F1 Belgio 2020, Gara - Diretta esclusiva Sky Sport, Differita TV8

Il solito dominio Mercedes e una Ferrari (Diretta esclusiva Sky Sport, Differita TV8) mai così brutta nell'era ibrida da otto anni a questa parte. Eccola qui la sintesi della lotta della pole andata in scena nel tempio della velocità a Spa-Francorchamps in vista del Gran Premio del Belgio: non accadeva dal lontano 2012, era il Gp di Valencia, che entrambe le monoposto del Cavallino (allora c'erano Alonso e Massa) non accedessero alla top 10 della Q3. Questa volta Charles Leclerc e Sebastian Vettel (rispettivamente 13esimo e 14esimo sulla griglia di partenza) sono stati bocciati e superati anche da diversi team minori dopo essersi qualificati a fatica anche per la Q2.

Guardando a quanto successo nell'ultima manche delle qualifiche, a prevalere come al solito Lewis Hamilton che scatterà davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas grazie ad un giro monstre: il campione del mondo ha conquista la pole position nel GP del Belgio, con uno strabiliante 1:41.252, che gli vale anche il record della pista. A completare la prima fila tutta Mercedes ci ha pensato il finlandese Bottas ottimo secondo (+0«511), mentre in seconda si sono piazzati la Red Bull di Max Verstappen e la Renault di un bel Daniel Ricciardo.

Una pole da primato che Hamilton ha voluto dedicarea Chadwick Boseman, l'attore celebre per aver interpretato il supereroe 'Black Panther', scomparso a 43 anni a causa di un tumore. »Oggi è una pole importante per me, perché mi sono svegliato leggendo la notizia più triste che potessi immaginare con la scomparsa di Chadwick. Questa è stata un'annata davvero pesante per tutti noi e questa notizia mi ha colpito davvero duramente. Non è stato semplice trovare la concentrazione con questa notizia che mi pesava sul cuore - ha ammesso Hamilton alla fine della qualifiche a Spa - Ho cercato di lavorare alla perfezione anche qui, l'ho fatto per la nostra gente e per lui, per quello che ha fatto con i supereroi, mostrando a tanti giovani cosa è possibile. Lui è stata una luce brillante che non dimenticheremo mai«.

Dopo il disastro nelle qualifiche in casa Ferrari si spera nella pioggia, attesa per il Gp, per poter sperare di far meglio in gara: »Situazione difficile. Non c'è dubbio - ha detto il team principal Ferrari Mattia Binotto - Non sono contento. Non siamo contenti come non lo può essere nessuno dei tifosi. Poi si tratta di capire e guardare avanti. Già ieri nelle prove libere ci siamo trovati in difficoltà con macchina. Non riuscivamo a far funzionare le gomme. I piloti non hanno mai avuto fiducia e non si sentivano in fiducia con la macchina. Il weekend è partito in salita. Abbiamo cambiato in tutti modi la macchina per oggi. Dal set-up, al bilanciamento al giro di uscita prima di lanciarci, ma non siamo arrivati dove volevamo. C'è qualcosa che ci sta sfuggendo questo weekend, mi aspetto che ingegneri e tecnici lo capiranno«. La gara? »Ci aspettiamo - conclude Binotto - di essere più avanti di quanto non siamo. Poi c'è anche una scelta di carico elevato pensando magari alla gara che potrebbe essere bagnata, un tentativo di fare qualcosa di diverso rispetto a quanto hanno fatto gli avversari«.

Da giovedì 27 Agosto, a domenica 30 Agosto



IL GRAN PREMIO BELGIO IN DIRETTA

SU SKY SPORT F1 E SKY SPORT UNO



IN PISTA ANCHE F2 E F3



DOMENICA LA GARA ALLE 15:10

Settima tappa del Mondiale 2020 di F1: giovedì 27 agosto, al via il Gran Premio del Belgio, in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) fino a domenica 30 agosto, con la gara in programma alle 15.10, anche in 4K HDR con Sky Q satellite. In pista nel fine settimana anche F2 e F3. Dalle prove libere alle gare, le telecronache di F1 saranno di Carlo Vanzini,Marc Gené e Roberto Chinchero, mentre al commento di F2 e F3 ci saranno Lucio Rizzica e Marcello Puglisi. Tutto live dalle 17.45 di giovedi 27: apre il weekend di gara il Paddock Live Pit Walk con Federica Masolin, Davide Valsecchi, Carlo Vanzini e Roberto Chinchero. In primo piano, una one to one, in onda sabato, con Max Verstappen, in quella che è di fatto la sua gara di casa. Spazio anche a interviste con Robert Shwartzman (Team Prema e membro della Ferrari Driver Academy) in lotta per il titolo in Formula 2, e con Logan Sargeant e Oscar Piastri (entrambi Team Prema), protagonisti di un bel testa a testa in Formula 3.

CALENDARIO 2020 F1 - Per la stagione di Formula 1 2020, FOM ha annunciato quattro nuove gare che si aggiungono così ai 13 eventi già programmati, arrivando dunque a un totale di 17 appuntamenti (con il GP d’Italia, il GP dell'Emilia Romagna e il GP di Toscana Mugello Ferrari 1000 in diretta anche su TV8).

Il GP di Turchia andrà in scena nel weekend del 13-15 novembre, sul circuito di Istanbul, che farà seguito al GP dell’Emilia Romagna, già annunciato a Imola per domenica 1° novembre. Gran finale con il doppio Gran Premio in Bahrain (27-29 novembre e 4-6 dicembre) e il GP di Abu Dhabi (11-13 dicembre). Senza tralasciare il già noto super appuntamento del weekend 4-5-6 settembre con il GP d’Italia, in diretta anche su TV8.

Una successione di sfide da vivere su Sky Q e visibile anche su Sky Go, ma anche una selezione di gare sul digitale terrestre e su TV8 e tutti gli appuntamenti via fibra e in streaming su NOW TV, il servizio in streaming di Sky. Inoltre, Sky garantisce la migliore esperienza di visione in assoluto di tutti i GP: con il 4K HDR su Sky Q satellite, è ancora possibile vivere il Mondiale di F1 attraverso immagini ancora più definite.

NOVITÀ 2020 – Quest’anno le telecronache dei GP possono contare su una nuova base high tech: si tratta della riproduzione di un avveniristico muretto box che ha la funzione di “cabina di controllo”, da dove Carlo Vanzini e Marc Gené raccontano e spiegano i fatti. Il filo diretto con la pista garantito dall’inviata Mara Sangiorgio. Uno studio super tecnologico, con la possibilità di sfruttare la realtà aumentata come strumento di semplificazione delle analisi tecniche, è la base dei pre e post GP e di tutti gli approfondimenti del weekend di gara. Inoltre, la presentazione dei Gran Premi è ancora più coinvolgente: da quest’anno Sky Sport F1 utilizza uno degli strumenti tecnologici più all’avanguardia del mondo, il simulatore Dallara. Ogni settimana di GP Matteo Bobbi sale a bordo del “ragno” con la possibilità di provare le F1 per gli appassionati, sviluppare e spiegare piste e setup. L’avanzatissimo sistema di completa simulazione delle piste permette di replicare il comportamento della monoposto con una precisione senza precedenti. Durante i GP Matteo Bobbi è sempre collegato con la pista dalla SkySportTechRoom per analizzare nel dettaglio i fatti della pista. Insomma, come per un Team di Formula 1, anche la squadra di Sky Sport ha il suo tecnico speciale e ultra connesso.

Gli eventi inclusi nel pacchetto Sky Sport, con riguardo agli eventi live sportivi, si disputeranno salvo eventuali situazioni dovute a caso fortuito o forza maggiore, incluse disposizioni delle autorità competenti in relazione all’emergenza da COVID19

LA GUIDA TV AL GRAN PREMIO SU SKY SPORT F1 / canale 207 Sky



Articolo di Simone Rossi - Digital-News.it



DOMENICA 30 AGOSTO 2020

Ore 09:40 : F3 Gara #2 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

: F3 Gara #2 (diretta esclusiva) Ore 11:05 : F2 Gara Sprint (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

: F2 Gara Sprint (diretta esclusiva) Ore 12:20 : Porsche SuperCup Gara (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

: Porsche SuperCup Gara (diretta esclusiva) Ore 13:30: Paddock Live Gara (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

in replica alle ore 22:00

Paddock Live Gara (diretta esclusiva) in replica alle ore 22:00 Ore 15:10: F1 Gara (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

in 4K HDR per i clienti Sky Q Satellite: ore 15:10 (diretta)

in replica alle ore 03:00

F1 Gara (diretta esclusiva) in 4K HDR per i clienti Sky Q Satellite: ore 15:10 (diretta) in replica alle ore 03:00 in sintesi alla ore 18:00, 20:00, 22:30, 01:00

Ore 17:10: Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

Paddock Live (diretta esclusiva) Ore 17:30: Paddock Live #SkyMotori (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

in replica alle ore 23:30

Paddock Live #SkyMotori (diretta esclusiva) in replica alle ore 23:30 Ore 19:00 Race Anatomy F1 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

in replica alle ore 21:00, 00:00, 02:00, 05:00

Tutti gli orari indicati sono relativi alla messa in onda del programma solo sul canale Sky Sport F1 HD (canale 207) escluso dove indicato tra parentesi tonde e/o quadre. SSUno è Sky Sport Uno HD / canale 201, in onda sul digitale terrestre ai canali 472 e 482. Tutti i canali Sky Sport sono disponibili anche in streaming su NOW TV e Sky Go. F1, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX e marchi associati sono marchi registrati da Formula One Licensing BV, una società del gruppo Formula One.

IL GP BELGIO IN CHIARO SU TV8 (canale 8 DTT, in HD su Sky can. 121 e Tivùsat can. 8)