Bruno Barbieri 4 Hotel, la puntata in Versilia la più vista di sempre

Debutto da record per “Bruno Barbieri 4 Hotel”. Ieri sera, su Sky Uno/+1 e on demand, il ritorno della produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia ha segnato il suo miglior risultato di sempre totalizzando 506.916 spettatori e l’1,25% di share. La sfida tra gli albergatori – che ieri era ambientata in Versilia – ha segnato un +56% rispetto al debutto del precedente ciclo di episodi, toccando quota 726mila contatti (in aumento del 12%) con una altissima permanenza, al 70%, ben 20 punti percentuali in più rispetto all’esordio dello scorso anno.

La puntata di ieri del programma di Chef Barbieri – ormai un cult della televisione italiana – vedeva in gara Giovanni, titolare dell’Hotel Bijou di Forte dei Marmi; Letizia, proprietaria del Relais Corte dei Rodeschi, nell’entroterra di Camaiore; Massimo, proprietario e gestore di Villa La Bianca, a Camaiore; e Francesco, titolare dell’Hotel Esplanade di Viareggio, risultato poi vincitore di puntata e aggiudicatosi il contributo economico di 5 mila euro da investire nella propria attività.

Nelle prossime puntate, in onda ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW TV (e sempre disponibili on demand), "Bruno Barbieri 4 Hotel" continuerà il suo lungo viaggio in tutta la penisola, con le tappe sulla Penisola Sorrentina, Garda, Chianti, Marche, Val Rendena in Trentino, Tuscia e Palermo. Tutte le puntate sono state registrate prima dell’entrata in vigore del lockdown per l’emergenza Covid-19.

In questo ciclo di episodi, otto nuove puntate durante le quali gli hotel in gara, di diverse fasce di prezzo o categoria, si contenderanno il titolo puntando sul proprio fascino e le proprie peculiarità, mantenendo immutato il meccanismo di successo che ha reso questo show un cult.

Colleghi e avversari allo stesso tempo, guidati dall’esigente e severo esperto di hôtellerie Bruno Barbieri, i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check-in, per ciascun hotel lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro. Per ognuno, un voto da 0 a 10 su 4 categorie: location, camera, servizi, prezzo.

Viaggiatore del mondo, con il suo stile sofisticato ed elegante Bruno è conduttore, accompagnatore, osservatore e giudice della gara. Un po’ per lavoro un po’ per passione, lo Chef ha viaggiato tantissimo, tanto da diventare un vero esperto in accoglienza alberghiera. Durante le puntate questo gli permetterà, sfoggiando il suo lato più ironico e pungente, di raccontare la sfida mettendo gli albergatori di fronte a piccoli e grandi imprevisti per valutarne la capacità di problem solving e l’attenzione al cliente. Con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.