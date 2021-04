World Padel Tour 2021 al via con 19 tornei su Sky Sport e NOW TV

In arrivo su Sky una grande stagione di padel con il “World Padel Tour 2021”. Per ogni torneo, appuntamento in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW gli incontri maschili e femminili, dai quarti alla finale, dal venerdì alla domenica (per il Master Final da giovedì fino a domenica).

Un calendario ricchissimo che comprenderà 19 tornei divisi fra 5 Masters, 13 Open e il Master Final che il 19 dicembre proclamerà i campioni della stagione. Un’edizione che su Sky partirà domani, venerdì 9 aprile, con la fase finale del Madrid Open e che si concluderà sempre in Spagna con il Master Final. Oltre alla Spagna saranno raggiunte altre cinque nazioni, fra Argentina, Portogallo, Messico, Svezia, Italia e la stessa Spagna. Per la tappa italiana confermato il Sardegna Open di Cagliari, in onda su Sky dal 10 al 12 settembre 2021, che per la seconda volta farà da teatro ai campioni del padel internazionale.

Appuntamento a partire da domani dalle ore 9.30 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW con la diretta dei quarti di finale del Madrid Open e le telecronache di Alessandro Lupi, Gianluigi Bagnulo e Stefano De Grandis, commento tecnico di Saverio Palmieri.

PADEL - “World Padel Tour 2021”: le date dei 19 tornei

Open

Madrid Open - dal 5 all’11 aprile

- dal 5 all’11 aprile Alicante Open - dal 19 al 25 aprile

- dal 19 al 25 aprile Vigo Open - dal 3 al 9 maggio

- dal 3 al 9 maggio Santander Open - dal 24 al 30 maggio

- dal 24 al 30 maggio Valencia Open - dal 5 al 11 luglio

- dal 5 al 11 luglio Las Rozas Open - dal 19 al 25 luglio

- dal 19 al 25 luglio Málaga Open - dal 2 all’8 agosto

- dal 2 all’8 agosto Sardegna Open - dal 6 al 12 settembre

- dal 6 al 12 settembre Lugo Open - dal 20 al 26 settembre

- dal 20 al 26 settembre Menorca Open - dal 4 al 10 ottobre

- dal 4 al 10 ottobre Córdoba Open - dal 18 al 24 ottobre

- dal 18 al 24 ottobre Swedish Open – dall’ 8 al 14 novembre

– dall’ 8 al 14 novembre México Open - dal 29 novembre al 5 dicembre

Master

Marbella Master - dal 7 al 13 giugno

- dal 7 al 13 giugno Valladolid Master - dal 21 al 27 giugno

- dal 21 al 27 giugno Cascais Master - dal 30 agosto al 5 settembre

- dal 30 agosto al 5 settembre Barcelona Master - dal 13 al 19 settembre

- dal 13 al 19 settembre Buenos Aires Master - dal 22 al 28 novembre

Master Final