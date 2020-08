F1 Belgio 2020, Prove Libere - Diretta esclusiva Sky Sport

Il campionato di Formula 1 nell'anno del Covid-19 sembra già segnato ( Diretta esclusiva Sky Sport), vista l'attuale superiorità del duo Hamilton-Mercedes, ma intanto si allunga la vita aggiungendo quattro gare a una stagione che si chiuderà quasi a Natale: si correrà in Turchia (15 novembre), Bahrain (29 novembre e 6 dicembre) e Abu Dhabi (13 dicembre). Intanto, lo spettacolo continua da domenica prossima a Spa, in Belgio, una delle piste mitiche del Mondiale che un anno fa ha segnato la vita di Charles Leclerc Il monegasco della Ferrari conquistò l'anno scorso a Spa la sua prima vittoria in Formula 1, gioia offuscata non poco dalla tragica fine di Anthoine Hubert, vittima di un incidente in Formula 2. «È una pista che ha un posto speciale nel mio cuore: qui ho vinto la mia prima volta, ma sempre qui, un anno fa, ho perduto il mio amico Anthoine. Per questo motivo tornare su questo circuito, almeno all'inizio, sarà difficile e il suo pensiero sarà con me per tutto il weekend».

Nel ferrarista c'è voglia di riscatto dopo un avvio di stagione in ombra per tutta la Scuderia anche la consapevolezza che «non sarà facile ripetere il risultato di un anno fa, perché la nostra condizione di partenza è diversa da quella del 2019». La speranza di fare una buona gara è legata anche al fatto che, sottolinea, «su questa pista tutto può succedere anche e soprattutto a causa del meteo imprevedibile». Il meteo prevede infatti sole il sabato per le qualifiche e pioggia e temperature basse per la gara. «Quello che dovremo fare come squadra è cercare di metterci in condizione di massimizzare il potenziale della vettura lavorando fin dal venerdì in maniera intensa - spiega Leclerc -. Nelle libere dobbiamo acquisire le informazioni che ci permettano di scegliere al meglio la strategia da adottare in qualifica e soprattutto in gara». La Ferrari festeggerà a Spa anche il Gp n.1000 per i suoi motori, due settimane prima dello storico traguardo 'ufficialè che sarà superato in maniera ufficiale al Mugello, il 13 settembre. Nell'albo della Formula 1, infatti, risulta che in due occasioni - Gp Usa del 1960 e Gp di Gran Bretagna 1966 - i propulsori del Cavallino sono stati in gara su altre vetture perchè le Rosse non avevano preso parte alle gare per motivi diversi.

Intanto Monza ha ottenuto il Gran premio di Formula 1 anche nel 2025. Il prolungamento di un anno del contratto con Liberty Media, la società proprietaria del circus, arriva anche come compensazione per l'edizione 2020 che, nel fine settimana del 6 settembre, andrà in scena con le restrizioni anti-Covid e gli spalti vuoti. Unici spettatori dal vivo, i circa duecento sanitari per cui sarà riservato un seggiolino nella tribuna centrale, un omaggio mondovisione dedicato a tutte quelle persone impegnate in questi mesi in prima linea negli ospedali contro il coronavirus. Alla luce dei 33mila biglietti venduti fino a marzo (tutti in via di rimborso), era alla portata il record dei duecentomila spettatori dell'anno scorso. Invece, come nelle prime sette tappe del Mondiale, niente bagni di folla, paddock riservato solo alle scuderie, e protocollo stringente imposto dalla Fia, che dovrebbe concedere l'ingresso in pista della fanfara degli Alpini di Monza per aprire la gara con l'Inno d'Italia. Fuori dal circuito, invece, il sindaco Dario Allevi e la Prefettura rinforzeranno i controlli per evitare che qualcuno provi a intrufolarsi scavalcando. Si annuncia un fine settimana strano ma dal forte valore simbolico. Sarà «la prova di ripresa, la dimostrazione che non dobbiamo lasciarci intimidire e dobbiamo reagire di fronte a questa situazione incredibile», per dirla con il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ringraziato dal presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani, per il ruolo giocato nell'aiutare l'organizzazione di questa edizione fra tante difficoltà. «Ci serve anche lo Stato», ha avvertito Sticchi Damiani, che guarda al 2022, quando l'autodromo festeggerà il secolo di storia, e chiede «alla politica, al Governo e al Parlamento» non solo risorse ma anche un aiuto sulle tempistiche delle procedure, perché i lavori in programma subito dopo questo Gp sono slittati di un anno. D'altronde Monza «all'estero è un fiore all'occhiello apprezzato e invidiato», ha sottolineato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, soddisfatto perché «quest'anno era già un miracolo avere un Gp ma l'Italia è riuscita a triplicare».

Sticchi Damiani spera che la Fia accolga la sua idea di una coppa dell'Aci e dell'Italia al pilota che prenderà più punti fra Monza, Mugello e Imola. E ovviamente non gli dispiacerebbe consegnarlo a Charles Leclerc o Sebastian Vettel. «Il lockdown per la Ferrari ha scombinato programmi complessi, dobbiamo essere vicini a questo simbolo dell'Italia che funziona ed è amata all'estero - il messaggio del n.1 dell'Aci -. Al Mugello la Ferrari festeggerà il suo millesimo Gp: non chiediamo un miracolo ma solo l'affetto dei tifosi». Intanto è partita un'iniziativa per coinvolgere gli appassionati, Face for Fun: si può virtualmente finire in tribuna con il volto stampato su una sagoma di cartone a grandezza naturale, con un'offerta minima di 40 euro che andrà a sostenere l'istituto Spallanzani di Roma, la Fondazione Cà Granda del Policlinico di Milano e l'Associazione Brianza per il cuore. «Ci consentirà - ha spiegato Giuseppe Redaelli, presidente dell'Autodromo di Monza - di avere colore in tribuna e di stare vicini a chi soffre».

Settima tappa del Mondiale 2020 di F1: giovedì 27 agosto, al via il Gran Premio del Belgio, in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) fino a domenica 30 agosto, con la gara in programma alle 15.10, anche in 4K HDR con Sky Q satellite. In pista nel fine settimana anche F2 e F3. Dalle prove libere alle gare, le telecronache di F1 saranno di Carlo Vanzini,Marc Gené e Roberto Chinchero, mentre al commento di F2 e F3 ci saranno Lucio Rizzica e Marcello Puglisi. Tutto live dalle 17.45 di giovedi 27: apre il weekend di gara il Paddock Live Pit Walk con Federica Masolin, Davide Valsecchi, Carlo Vanzini e Roberto Chinchero. In primo piano, una one to one, in onda sabato, con Max Verstappen, in quella che è di fatto la sua gara di casa. Spazio anche a interviste con Robert Shwartzman (Team Prema e membro della Ferrari Driver Academy) in lotta per il titolo in Formula 2, e con Logan Sargeant e Oscar Piastri (entrambi Team Prema), protagonisti di un bel testa a testa in Formula 3.

CALENDARIO 2020 F1 - Per la stagione di Formula 1 2020, FOM ha annunciato quattro nuove gare che si aggiungono così ai 13 eventi già programmati, arrivando dunque a un totale di 17 appuntamenti (con il GP d’Italia, il GP dell'Emilia Romagna e il GP di Toscana Mugello Ferrari 1000 in diretta anche su TV8).

Il GP di Turchia andrà in scena nel weekend del 13-15 novembre, sul circuito di Istanbul, che farà seguito al GP dell’Emilia Romagna, già annunciato a Imola per domenica 1° novembre. Gran finale con il doppio Gran Premio in Bahrain (27-29 novembre e 4-6 dicembre) e il GP di Abu Dhabi (11-13 dicembre). Senza tralasciare il già noto super appuntamento del weekend 4-5-6 settembre con il GP d’Italia, in diretta anche su TV8.

Una successione di sfide da vivere su Sky Q e visibile anche su Sky Go, ma anche una selezione di gare sul digitale terrestre e su TV8 e tutti gli appuntamenti via fibra e in streaming su NOW TV, il servizio in streaming di Sky. Inoltre, Sky garantisce la migliore esperienza di visione in assoluto di tutti i GP: con il 4K HDR su Sky Q satellite, è ancora possibile vivere il Mondiale di F1 attraverso immagini ancora più definite.

NOVITÀ 2020 – Quest’anno le telecronache dei GP possono contare su una nuova base high tech: si tratta della riproduzione di un avveniristico muretto box che ha la funzione di “cabina di controllo”, da dove Carlo Vanzini e Marc Gené raccontano e spiegano i fatti. Il filo diretto con la pista garantito dall’inviata Mara Sangiorgio. Uno studio super tecnologico, con la possibilità di sfruttare la realtà aumentata come strumento di semplificazione delle analisi tecniche, è la base dei pre e post GP e di tutti gli approfondimenti del weekend di gara. Inoltre, la presentazione dei Gran Premi è ancora più coinvolgente: da quest’anno Sky Sport F1 utilizza uno degli strumenti tecnologici più all’avanguardia del mondo, il simulatore Dallara. Ogni settimana di GP Matteo Bobbi sale a bordo del “ragno” con la possibilità di provare le F1 per gli appassionati, sviluppare e spiegare piste e setup. L’avanzatissimo sistema di completa simulazione delle piste permette di replicare il comportamento della monoposto con una precisione senza precedenti. Durante i GP Matteo Bobbi è sempre collegato con la pista dalla SkySportTechRoom per analizzare nel dettaglio i fatti della pista. Insomma, come per un Team di Formula 1, anche la squadra di Sky Sport ha il suo tecnico speciale e ultra connesso.

Gli eventi inclusi nel pacchetto Sky Sport, con riguardo agli eventi live sportivi, si disputeranno salvo eventuali situazioni dovute a caso fortuito o forza maggiore, incluse disposizioni delle autorità competenti in relazione all’emergenza da COVID19

