La gara F2 nel venerdì a Monte-Carlo in esclusiva Sky Sport F1 HD

Il ricordo di Niki Lauda e la festa ai box Mercedes per l'arrivo di Cristiano Ronaldo. La prima giornata della Formula 1 in pista a Montecarlo scatta nel segno della malinconia per la morte della leggenda austriaca per poi tornare al glamour tipico del Gp di Monaco contrassegnato dallo sbarco di CR7 ai box della scuderia campione del mondo. Una incursione quella dell'asso della Juventus combinata con la giornata perfetta dell'amico Lewis Hamilton: l'inglese ha infatti dettato il passo in entrambe le sessioni concludendo con il miglior tempo assoluto di 1'11«118 staccando la Ferrari del rivale Sebastian Vettel di ben sette decimi. Tedesco dietro anche all'altra Freccia d'Argento di un Valtteri Bottas sempre più a suo agio nella scuderia tedesca e l'unico in grado, per ora, di impensierire il compagno di squadra e campione del mondo. Molto più in dietro rispetto a Vettel Charles Leclerc che davanti al suo pubblico non è andato oltre il decimo tempo: il pilota monegasco è stato frenato dal traffico nei suoi tentativi lanciati e si è quindi fermato a 1'12»350.

Una giornata nel segno di Hamilton celebrato ai box dall'intera famiglia CR7 sbarcata a Montecarlo per abbracciare il campione del mondo ed assistere al giovedì di libere. Se la moglie di CR7 Giorgina si è limitata ad una passeggiata nel paddock, il figlio di Cristiano Ronaldo si è divertito a intrufolarsi nell'abitacolo della monoposto del campione del mondo. Sorrisi e selfie che hanno fatto da contraltare alla prima volta in pista della Mercedes dopo la morte di Lauda: «Come potete immaginare - ha detto il team principal, Toto Wolff - questo è un momento molto difficile per il team, per tutti noi e per me, come suo amico. Lewis e Niki erano molto legati anche perché entrambi erano multi-campioni del mondo. Pochissimi esseri umani hanno provato quello che han provato loro: vincere per molti anni, lottando con i migliori».

Da parte sua la Ferrari ricorderà Lauda ponendo sulla SF90 un adesivo che celebra il passato ferrarista del campione austriaco scomparso nella notte fra lunedì e martedì e i cui funerali con l'omaggio pubblico nella Cattedrale di Vienna di terranno mercoledì 29 maggio. Vettel, invece, è sceso in pista con un casco celebrativo, molto simile a quello rosso che Niki ha impiegato per quasi tutta la sua carriera. L'adesivo, applicato sulle fiancate della monoposto, è una replica della grafica che compariva sulle Ferrari guidate da Lauda dal 1974 al 1977. Il nome, scritto in corsivo, è accompagnato da una linea nera in segno di lutto. «Ancora non ho piena fiducia nella vettura - ha spiegato Vettel dopo le libere -. La giornata è stata complicata, noi magari fatichiamo più di altri a portare le gomme nella giusta finestra. Non è la prima volta che ci capita nelle libere, abbiamo ancora un pò di tempo prima di sabato, cerchiamo di migliorare».

Sesta gara del Mondiale 2019 di F1 in diretta su Sky Sport F1, con il Gran Premio di Monaco in onda da giovedì 23 a domenica 26 maggio. Venerdì il Circus si godrà come di consueto il glamour del Principato, mentre sabato, sempre alle ore 15, sarà il turno delle qualifiche che definiranno la griglia di partenza. Domenica la gara, alle 15.10, live anche su Sky Sport Uno. Nel weekend in pista anche la Formula 2 con il commento di Lucio Rizzica.

La Formula 1 di Sky è ovunque, sempre insieme a voi per questo oltre a una programmazione tv in diretta che vi porterà a vivere a pieno tutte le emozioni come se foste in una monoposto, ci saranno tutte le informazioni su sito e App a tenervi compagnia e inchiodati al divano. Un racconto sempre all’avanguardia su Sky, con la diretta di tutti i GP di Formula 1 anche in 4K HDR, grazie a Sky Q, per vivere il Mondiale con immagini ancora più definite e garantire la migliore qualità di visione in assoluto. Da non perdere le approfondite analisi tecniche grazie alla "Sky Sport Tech Room". E così, come per un team di F1, anche la squadra di Sky Sport ha il suo tecnico speciale: è Matteo Bobbi, collegato da remoto con la pista in una postazione tecnologica per spiegare e rendere comprensibili con Sky Sport Tech le traiettorie, le caratteristiche e gli step di evoluzione delle monoposto. Ottimizzato ai massimi livelli anche lo Sky Pad, con Davide Valsecchi che incontra in pista i top driver per analizzare le azioni salienti del weekend con il suo schermo interattivo. Il racconto della pista è affidato a Carlo Vanzini, con Marc Genè al commento tecnico. Federica Masolin è la padrona di casa dei paddock, affiancata da Jacques Villeneuve e Davide Valsecchi. Per le interviste dalla pit lane Mara Sangiorgio, mentre Roberto Chinchero è l’insider nel paddock e in cabina di commento. Ogni domenica di gara, Fabio Tavelli conduce Race Anatomy in coppia con Leo Turrini e altri ospiti in studio.

Il racconto della Formula 1 è anche su Skysport.it e l'App di Sky Sport. Con il liveblog vi porteremo nei circuiti di tutto il mondo per farvi vivere da vicino le grandi emozioni della Formula 1. Cronaca, foto, video esclusivi e sondaggi per non farvi perdere nulla.

VENERDI 24 MAGGIO 2019

SABATO 25 MAGGIO 2019

DOMENICA 26 MAGGIO 2019

IL GP DI MONACO LIVE IN CHIARO SU TV8 (canale 8 DTT, in HD su Sky can. 121)

Dopo i primi cinque Gran Premi di Formula 1, trasmessi in differita, ecco la prima diretta di TV8, quest’anno in anticipo rispetto a 12 mesi fa, quando il primo GP live fu quello d’Italia, a inizio settembre. Il Gran Premio di Monaco, l’appuntamento più glamour della stagione che si corre sulle strade tortuose del circuito cittadino, sesta prova del mondiale, è solo la prima delle cinque gare in diretta e in chiaro su TV8: live saranno trasmessi anche i Gran Premi di Gran Bretagna (14 luglio), d’Italia (8 settembre), degli Stati Uniti (3 novembre) e di Abu Dhabi (1º dicembre).

Dopo aver messo a segno cinque doppiette in altrettante gare, la Mercedes punta a ribadire il suo dominio anche a Montecarlo, dove si è imposta ininterrottamente dal 2013 al 2016, le prime tre volte con Nico Rosberg, l’ultima con Lewis Hamilton.

Sabato 25 maggio, alle ore 14.00, il paddock qualifiche con le dichiarazioni degli addetti ai lavori a pochi minuti dal via delle prove ufficiali, al via alle ore 15.00, che assegnano le posizioni sulla griglia di partenza spesso determinanti qui a Monaco per il risultato della gara. A seguire, alle ore 16.00, il paddock post-qualifiche con i commenti a caldo dei piloti e dei team principal, che anticipano le strategie di gara del giorno successivo. Domenica 26 maggio, la programmazione dedicata al GP di Monaco inizia già alle ore 13.00 con la puntata inedita di “Circuiti da leggenda”, che analizza le caratteristiche del tracciato monegasco e pone in evidenza le imprese dei piloti che qui si sono affermati. Primo tra tutti, Ayrton Senna, che detiene il record di vittorie (6), davanti a Graham Hill e Michael Schumacher (5). A seguire, alle ore 13.30, il paddock live per respirare, direttamente dalla griglia di partenza, l’atmosfera del pre-gara con tutte le ultime novità. Alle 15.15, in diretta, il semaforo verde dell’atteso Gran Premio di Monaco. Dopo labandiera a scacchi, alle ore 17.15, la cerimonia di premiazione sul podio e, alle ore 17.30, il paddock post-gara con le interviste a caldo con i protagonisti della gara e i team principal delle scuderie più affermate.

Il Gran Premio di Monaco, la cui prima edizione valida per il campionato mondiale si è svolta nel lontano 21 maggio 1950, prevede 78 giri (ciascuno di 3,337 Km), per una distanza totale di 260,286 km. Il miglior tempo sul giro è stato realizzato lo scorso anno da Max Verstappen su Red Bull con il tempo di 1’14’’260. Nel 2018 si è imposto Daniel Ricciardo su Red Bull, oggi su Renault, davanti a Sebastian Vettel (Ferrari) e Lewis Hamilton (Mercedes).

Intanto prosegue anche domenica prossima il concorso di TV8 dedicato agli appassionati di motori. Fino al 4 agosto, giorno del GP di Ungheria, osservando con attenzione i simboli che compariranno in sovrimpressione durante le gare di Formula 1 in calendario, il telespettatore può partecipare al concorso di TV8, previa registrazione su sito fedeliaimotori.it. In palio, due biglietti d'ingresso per il Gran Premio Heineken d'Italia, che si terrà a Monza l'8 settembre. I telespettatori più fedeli che parteciperanno a tutti gli 8 gran premi (il primo è stato quello di Spagna di due settimane fa), potranno anche aggiudicarsi un superpremio finale.

SABATO 25 MAGGIO 2019

DOMENICA 26 MAGGIO 2019

