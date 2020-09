Referendum e Amministrative, Sky TG24 con approfondimenti e speciali

Il 20 e il 21 settembre l’Italia si appresta a tornare alle urne: il primo voto dopo l’emergenza Covid 19. La tornata elettorale vede i cittadini chiamati ad esprimersi sul Referendum Costituzionale sul taglio dei parlamentari, ma anche su governo regionale in Veneto, Campania, Toscana, Liguria, Marche, Puglia e Valle d’Aosta e sull’amministrazione di quasi mille Comuni. Sky TG24 racconterà l’avvicinamento a queste importanti consultazioni, che potrebbero avere significativi risvolti anche sulla la politica nazionale, con una serie di appuntamenti dedicati.

A partire dal 7 settembre Fabio Vitale curerà e condurrà “Tribù”, il format pre-elettorale di Sky TG24 con i protagonisti della politica e dell’attualità, che sarà in onda tutti i giorni dal martedì al venerdì alle 20.30 per dieci appuntamenti. Il programma sarà caratterizzato da un botta e risposta dinamico, sempre in diretta, dallo studio di Milano. Durante il talk, spazio non soltanto ai temi elettorali e referendari: al centro anche l’attualità e le urgenze del Paese, alle prese con una difficile ripartenza e una nuova normalità che consenta di convivere con il Coronavirus. L’obiettivo è quello di interrogare la politica anche sui grandi temi sociali e sui cambiamenti epocali che stiamo vivendo, per capire le loro idee, ma anche stimolare un confronto tra punti di vista diversi.

A conclusione del lungo Election day di un giorno e mezzo, Sky TG24 proporrà la maratona, “Ritorno al Voto”, in onda dalle 14.30 di lunedì 21 settembre fino alle 20 del giorno successivo, per seguire in modo puntuale lo spoglio del voto referendario, delle Regionali e delle Amministrative, con collegamenti live dai luoghi chiave del voto, per tutte le dichiarazioni e le reazioni dei protagonisti, e tanti ospiti per commenti e analisi.

Ampio spazio a focus e interviste anche nei consueti appuntamenti della rete, da Start, l’approfondimento politico della testata all news, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11, che da giorni dedica una parte del proprio spazio ad approfondire le ragioni del Sì e del No al Referendum, a Timeline, lo spazio dedicato alla politica e all’attualità, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17.

In campo anche il sito di Sky TG24 (skytg24.it) e tutti i canali social della testata, presente su Facebook (fb.com/SkyTG24), Twitter (twitter.com/SkyTG24), e Instagram (instagram.com/skytg24), con la diretta streaming, un dettagliato liveblog e mappe interattive con i risultati e i dati delle precedenti elezioni.