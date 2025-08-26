Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Rai Italia rilancia La Giostra del Gol con highlights di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (com.stampa)

Satellite / Estero
martedì, 26 agosto 2025 | Ore: 15:09

E' un accordo a suo modo storico, quello sottoscritto dalla Rai e dalla Lega Calcio, che consente a Rai Italia la trasmissione in tutto il mondo - Italia ovviamente esclusa - degli HL del campionato di Serie A, della Coppa Italia dai quarti di finale in poi, e della Supercoppa Italiana.

"Sono estremamente felice per questo accordo - ha sottolineato la direttrice di Rai Italia, Maria Rita Grieco - e ringrazio l'Azienda e la Direzione Diritti Sportivi per avermi supportato in quella che è stata una delle mie prime richieste da direttrice, nonché Rai Sport per quella che sarà una collaborazione fattiva per tutta la stagione. Il contratto con la Lega Serie A ci consentirà di riportare in onda una trasmissione storica come 'La Giostra del Gol' ma anche di evidenziare, al di fuori dei confini nazionali, tutte le eccellenze del nostro paese. Perché non parleremo solo di calcio, ma di tutti gli sport che vedono protagonisti gli atleti in maglia azzurra".

Nel dettaglio, la nuova edizione de 'La Giostra del Gol' - programma nato nel 1977 sull'allora Rai Internazionale - andrà in onda ogni martedì nei quattro palinsesti che coprono i Cinque Continenti, nella prima serata statunitense, alle 20.00 ora di New York, ad eccezione del primo appuntamento, in onda mercoledì 27 agosto. La conduzione è affidata a Stefano Orsini.

