F1 70 Anniversario 2020, Gara - Diretta esclusiva Sky Sport, Differita TV8

La solita Mercedes e la Ferrari ancora una volta in netto ritardo (Diretta esclusiva Sky Sport, Differita TV8). Le qualifiche del secondo Gran Premio d'Inghilterra non cambiano la musica che di questi tempi si sente in Formula 1 fatta eccezione per la novità dello scambio delle 'poltrone' all'interno della scuderia campione del mondo dove Valtteri Bottas ha festeggiato il suo rinnovo battendo il compagno Lewis Hamilton conquistandosi una pole position meritata.

Bene la Racing Point di Nico Hulkenberg terzo in griglia, proprio lui che era stato escluso dal Circus ed è stato richiamato a tempo per sostituire Sergio Perez risultato positivo al Coronavirus. Il tedesco è riuscito a far meglio della Red Bull di Max Verstappen, quarto, e della Renault di Daniel Ricciardo, quinto e apparso in ottima forma. Lontane le Ferrari nonostante la sostituzione della power unit prima delle qualifiche. Charles Leclerc non è riuscito a far meglio dell'ottava posizione ma si è detto ottimista per la gara. «Più realistico dove siamo oggi, abbiamo fatto fatica a tenere le gomme fino all'ultimo - ammette il pilota monegasco - Abbiamo pagato nell'ultimo settore. Sarà una gara sicuramente molto difficile, sarà dura tenere il passo degli altri ma restiamo ottimisti e vediamo dove arriviamo».

Ancora più deluso Sebastian Vettel che non si attendeva di finire fuori dalla top ten: «Abbiamo provato tante cose, ero contento dei miei giri, ma è deludente essere dodicesimo. È come andare contro un muro , mi dispiace. Non siamo abbastanza veloci, non abbiamo avuto sfortuna e domani sarà difficile fare punti». Dalla scuderia di Maranello alla Mercedes il tono delle parole cambia anche se Hamilton per una volta è costretto a fare i complimenti al compagno di squadra Bottas riuscito a festeggiare nel migliore dei modi il rinnovo di contratto fino al 2021 con la scuderia tedesca campione del mondo.

«Bellissima sensazione, è stato un giro speciale. Sono riuscito a dare il meglio di me - assicura il pilota finlandese - Sono riuscito a tirare fuori tutto dalla macchina, abbiamo fatto buoni progressi a livello di assetto rispetto allo scorso weekend. Sono molto soddisfatto. Poter guidare macchina straordinaria è fantastico. Ovviamente quando parti dalla pole puoi solo pensare a vincere la gara. Il passo gara ce l'abbiamo. Il mio primo compito è scattare bene al via, come ho fatto lo scorso weekend, ma poi proseguire. La mia mentalità è cercare di vincere domani». Da parte sua Hamilton spiega cosa non è andato: «Il mio ultimo giro non è stato grandioso. Valtteri è stato bravo, si è meritato la pole. Il mio ultimo giro non è stato perfetto».



Da giovedì 6 Agosto, a domenica 9 Agosto



IL GRAN PREMIO 70° ANNIVERSARIO IN DIRETTA

SU SKY SPORT F1 E SKY SPORT UNO



IN PISTA ANCHE F2 E F3



DOMENICA LA GARA ALLE 15:10

Quinta tappa del Mondiale 2020 di F1: giovedì 6 agosto, al via il Gran Premio del 70° Anniversario, in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) fino a domenica 9 agosto, con la gara in programma alle 15.10. In pista nel fine settimana anche F2 e F3. Dalle prove libere alle gare, le telecronache di F1 saranno di Carlo Vanzini,Marc Gené e Roberto Chinchero, mentre al commento di F2 e F3 ci saranno Lucio Rizzica e Marcello Puglisi. Tutto live dalle 17.45 di domani: apre il weekend di gara il Paddock Live Pit Walk con Federica Masolin, Davide Valsecchi, Carlo Vanzini e Roberto Chinchero. Per tutto il weekend Sky Sport F1 celebrerà i 70 anni della Formula 1 riproponendo i momenti più spettacolari della storia di questo sport e consentendo come sempre l’interazione di chi sta a casa grazie ai vari momenti social. Da non perdere venerdì alle 20.30 l’intervista di Mara Sangiorgio al pilota McLaren Lando Norris.

CALENDARIO 2020 F1 - Per la stagione di Formula 1 2020, FOM ha annunciato fino a 18 GP (al momento, in attesa del calendario completo, con il GP d’Italia in diretta anche su TV8). Una successione impressionante di sfide da vivere su Sky Q e visibile anche su Sky Go, ma anche una selezione di gare sul digitale terrestre e su TV8 e tutti gli appuntamenti via fibra e in streaming su NOW TV, il servizio in streaming di Sky. Inoltre, Sky continuerà a garantire la migliore esperienza di visione in assoluto di tutti i GP: con il 4K HDR su Sky Q satellite, è ancora possibile vivere il Mondiale di F1 attraverso immagini ancora più definite.

NOVITÀ 2020 – Quest’anno le telecronache dei GP potranno contare su una nuova base high tech: si tratta della riproduzione di un avveniristico muretto box che avrà la funzione di “cabina di controllo”, da dove Carlo Vanzini e Marc Gené racconteranno e spiegheranno i fatti. Il filo diretto con la pista sarà garantito dall’inviata Mara Sangiorgio. Uno studio super tecnologico, con la possibilità di sfruttare la realtà aumentata come strumento di semplificazione delle analisi tecniche, sarà la base dei pre e post GP e di tutti gli approfondimenti del weekend di gara. Inoltre, la presentazione dei Gran Premi diventerà ancora più coinvolgente: da quest’anno Sky Sport F1 utilizzerà uno degli strumenti tecnologici più all’avanguardia del mondo, il simulatore Dallara. Ogni settimana di GP Matteo Bobbi salirà a bordo del “ragno” con la possibilità di provare le F1 per gli appassionati, sviluppare e spiegare piste e setup. L’avanzatissimo sistema di completa simulazione delle piste permetterà di replicare il comportamento della monoposto con una precisione senza precedenti. Durante i GP Matteo Bobbi sarà sempre collegato con la pista dalla SkySportTechRoom per analizzare nel dettaglio i fatti della pista. Insomma, come per un Team di Formula 1, anche la squadra di Sky Sport avrà il suo tecnico speciale e ultra connesso.

LA GUIDA TV AL GRAN PREMIO SU SKY SPORT F1 / canale 207 Sky



DOMENICA 9 AGOSTO 2020

Ore 09:40 : F3 Gara #2 (diretta esclusiva)

: F3 Gara #2 (diretta esclusiva) Ore 11:05 : F2 Gara Sprint (diretta esclusiva)

in replica alle ore 21:00

: F2 Gara Sprint (diretta esclusiva) in replica alle ore 21:00 Ore 12:20 : Porsche SuperCup Gara (diretta esclusiva)

: Porsche SuperCup Gara (diretta esclusiva) Ore 13:30: Paddock Live Gara (diretta esclusiva)

Paddock Live Gara (diretta esclusiva) Ore 15:10: F1 Gara (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

in replica alle ore 22:00, 03:00

in sintesi di 60 minuti alle 18:00. 20:00, 01:00

in 4K HDR per i clienti Sky Q Satellite: ore 15:10 (diretta)

F1 Gara (diretta esclusiva) in replica alle ore 22:00, 03:00 in sintesi di 60 minuti alle 18:00. 20:00, 01:00 in 4K HDR per i clienti Sky Q Satellite: ore 15:10 (diretta) Ore 17:10: Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

Paddock Live (diretta esclusiva) Ore 17:30: Paddock Live #SkyMotori (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

Paddock Live #SkyMotori (diretta esclusiva) Ore 19:00 Race Anatomy F1 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

in replica alle ore 00:00, 02:00, 05:00

Tutti gli orari indicati sono relativi alla messa in onda del programma solo sul canale Sky Sport F1 HD (canale 207) escluso dove indicato tra parentesi tonde e/o quadre. SSUno è Sky Sport Uno HD / canale 201, in onda sul digitale terrestre ai canali 472 e 482. Tutti i canali Sky Sport sono disponibili anche in streaming su NOW TV e Sky Go. F1, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX e marchi associati sono marchi registrati da Formula One Licensing BV, una società del gruppo Formula One.

IL GP 70° ANNIVERSARIO IN CHIARO SU TV8 (canale 8 DTT, in HD su Sky can. 121 e Tivùsat can. 8)