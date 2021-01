Cambio al vertice gruppo Sky, Dana Strong nuovo Ceo, Darroch diventa Chairman

Comcast Corporation ha annunciato oggi che Jeremy Darroch , CEO di Sky Group, passerà dal suo attuale ruolo a Presidente esecutivo di Sky e Dana Strong gli succederà come Group CEO di Sky, riportando al Presidente e CEO di Comcast Brian L. Roberts.

Darroch è uno dei leader più longevi di un'importante azienda britannica, essendo stato CEO di Sky dal 2007 e Group CFO dal 2004. Durante questo periodo, ha triplicato le dimensioni dell'azienda e guidato la trasformazione dell'azienda in Europa il più grande provider di TV multipiattaforma con quasi 24 milioni di clienti. Jeremy ha accelerato lo sviluppo di una tecnologia pluripremiata e ha sostenuto il più ampio contributo di Sky alla società e alle comunità in cui opera, supervisionando l'espansione del suo impegno per lo sport, contenuti di origine britannica ed europea, notizie approfondite, arte, giovani le persone e l'ambiente.

Strong di recente è stata Presidente, Consumer Services per Comcast Cable, il più grande provider di banda larga e TV negli Stati Uniti con quasi 33 milioni di relazioni con i clienti. In questo ruolo, era responsabile delle attività residenziali di Comcast e ha guidato nuovi prodotti innovativi e lanci di mercato nella banda larga, video, sicurezza domestica e mobile. Durante il suo mandato, la società ha raggiunto un record di crescita degli abbonati e della banda larga e i massimi livelli di soddisfazione dei clienti. Con oltre 25 anni di esperienza internazionale nel settore delle telecomunicazioni e dei media globali nel Regno Unito e nei mercati europei, Strong è stata in precedenza Presidente e COO di Virgin Media nel Regno Unito, Chief Transformation Officer di Liberty Global, nonché Chief Executive Officer di UPC Ireland e Chief Funzionario operativo di AUSTAR in Australia.

"Vorrei ringraziare Jeremy per la sua eccezionale leadership di Sky e la sua collaborazione da quando abbiamo acquisito la società", ha detto Roberts. “I valori di Sky si sono adattati perfettamente ai nostri e riconosco a Jeremy il merito di aver costruito una cultura incredibile e di aver eseguito la perfetta integrazione con Comcast. Lui e il suo team hanno stabilito un marchio di livello mondiale e un’attività forte e ben gestita che continuerà a prosperare. Jeremy è stato un ottimo collega per me e per tutti in Sky, ma rispetto la sua decisione e sono lieto che abbia accettato di restare per aiutare con la transizione e consigliare l’azienda".

"Sono lieto che Dana prenderà il timone di Sky", ha continuato Roberts. “È una dirigente affermata con una straordinaria capacità di trasformare, ispirare e guidare un cambiamento positivo. Ha rapidamente lasciato il segno nella nostra attività negli Stati Uniti, guidando la crescita e l’innovazione con un impegno costante nei confronti dei nostri clienti. La sua esperienza e visione globale, unite alla sua leadership e alla sua esperienza in alcune delle più grandi società di media e telecomunicazioni del mondo, la rendono la leader perfetta per Sky".

Darroch ha commentato:

“È stato un privilegio guidare Sky per 13 anni, e un’esperienza che affronto ogni giorno con ansia, quindi la mia decisione di laciare non è stata facile. Ma con l’integrazione della nostra attività saldamente stabilita nella più ampia Comcast Corporation e un forte piano in atto, penso che ora sia il momento giusto. Mi sento incredibilmente fortunato per essere stato circondato da colleghi profondamente coinvolti come me in questa attività e nel rapporto con i nostri clienti per cui lavorano instancabilmente ogni giorno per migliorare la qualità dei nostri servizi. Vorrei ringraziare tutti i miei colleghi di Sky e anche Brian e il team di Comcast con cui mi è piaciuto molto lavorare. Non ho dubbi che Dana porterà Sky in un nuovo ed eccitante futuro. La sua comprovata esperienza per le principali aziende di telecomunicazioni e media, unita alla sua esperienza negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Europa, rappresenterà una grande risorsa per Sky e non vedo l’ora di lavorare con lei mentre prende le redini"

Strong ha aggiunto:

“Ci sono poche aziende che hanno il track record di Sky e sono lieto di avere l'opportunità di guidare l'azienda. Ho sempre ammirato l'innovazione, il marchio e l'eccezionale attenzione al cliente di Sky. Non vedo l'ora di lavorare con questo incredibile team per continuare a far crescere il business e dare forma al prossimo capitolo di Sky ".