIPODI (Mainstreaming), Camilo VALERO (Sportian), Matteo VENTURELLI (Kineton), Roberto ZARRA (RaiWay)

IL FORUM EUROPEO IN DIRETTA - Anche per l’edizione 2025, Digital-News.it sarà nel vivo del racconto della manifestazione, offrendo una copertura completa e autorevole su tutte le principali novità del settore: streaming, intelligenza artificiale, contenuti audiovisivi, tecnologie emergenti, cybersecurity, Fast Channels, pirateria digitale, nuovi scenari di distribuzione, consumo ed economia dei media.

Attraverso un network informativo multi-piattaforma che include il sito principale www.digital-news.it, il forum di riferimento www.digital-forum.it e i canali social ufficiali Facebook, X, Instagram, Linkedin, Telegram. Digital-News.it garantirà uno sguardo tempestivo e qualificato sui momenti salienti, con live streaming, video, foto, interviste ai protagonisti e reportage esclusivi prima, durante, e al termine dell’evento.

Facebook - https://www.facebook.com/digitalsat

X | Twitter - https://x.com/digitalsat_it

Linkedin - https://www.linkedin.com/company/digital-sat.it/

Instagram - https://www.instagram.com/digitalnews_it/

YouTube - https://www.youtube.com/@digitalnews_it

Telegram - https://t.me/digitalnewsit

AGENDA DEI LAVORI

Giovedì 5 GIUGNO 2025 - FED 2025 – I SESSIONE





14:00 – REGISTRAZIONE / OPENING EXPO AREA - NETWORKING TIME

L'evento inizia con l'accoglienza dei partecipanti e l'apertura dell'area espositiva, creando un'opportunità per il networking iniziale.





– L'evento inizia con l'accoglienza dei partecipanti e l'apertura dell'area espositiva, creando un'opportunità per il networking iniziale. 14:30-14:40 – OPENING SPEECH: LUCCA CAPITAL MUSIC, ARTS & MEDIA

Discorso di apertura tenuto da Mario PARDINI , Sindaco della Città di Lucca, che enfatizzerà il ruolo di Lucca come centro nevralgico per musica, arte e media.





– Discorso di apertura tenuto da , Sindaco della Città di Lucca, che enfatizzerà il ruolo di Lucca come centro nevralgico per musica, arte e media. 14:40-14:50 – BEHIND SUPER BOWL: CHALLENGES LARGE-SCALE BROADCAST SYNCHRONIZATION

Thomas BEHN di Meinberg illustrerà le complessità della sincronizzazione delle trasmissioni su vasta scala, prendendo come riferimento il Super Bowl.





– di Meinberg illustrerà le complessità della sincronizzazione delle trasmissioni su vasta scala, prendendo come riferimento il Super Bowl. 14:50-15:00 – GO SHOPPABLE: the FUTURE of CTV ADVERTISING IS INTERACTIVE

Olivier KARRA di Broadpeak esplorerà come la pubblicità su Connected TV (CTV) si evolverà per diventare interattiva e "acquistabile".





– di Broadpeak esplorerà come la pubblicità su Connected TV (CTV) si evolverà per diventare interattiva e "acquistabile". 15:00–15:30 – MEDIA INDUSTRY: OTT, TRANSFORMATION, AI, ML & LIVE

Panel di discussione sull'industria dei media, con focus su: OTT (Over-The-Top); Trasformazione digitale; Intelligenza Artificiale (AI); Machine Learning (ML); Produzioni Live

Relatori: Diana ARSENE (Chyron), Laurent BULDRINI (Alpha Networks), Nir GILAD (Immergo), Andrea LUGOBONI (Harmonic), Thierry TURCO (Dailymotion Pro)





– Panel di discussione sull'industria dei media, con focus su: (Over-The-Top); Produzioni Relatori: 15:30–15:40 – QUORTEX LINK: HOW to DISTRIBUTE YOUR CONTENT to YOUR AFFILIATES, WORLDWIDE at SCALE

Cédric TROUILHET di Synamedia spiegherà come la piattaforma Quortex Link faciliti la distribuzione globale e scalabile dei contenuti agli affiliati





15:40-15:50 – BEYOND HUMAN EYES: AI, NEURAL COMPRESSION and FUTURE of VIDEO INTEGRITY

Lorenzo SEIDENARI di Small Pixels discuterà il futuro dell'integrità video attraverso l'AI e la compressione neurale, superando le capacità visive umane.





– di Small Pixels discuterà il futuro dell'integrità video attraverso l'AI e la compressione neurale, superando le capacità visive umane. 15:50–16:00 – EDGE PROCESSING: REDEFINING VIDEO DISTRIBUTION

Adam NILSSON di NetInsight analizzerà come l'Edge Processing stia ridefinendo i paradigmi della distribuzione video.





– di NetInsight analizzerà come l'Edge Processing stia ridefinendo i paradigmi della distribuzione video. 16:00–16:10 – GO BIG. GO DIGITAL

Wissam SABBAGH di Mangomolo esporrà l'importanza di un approccio su larga scala alla trasformazione digitale





– di Mangomolo esporrà l'importanza di un approccio su larga scala alla trasformazione digitale 16:10–16:20 – THE IMPORTANCE of SUPPORT to the AUDIOVISUAL INDUSTRY & MEDIA

Carla REDONDO , Direttore generale per l'organizzazione dei servizi di digitalizzazione e comunicazione audiovisiva – Governo di Spagna, evidenzierà il ruolo cruciale del supporto all'industria audiovisiva e mediatica.





– , Direttore generale per l'organizzazione dei servizi di digitalizzazione e comunicazione audiovisiva – Governo di Spagna, evidenzierà il ruolo cruciale del supporto all'industria audiovisiva e mediatica. 16:50 – 17:00 – THE SYNERGY OF AI, CONNECTIVITY & CLOUD: REVOLUTIONIZING the MEDIA LANDSCAPE

Luca MASSA di Fastweb discuterà come l'interazione tra AI, connettività e cloud stia trasformando radicalmente il panorama mediatico.





– di Fastweb discuterà come l'interazione tra AI, connettività e cloud stia trasformando radicalmente il panorama mediatico. 17:00 – 17:10 – OTTIMIZZARE la DISTRIBUZIONE dei CONTENUTI attraverso le RETI EDGE

Roberto ZARRA di Rai Way presenterà le strategie per una distribuzione efficiente dei contenuti tramite l'adozione delle reti Edge.





– di Rai Way presenterà le strategie per una distribuzione efficiente dei contenuti tramite l'adozione delle reti Edge. 17:10 – 17:20 – IL SATELLITE RIMANE STRATEGICO nella DISTRIBUZIONE dei GRANDI EVENTI di SPORT

Sessione dedicata al mantenimento della centralità del satellite per la trasmissione di eventi sportivi di vasta portata.





– Sessione dedicata al mantenimento della centralità del satellite per la trasmissione di eventi sportivi di vasta portata. 17:20–17:30 – La RIVOLUZIONE dell’AI: ANALISI e PRODUZIONE VIDEO con LEGABASKET e la PRODUZIONE LIVE con CONTENUTI AI

Interventi di Alessandro PIROVANO (Lutech) e Alessandro LONATI (Infront) sull'applicazione dell'AI nell'analisi e produzione video, con esempi dalla Lega Basket e l'integrazione di contenuti generata dall'AI nelle produzioni live.





– Interventi di (Lutech) e (Infront) sull'applicazione dell'AI nell'analisi e produzione video, con esempi dalla Lega Basket e l'integrazione di contenuti generata dall'AI nelle produzioni live. 17:30–17:40 – Nel CUORE dell’AZIONE: il RUOLO dell’AI negli HIGHLIGHTS

Morgana LALLI di Deltatre esplorerà il ruolo chiave dell'intelligenza artificiale nella creazione di highlights sportivi.





– di Deltatre esplorerà il ruolo chiave dell'intelligenza artificiale nella creazione di highlights sportivi. 17:40–17:50 – SAVING SPORT from ITSELF: HOW to RESPOND to NEW CHALLENGES?

Francesco DI BARI di BIP affronterà le nuove sfide che il mondo dello sport deve affrontare e le possibili risposte per garantire la sua sostenibilità e evoluzione.





– di BIP affronterà le nuove sfide che il mondo dello sport deve affrontare e le possibili risposte per garantire la sua sostenibilità e evoluzione. 17:50–18:00 – CONTENT 5.0: L’EVOLUZIONE del mAIndset per le NUOVE SFIDE

Pierluigi MAGLIANO di Sky Italia parlerà del concetto di "Content 5.0" e della necessaria evoluzione della mentalità ("mAIndset", un probabile riferimento all'AI) per affrontare le sfide emergenti nel settore dei contenuti.





– di Sky Italia parlerà del concetto di "Content 5.0" e della necessaria evoluzione della mentalità ("mAIndset", un probabile riferimento all'AI) per affrontare le sfide emergenti nel settore dei contenuti. 18:00 – 18:20 – FOOTBALL DIGITAL FUTURE

Discussione sul futuro digitale del calcio con: Luisella FUSCO (Lega Serie A); Elisa ZANINI (AC Milan); Sahil RIKHYE (Bologna FC); Camilo VALERO (Globant)





– Discussione sul futuro digitale del calcio con: 18:20 – Il CALCIO di OGGI – PREMIO

Premiazione relativa al calcio attuale, presentata da Sandro SABATINI , Giornalista Mediaset.





– Premiazione relativa al calcio attuale, presentata da , Giornalista Mediaset. 20:30 – FED GALA NIGHT 2025

La prima giornata si concluderà con la serata di gala ufficiale del Forum Europeo Digitale.





Venerdì 6 GIUGNO 2025 - FED 2025 – II SESSIONE





09:20 – 09:30 – COMUNICAZIONE: UNA QUESTIONE di ASCOLTO

Padre Giulio CESAREO del Sacro Convento di Assisi affronterà il tema della comunicazione sotto la lente dell'ascolto.





– del Sacro Convento di Assisi affronterà il tema della comunicazione sotto la lente dell'ascolto. 09:30 – 09:40 – La FORZA delle RADIO DIGITALI e del PODCAST

Marco LANZARONE di Rai Radio Digitali discuterà il potenziale e l'impatto delle radio digitali e dei podcast.





– di Rai Radio Digitali discuterà il potenziale e l'impatto delle radio digitali e dei podcast. 09:40 – 09:50 – RADIO 24 4.0 DA RADIO A PIATTAFORMA. L'EVOLUZIONE DIGITALE tra PODCAST e NUOVI ECOSISTEMI AUDIO

Fausto AMORESE di Radio 24 illustrerà il percorso di trasformazione digitale della radio, dalla sua identità tradizionale a quella di piattaforma, con un focus sui podcast e i nuovi ecosistemi audio.





– di Radio 24 illustrerà il percorso di trasformazione digitale della radio, dalla sua identità tradizionale a quella di piattaforma, con un focus sui podcast e i nuovi ecosistemi audio. 09:50–10:00 – BEYOND the STREAM

Matteo VENTURELLI di Kineton esplorerà concetti e sviluppi che vanno oltre il semplice streaming di contenuti.





– di Kineton esplorerà concetti e sviluppi che vanno oltre il semplice streaming di contenuti. 10:00 – 10:10 – IL 5G: UNA RISORSA per la PRODUZIONE TELEVISIVA?

Luca SABIO di Sony Europe valuterà se e come il 5G possa rappresentare una risorsa significativa per l'evoluzione della produzione televisiva.





– di Sony Europe valuterà se e come il 5G possa rappresentare una risorsa significativa per l'evoluzione della produzione televisiva. 10:10–10:20 – INNOVAZIONE nello SPORT: NON SOLO REMOTE PRODUCTION

Alessandro CAPITANI di Video Progetti parlerà delle innovazioni nel settore sportivo, sottolineando come queste vadano oltre la mera produzione remota.





– di Video Progetti parlerà delle innovazioni nel settore sportivo, sottolineando come queste vadano oltre la mera produzione remota. 10:20–10:30 – LIVE SPORTS EVENTS: from PEAK TRAFFIC to FIFA CLUB WORLD CLUB

Vincenzo ROGGIO di Dazn discuterà la gestione degli eventi sportivi in diretta, dalle sfide legate ai picchi di traffico alla copertura di eventi come la FIFA Club World Cup.





– di Dazn discuterà la gestione degli eventi sportivi in diretta, dalle sfide legate ai picchi di traffico alla copertura di eventi come la FIFA Club World Cup. 10:30 – 10:40 – DISTRIBUZIONE e PIATTAFORME: LA SFIDA della SOSTENIBILITA’ ECONOMICA

Guido FERMETTI di Persidera affronterà le problematiche e le strategie per garantire la sostenibilità economica nel contesto della distribuzione e gestione delle piattaforme.





– di Persidera affronterà le problematiche e le strategie per garantire la sostenibilità economica nel contesto della distribuzione e gestione delle piattaforme. 10:40 – 11:10 – La MULTIPOLARITA’ dei CONTENUTI in ITALIA: FAST, CTV & OTT

Panel di discussione sulla diversificazione dei contenuti in Italia, con particolare attenzione a: FAST (Free Ad-supported Streaming TV); CTV (Connected TV); OTT (Over-The-Top)

Relatori: Lorenzo RUGGERI (Gambero Rosso), Elena CAPPELLETTI (Love Tv Channels), Luca DE BARTOLO (Tivu), Giuseppe SALSANO (Fast Channels Network), Piero MARANGHI (+Classica)





– Panel di discussione sulla diversificazione dei contenuti in Italia, con particolare attenzione a: (Free Ad-supported Streaming TV); (Connected TV); (Over-The-Top) Relatori: 11:40 – 11:50 – WARNER BROS. DISCOVERY: la MEDIA COMPANY “LIKE NO OTHER”

Marcello DOLORES di Warner Discovery Boing presenterà Warner Bros. Discovery come un'azienda mediatica con caratteristiche uniche





– di Warner Discovery Boing presenterà Warner Bros. Discovery come un'azienda mediatica con caratteristiche uniche 11:50 – 12:00 – RAIPLAY: VALORIZZAZIONE dei CONTENUTI e NUOVI TARGET di PUBBLICO

Elena CAPPARELLI di RaiPlay illustrerà le strategie per valorizzare i contenuti e raggiungere nuovi segmenti di pubblico sulla piattaforma RaiPlay.





– di RaiPlay illustrerà le strategie per valorizzare i contenuti e raggiungere nuovi segmenti di pubblico sulla piattaforma RaiPlay. 12:00 – PREMIO SPECIALE

Verrà assegnato un premio speciale a TIZIANA PANELLA di Tagadà La7.





– Verrà assegnato un premio speciale a di Tagadà La7. 12:10 – 12:20 – DISNEY+ ADVERTISING: DOVE LA MAGIA INCONTRA I MEDIA

Sessione incentrata sulle opportunità e le strategie pubblicitarie offerte dalla piattaforma Disney+.





– Sessione incentrata sulle opportunità e le strategie pubblicitarie offerte dalla piattaforma Disney+. 12:20 – 12:30 – LA PUBBLICITA’ MOTORE dello SPORT – Il GIRO D’ITALIA

Elena GIOVANETTI di Rtl AdAlliance e Graziano FERRARI di Sofidel Media Director discuteranno il ruolo propulsivo della pubblicità nello sport, prendendo come esempio il Giro d'Italia.





– di Rtl AdAlliance e di Sofidel Media Director discuteranno il ruolo propulsivo della pubblicità nello sport, prendendo come esempio il Giro d'Italia. 12:30 – 12:40 – CONTENUTI e DISTRIBUZIONE: NUOVE FRONTIERE e STRATEGIE COMMERCIALI

Francesco BARBARANI di Rai Pubblicità esplorerà le nuove prospettive e le strategie commerciali per i contenuti e la loro distribuzione.





– di Rai Pubblicità esplorerà le nuove prospettive e le strategie commerciali per i contenuti e la loro distribuzione. 12:40 – 12:50 – ADVERTISING TELEVISIVO tra TOTAL AUDIENCE e CRESCITA della CTV

Fabrizio ANGELINI di Sensemakers analizzerà l'advertising televisivo considerando l'evoluzione verso la "total audience" e la crescita della Connected TV (CTV).





– di Sensemakers analizzerà l'advertising televisivo considerando l'evoluzione verso la "total audience" e la crescita della Connected TV (CTV). 12:50 – 13:20 – OLTRE la PUBBLICITA’: INTRATTENIMENTO, SOCIAL e CREATIVITA’

Panel conclusivo che approfondirà temi che trascendono la pubblicità tradizionale, esplorando le intersezioni con l'intrattenimento, i social media e la creatività. Relatori: Marina GUIDA (Amazon Ads), Lorena MEOLA (YouTube), Samuele SERCI (Microsoft Adv), Sergio AMATI (Iab Italia)





– Panel conclusivo che approfondirà temi che trascendono la pubblicità tradizionale, esplorando le intersezioni con l'intrattenimento, i social media e la creatività. Relatori: A seguire – FED AWARDS CEREMONY

La seconda giornata si concluderà con la cerimonia di premiazione dei Forum Europeo Digitale Awards 2025.

Alla vigilia di questo importante evento abbiamo intervistato

in esclusiva su Digital-News.it l'organizzatore Andrea Michelozzi (Comunicare Digitale)

SR: Michelozzi ben ritrovato, le posso confessare di trovarmi spesso “in difficoltà” a chiederle di una nuova edizione di Lucca? Voglio dire, dove riuscite a trovare tutta questa energia e voglia di cambiare in meglio un evento così importante?

AM: «Grazie per le parole generose, Simone, e per il supporto sempre straordinario di Digital Sat News e soprattutto di tutta la vostra comunità. Guardi, la voglio liberare dalla difficoltà (sorride). Il FED è patrimonio di tutti e di tutti coloro che con la loro partecipazione hanno permesso ad un evento di trasformarsi in una comunità, come molto bene ha detto a Madrid, Philippe Tripodi. Il FED di oggi è riconoscersi, condivisione e progettualità 365 giorni all’anno. A Lucca si fa il punto, ma le pagine più importanti si scrivono negli altri mesi dell’anno.»

SR: Vuole dire che il FED è diventato un brand, un marchio?

AM: «Voglio dire che abbiamo superato l’essere “solo l’evento annuale a Lucca”, che è certamente fondamentale, ma che l’industria dei media ha bisogno di girare sempre e trovare stimoli ed opportunità ogni giorno. Credo che il FED sia diventato “grande” perché partendo da Lucca nel 2004, oggi è presente con le sue peculiarità di azione, stimolo e messa a terra delle idee. A questo aggiungiamo i valori dell’umanità, dell’accoglienza e della responsabilità che credo sono la miscela più formidabile che possiamo mettere a disposizione»

SR: Ricordo che aveva annunciato una edizione “diversa” per il 2025. Ci siete riusciti?

AM: «Si e no, ma perché siamo molto attenti a ciò che dobbiamo preparare. No perché alcuni cambiamenti che saranno fatti nel 2026, sarebbero stati forti già da questa edizione. Per essere pratici, volevamo disporre il palco in maniera tale che il pubblico fosse “avvolto dal racconto del FED” ma abbiamo visto che è un aspetto da lasciare all’edizione 23; così come 4 incontri dedicati che vogliamo organizzare per la mattina del giovedì ed attività di networking puro, che sono già delle anticipazioni di come cambierà il FED, volendo sempre ribadire che per noi cambiare significa crescere e migliorare.»

SR: Allora si perché?

AM: «Avevamo annunciato che la Pubblicità avrebbe avuto un ruolo importante nell’edizione 2025 e così sarà, grazie anche alla collaborazione di Iab Italia, che porta a Lucca YouTube, Amazon e Microsoft, con i dati di Sensemakers, ma a loro vorrei aggiungere le presenze roboanti di Rai Pubblicità, The Walt Disney Italia e Rtl AdAlliance, che sul tema linguaggi, investimenti, messaggi, applicazioni e soluzioni, ci fa comprendere come la pubblicità sia centrale e motore di tutta l’industria. Credo che questa parte del programma del FED del venerdì sia davvero di grande qualità ed interesse, anche perché nel finale saranno svelati i nomi dei vincitori dei FED Awards 2025.»

SR: Una novità è che gli Awards non saranno nella Serata di Gala, che immagino diventi momento cruciale per il networking professionale. Allora le chiedo se sia soddisfatto dell’agenda 2025.

AM: «Lei mi punge sempre sul punto a noi caro di dover crescere sempre! Le sembrerò un pazzo, ma credo che questa edizione sia molto, molto bella e mi spiace adesso farlo solo con le parole, ma chi verrà a Lucca Giovedì 5 e Venerdì 6 Giugno giudicherà da solo. Se guardiamo alle presenze di Marcello Dolores di Warner Bros Discovery e di Elena Capparelli di RaiPlay già è possibile comprendere quanta bellezza ed eccellenza vi sia a Lucca in questa prossima edizione. Aggiungo poi il ruolo delle Radio Digitali e Podcast con Marco Lanzarone Rai e Fausto Amorese Radio 24, lo sport in grande spolvero grazie alla partecipazione del Bologna FC, AC Milan e la Lega Serie A, a cui aggiungiamo anche Dazn ed il prossimo Mondiale FIFA per Club, senza dimenticare canali italiani importanti come il Gambero Rosso e Sky Classica, che hanno già sul mercato soluzioni Ott e Fast.»

SR: Complimenti, però lei tiene in particolar modo ad un ospite speciale al FED 2025

AM: «E’ vero per molte e straordinarie ragioni. La partecipazione di Padre Giulio Cesareo, Direttore della Comunicazione del Sacro Convento di Assisi è per tutti noi un grande privilegio ed onore. Non solo per il titolo del suo intervento (Comunicazione: una questione di ascolto), ma anche perché accogliamo un messaggio che va dentro alla “missione del FED” che è comunicare e connettere, ma anche oltre, perché guarda alla speranza ed a quello che il 2026 rappresenta per Assisi ed il mondo. In vista delle celebrazioni per gli 800 anni dalla scomparsa di Francesco di Assisi, abbiamo ritenuto che dovesse esserci un momento per ricordarci quale sia il ruolo di ognuno di noi e come possiamo essere di aiuto. Dentro di me ho grandi emozioni e se riusciamo a trasmetterle anche ai partecipanti, ne sarò profondamente felice.»

SR: Mi aveva promesso una esclusiva…

AM: «Ci tengo ad annunciare che torna il saluto del Sindaco di Lucca al FED e siamo onorati che Mario Pardini sia colui che darà il varo dell’edizione 2025. Con l’Amministrazione stiamo riflettendo su di un importante progetto che vede la presenza di Carla Redondo Galbarriatu, Direttore generale per l'organizzazione dei servizi di digitalizzazione e comunicazione audiovisiva del governo di Spagna a Lucca, per creare un ponte tra Spagna ed Italia, visto che a Marzo 2025 si è tenuto il primo FED España che è già in calendario per il 2026, grazie all’importante supporto dello Spain Audiovisual Hub. Siamo onorati di accogliere a Lucca Sandro Sabatini, formidabile giornalista sportivo, per consegnargli un premio speciale per il suo essere vero, autentico ed originale, come buon toscano, davvero un eccellente professionista. La gioia immensa arriva dalla conferma della partecipazione di Tiziana Panella, conduttrice di Tagadà su La7, per almeno due ottime ragioni: la crescita di pubblico e di contenuti della trasmissione, che grazie ad una conduzione elegante, non urlata e scrupolosa, ha portato Tagadà a conquistare consensi di valore, oltre al fatto che questo premio speciale vada ad una giornalista che ha sempre lavorato benissimo e con inesauribile passione, avendo sempre chiaro l’importante ruolo del pubblico. Quando Tiziana ci ha confermato la sua presenza c’è stato un boato di felicità, perché incarna qualità ed umanità, che sono anche nel nostro DNA.»

SR: Premesse che la mettono spalle al muro sull’esito del FED 2025, Michelozzi

AM: «Amo le responsabilità perché l’impegno è uno sprone a fare meglio, poi dirle quale sarà l’esito del FED 2025 sarà scritto dai fatti e dal giudizio dei partecipanti. Sicuramente, anche in questa edizione abbiamo messo “la bellezza dei sentimenti e degli incontri” e posso dirle che tutte le società presenti sono ingaggiate per questo e siamo onorati di avere oltre 60 Ceo presenti. Dall’altra, come anticipato, l’edizione 2026 sarà un ulteriore salto, per il quale sarà sempre più protagonista Lorenzo Michelozzi, che è Ceo di Dime Comunicaciones e patron dell’edizione del FED a Madrid, perché le idee, i giovani, le donne saranno sempre più al centro nel prossimo futuro. Mi considero molto fortunato nell’essere riuscito a tagliare 22 edizioni del FED, perché questa comunità ci ha resi migliori e spero sempre di avere grandi e forti emozioni. A proposito, il FED 2025 sarà anche occasione di annunci importanti e di prossimi eventi tra Milano, Istanbul ed altre zone del mondo.»

22° FORUM EUROPEO DIGITALE – Real Collegio LUCCA, 5 e 6 GIUGNO 2025

Intervista esclusiva a cura di

Simone Rossi

per "Digital-Sat.it"

(twitter: @simone__rossi)