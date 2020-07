La App NOW TV arriva anche su Smart TV Sony Bravia

Da oggi 13 luglio 2020, l'app NOW TV sarà disponibile anche su Smart TV Sony Bravia con sistema operativo Android O (Android 8.x), Android P (Android 9.x). In particolare su un totale di 53 modelli, dalla gamma di 2016-2020, NOW TV sarà presente su tutti gli ultimi 37 modelli, come da elenco qui sotto riportato.

CHE COSA E' NOW TV? - NOW TV, il servizio in streaming di Sky si presenta sempre di più come servizio unico nel suo genere con un ricco catalogo di contenuti live e on demand che spazia dalle Serie TV di successo, i titoli più premiati, e le produzioni Sky Original come Gomorra e Diavoli, a un’ampia selezione di circa 1300 Film come L’Immortale e C’era una volta ad…Hollywood, agli show più amati come Alessandro Borghese – 4 Ristoranti e X Factor, documentari di scienza natura ed arte, programmi più amati dai bambini e dai ragazzi, fino ai grandi appuntamenti del Calcio e dello Sport live.

MODELLI SONY BRAVIA COMPATIBILI:

2020 series: A8 / A9 / XH80 / XH81 / XH85 / XH90 / XH92 / XH95 / ZH8

2019 series: AG8 / AG9 / XG80 / XG83 / XG85 / XG90 / XG95 / ZG9

2018 series: AF8 / AF9 / XF75 / XF80 / XF83 / XF85 / XF90 / ZF9

2017 series: A1 / XE80 / XE85 / XE90 / XE93 / XE94

2016 series: SD80 / XD70 / XD75 / XD80 / XD83 / ZD9

Come installare l’app di NOW TV su Smart TV Sony Bravia - L’app NOW TV verrà installata automaticamente nella TV: basta entrare su MENU > APP > Selezionare l’icona NOW TV > premere OK dal telecomando.

Dove posso vedere NOW TV? - Questo l'elenco aggiornato dei dispositivi compatibili con il servizio:



SMART TV

Smart TV Samsung: modelli 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019

Smart TV LG: WebOs 1.4.0, WebOs 2.0, WebOs 3.0, WebOs 3.5, WebOs 4.5

Smart TV Sony BRAVIA: modelli con il sistema operativo Android O (Android 8.x), Android P (Android 9.x)

DISPOSITIVI TV

NOW TV Smart Stick – trasforma la tua TV in una Smart TV

NOW TV Box

Vodafone TV

TIM Box

Chromecast e Chromecast Ultra

GAME CONSOLE

​Xbox One e One S

PlayStation®4

TABLET

Tablet con sistema operativo iOS 9.0 e successivi

Tablet con sistema operativo Android 4.4 e successivi certificati

SMARTPHONE

​iPhone con sistema operativo iOS 9.0 e successivi

Smartphone con sistema operativo Android 4.4 e successivi certificati

COMPUTER

PC con sistema operativo Windows 7, 8.1, 10

Mac con sistema operativo OSX 10.9 e successivi





